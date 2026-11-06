Quảng Điền tiếp nhận 132 đơn vị máu trong đợt hiến máu tình nguyện đợt 3

Chương trình nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo các tầng lớp Nhân dân.

Với thông điệp “Mỗi giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại”, chương trình đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Kết quả, Ban tổ chức đã tiếp nhận 132 đơn vị máu, góp phần bổ sung vào nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu và điều trị bệnh nhân.

Một điển hình nổi bật về hiến máu tình nguyện tại chương trình lần này là ông Nguyễn Sinh, ở thôn Phò Lai có 96 lần tham gia hiến máu tình nguyện. Nghĩa cử cao đẹp của ông không chỉ góp phần trao cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân, mà còn lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm và sẻ chia trong cộng đồng.

Thông qua hoạt động này, xã Quảng Điền tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hiến máu tình nguyện, góp phần xây dựng phong trào hiến máu ngày càng lan tỏa, trở thành việc làm thường xuyên và ý nghĩa.