Quảng cáo trực tuyến thay đổi theo đà phát triển của thị trường số

Thị trường trực tuyến mở rộng cùng thay đổi trong hành vi mua sắm

Theo báo cáo e-Conomy SEA 2025 do Google, Temasek và Bain & Company công bố tháng 11-2025, số lượng giao dịch thương mại qua video tại Việt Nam tăng 60% so với cùng kỳ, đạt 1,3 tỷ giao dịch. Dữ liệu này cho thấy video đang giữ vai trò đáng chú ý trong hoạt động mua sắm trực tuyến, bên cạnh các kênh tìm kiếm và website bán hàng.

Khách hàng có thể biết đến sản phẩm qua video, tìm kiếm thương hiệu trên Google rồi mua trên website hoặc sàn thương mại điện tử. Mỗi kênh cần có vai trò rõ ràng: tạo chú ý, giải đáp thắc mắc hoặc thúc đẩy giao dịch. Với sản phẩm cần trình diễn, video nên làm rõ cách sử dụng, kích thước hoặc khác biệt giữa các phiên bản, đồng thời dẫn tới đúng trang sản phẩm với giá và ưu đãi thống nhất.

Người dùng tiếp xúc nhiều điểm chạm trước khi mua hàng.

Quảng cáo trực tuyến ngày càng gắn với hiệu quả kinh doanh

Với chiến dịch tạo khách hàng tiềm năng, doanh nghiệp cần theo dõi số liên hệ, tỷ lệ liên hệ đủ điều kiện và tỷ lệ chuyển thành khách hàng. Nhưng nếu mục đích là bán hàng, cần xem số đơn, chi phí quảng cáo trực tuyến trên mỗi đơn và doanh thu được ghi nhận từ quảng cáo. Lượt hiển thị và lượt nhấp giúp đánh giá khả năng tiếp cận, thu hút; chúng chưa cho biết khách hàng có mua hay không. Ví dụ giả định, đơn hàng 1 triệu đồng còn 300.000 đồng trước quảng cáo; nếu chi 300.000 đồng để tạo đơn, đơn hàng đó không còn lợi nhuận. Vì vậy, có doanh thu từ quảng cáo chưa đủ để kết luận chiến dịch có lãi.

Hiệu quả quảng cáo cần được đo từ tương tác đến kết quả kinh doanh.

On Digitals xây dựng chiến dịch từ dữ liệu và mục tiêu kinh doanh

Theo quy trình công bố trên website, On Digitals nghiên cứu thị trường, từ khóa và rà soát chiến dịch cũ trước khi triển khai nội dung quảng cáo và tối ưu trang đích. Khi thử nghiệm các phiên bản, doanh nghiệp nên xác định rõ yếu tố cần kiểm tra, như thông điệp hoặc hình ảnh, để biết thay đổi nào cải thiện kết quả.

Các nền tảng giữ vai trò khác nhau trong hành trình khách hàng.

Khi chọn kênh quảng cáo, doanh nghiệp nên bắt đầu từ cách khách hàng tìm hiểu sản phẩm. Nếu khách hàng đã tìm kiếm một dịch vụ cụ thể, quảng cáo tìm kiếm là một hướng thử nghiệm. Ngược lại, quảng cáo trên nền tảng Meta có thể phù hợp nếu người dùng ưa chuộng các dạng quảng cáo sáng tạo hơn.

Dữ liệu thị trường và khách hàng là cơ sở xây dựng chiến dịch.

Theo dõi liên tục để tối ưu ngân sách quảng cáo

Vincent On, Giám đốc Điều hành On Digitals, cho biết việc tối ưu quảng cáo không nên chỉ dựa trên chi phí mỗi lượt nhấp. Doanh nghiệp cần theo dõi dữ liệu xuyên suốt hành trình khách hàng để biết khoản ngân sách nào đang thực sự tạo ra lead, đơn hàng hoặc doanh thu.

Theo dõi dữ liệu thường xuyên giúp doanh nghiệp điều chỉnh ngân sách theo hiệu quả thực tế.

Với doanh nghiệp chưa xác định nên ưu tiên nền tảng nào, On Digitals có thể rà soát mục tiêu, khách hàng và ngân sách để xây dựng kế hoạch phù hợp với bài toán kinh doanh.