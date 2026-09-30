Quảng Chính thăm, tặng quà người cao tuổi

Lãnh đạo xã Quảng Chính thăm hỏi, tặng quà người cao tuổi.

Tại các gia đình đến thăm, lãnh đạo xã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, chúc các cụ luôn mạnh khỏe, vui vẻ, sống lâu, sống khỏe cùng con cháu; đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục quan tâm, chăm sóc, phụng dưỡng người cao tuổi, phát huy truyền thống “kính lão, trọng thọ” của dân tộc.

Lãnh đạo xã Quảng Chính thăm hỏi, tặng quà người cao tuổi.

Dịp này, xã Quảng Chính đã trao 110 suất quà với tổng trị giá 50 triệu đồng, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia và trách nhiệm với người cao tuổi.