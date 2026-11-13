Quảng Điền phấn đấu hoàn thành khám sức khỏe định kỳ trước ngày 15/12

Lãnh đạo xã Quảng Điền báo cáo kết quả khám sức khỏe định kỳ trên địa bàn

Tại buổi làm việc, đại diện UBND xã Quảng Điền báo cáo kết quả triển khai Kế hoạch số 309/KH-UBND ngày 1/6/2026 của UBND TP. Huế về tổ chức KSK định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân. Theo số liệu cập nhật đến ngày 13/11, xã Quảng Điền có 25.505/33.573 người được khám, đạt tỷ lệ 76%, còn 8.068 người chưa tham gia. Tỷ lệ này thấp hơn mức bình quân chung toàn thành phố là 82,2%.

Trong các nhóm đối tượng, nhóm ưu tiên (nhóm 1) đạt tỷ lệ khám 85%; nhóm 5d (người từ 18 đến dưới 60 tuổi) đạt 59,2%. Đáng chú ý, nhóm sinh viên (nhóm 5c) với 926 người thuộc diện quản lý chưa ghi nhận trường hợp nào được khám. Trong khi đó, các nhóm 2, 3, 5a và 5e đã hoàn thành 100% chỉ tiêu.

Kiểm tra sức khỏe cho người dân tại Trung tâm Y tế Quảng Điền

Một trong những khó khăn được địa phương phản ánh là công tác rà soát, lập danh sách đối tượng còn vướng mắc do biến động dân cư, nhiều người đi làm ăn xa, sinh viên học tập ngoài địa phương hoặc chưa có nhu cầu tham gia khám. Bên cạnh đó, công tác cập nhật dữ liệu sức khỏe, lập Sổ sức khỏe điện tử còn chậm, hiện mới có 8.019/25.505 người đã khám được cập nhật Sổ sức khỏe điện tử, đạt khoảng 31,4%.

Qua kiểm tra, Đoàn công tác đề nghị UBND xã Quảng Điền tiếp tục rà soát, chuẩn hóa danh sách, phân loại chính xác những trường hợp đã khám, chưa khám, vắng mặt, đi học xa hoặc không có nhu cầu. Địa phương cần tăng cường tổ chức các đợt khám ngoài giờ, ngày cuối tuần; phối hợp Trung tâm Y tế Quảng Điền triển khai khám tại nhà đối với người già yếu, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán và đẩy nhanh việc cập nhật kết quả khám lên Sổ sức khỏe điện tử.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, PGS.TS. Trần Kiêm Hảo ghi nhận sự quan tâm chỉ đạo của UBND xã Quảng Điền và sự vào cuộc của các ban, ngành, đoàn thể. Đồng thời yêu cầu địa phương phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị, phân công rõ trách nhiệm từng bộ phận, từng thôn và đơn vị liên quan. Công tác tuyên truyền, vận động cần được thực hiện sâu sát với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, xác minh cụ thể nguyên nhân đối với những người chưa tham gia khám, bảo đảm số liệu chính xác, minh bạch.