Quảng Chính tích tụ ruộng đất, phát triển sản xuất quy mô lớn

Nuôi ếch thịt thương phẩm đem lại lợi nhuận cho gia đình ông Vũ Ngọc Toán, thôn Quảng Trường.

Liên kết sản xuất, nâng cao giá trị cây trồng

Một trong những mô hình liên kết sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế rõ nét tại địa phương là vùng sản xuất lúa giống Bắc Thịnh do HTX nông nghiệp Quảng Trường tổ chức thực hiện. Thông qua vai trò kết nối của HTX, 149 hộ dân trong thôn đã cùng tham gia liên kết, hình thành cánh đồng mẫu lớn với diện tích 100ha. Toàn bộ diện tích được HTX liên kết với Công ty TNHH Giống cây trồng Bắc Bộ trong việc trồng và cung cấp lúa giống cho doanh nghiệp. Đây là hướng đi giúp người dân thay đổi phương thức sản xuất từ nhỏ lẻ, phân tán sang tập trung, đồng bộ, gắn sản xuất với nhu cầu của thị trường.

Ông Vũ Ngọc Hòa, Giám đốc HTX nông nghiệp Quảng Trường, xã Quảng Chính, cho biết: “Nhận thấy sản xuất lúa giống đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với trồng lúa thương phẩm, năm 2022 HTX đã vận động 149 hộ dân có đất sản xuất cùng tham gia, hình thành vùng sản xuất tập trung chuyên cung cấp lúa giống cho doanh nghiệp”.

Gần 6 năm duy trì liên kết, mô hình đã từng bước khẳng định hiệu quả nhờ tổ chức sản xuất thống nhất từ khâu lựa chọn giống, gieo cấy đến thu hoạch và tiêu thụ. Các hộ tham gia được hướng dẫn thực hiện quy trình sản xuất theo yêu cầu của doanh nghiệp, bảo đảm chất lượng lúa giống. Đặc biệt, sau mỗi vụ thu hoạch, toàn bộ sản phẩm được doanh nghiệp thu mua trực tiếp tại ruộng. Nhờ đó, người dân giảm chi phí vận chuyển, phơi sấy, không phải lo đầu ra và hạn chế tình trạng bị tư thương ép giá.

Hiệu tại, mỗi ha lúa giống đạt năng suất từ 85 - 90 tạ/vụ, giá thu mua tại ruộng dao động từ 820.000 - 830.000 đồng/tạ. Sau khi trừ chi phí sản xuất, đem lại khoản lợi nhuận từ 12 - 13 triệu đồng/ha/vụ, cao hơn từ 35 - 40% so với phương thức sản xuất thông thường. Không chỉ nâng cao thu nhập cho các hộ tham gia, mô hình còn cho thấy lợi thế của việc tổ chức sản xuất trên diện tích lớn, có sự liên kết chặt chẽ giữa HTX, người dân và doanh nghiệp. Qua đó, từng bước hình thành tư duy sản xuất nông nghiệp hàng hóa, lấy chất lượng và thị trường tiêu thụ làm định hướng.

Khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai

Không chỉ tổ chức sản xuất tập trung trên những cánh đồng lớn, việc tích tụ đất đai còn tạo điều kiện để các hộ có năng lực đầu tư phát triển kinh tế trang trại, khai thác hiệu quả những diện tích đất trước đây sản xuất kém hiệu quả.

Cùng thôn Quảng Trường, ông Vũ Ngọc Toán đã tích tụ gần 2,2ha đất hoang hóa của xã thông qua hình thức nhận thầu để phát triển mô hình kinh tế tổng hợp. Với phương châm khai thác hiệu quả từng diện tích đất, ông quy hoạch khu sản xuất thành 3 khu vực gồm: 1ha trồng lúa, 1ha cải tạo thành 3 ao nuôi cá truyền thống và diện tích còn lại xây dựng khu chuồng chăn nuôi. Đất đào ao được tận dụng để đắp đường đi nội khu, đồng thời trồng dừa xung quanh các ao, vừa tạo cảnh quan, vừa gia tăng giá trị sản xuất.

Hơn 2 thập kỷ bền bỉ lao động, với phương châm lấy ngắn nuôi dài, thực hành tiết kiệm và kiên trì học hỏi kinh nghiệm, ông Toán từng bước gây dựng được mô hình kinh tế trang trại tổng hợp. Vùng đất trũng, hoang hóa trước đây nay đã được cải tạo, đưa vào sản xuất hiệu quả. Theo tính toán của gia đình, mỗi năm trang trại cho thu hoạch khoảng 12,5 tấn lúa, 3 tấn cá, ếch và trên 1 tấn thịt gia cầm. Sau khi trừ chi phí, mô hình đem lại lợi nhuận từ 150 - 170 triệu đồng/năm.

Xã Quảng Chính được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 xã: Quảng Trường, Quảng Khê, Quảng Trung và Quảng Chính. Để khắc phục tình trạng ruộng đất manh mún, có diện tích bỏ hoang hoặc sản xuất kém hiệu quả, xã khuyến khích người dân tích tụ, tập trung đất đai thông qua hình thức thuê, nhận thầu. Đến nay, toàn xã đã tích tụ được 150ha, tạo điều kiện mở rộng quy mô sản xuất, hình thành các vùng sản xuất tập trung và mô hình kinh tế trang trại, trang trại tổng hợp.

Ông Nguyễn Văn Hải, cán bộ Phòng Kinh tế, UBND xã Quảng Chính, cho biết: Thông qua tích tụ, tập trung đất đai, địa phương đã từng bước hình thành những cánh đồng mẫu lớn, tạo điều kiện ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật và liên kết, bao tiêu sản phẩm. Nhờ đó, giá trị thu nhập của xã hiện đạt trên 250 triệu đồng/ha/năm. Thời gian tới, xã tiếp tục vận động người dân tích tụ đất đai, trong đó chú trọng lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, với diện tích dự kiến sẽ tích tụ khoảng 100ha; thu hút các hộ có năng lực đầu tư, phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng công nghệ cao.

Từ những cánh đồng lúa giống liên kết sản xuất đến các mô hình trang trại tổng hợp tại Quảng Chính cho thấy, tích tụ ruộng đất không đơn thuần là tập trung diện tích canh tác mà quan trọng hơn là tạo điều kiện thay đổi phương thức tổ chức sản xuất. Khi đất đai được khai thác trên quy mô phù hợp, có sự đầu tư và gắn kết với thị trường tiêu thụ, giá trị sản xuất được nâng lên, thu nhập của người dân cũng có thêm cơ hội cải thiện. Đây sẽ là cơ sở để Quảng Chính tiếp tục mở rộng các vùng sản xuất hàng hóa, thu hút nguồn lực đầu tư, từng bước xây dựng nền nông nghiệp theo hướng tập trung, hiệu quả và bền vững.