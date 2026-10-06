Quảng cáo sắp xuất hiện theo cách mới trong ChatGPT

Nếu trước đây người dùng tìm sản phẩm trên Google, xem hình ảnh trên mạng xã hội rồi mới quyết định mua, các trợ lý AI đang dần gom những bước này vào cùng một cuộc trò chuyện.

Định dạng quảng cáo hình ảnh mới của ChatGPT cho thấy OpenAI muốn tham gia sâu hơn vào hành trình đó, nhưng vẫn phải giải bài toán khó: kiếm tiền từ quảng cáo mà không làm người dùng mất niềm tin vào câu trả lời của AI.

Hình minh họa.

Quảng cáo hình ảnh sẽ xuất hiện khi người dùng tạo ảnh bằng ChatGPT

OpenAI vừa công bố một định dạng quảng cáo trực quan mới dành cho ChatGPT, trong đó hình ảnh quảng cáo có thể xuất hiện khi người dùng đang sử dụng tính năng tạo ảnh.

Thử nghiệm dự kiến bắt đầu tại Mỹ vào cuối tháng 10/2026 với một nhóm nhà quảng cáo ban đầu.

Điểm cần phân biệt là quảng cáo không được chèn trực tiếp vào bức ảnh do AI tạo ra.

OpenAI cho biết nội dung quảng cáo sẽ được gắn nhãn rõ ràng và nằm tách biệt với hình ảnh người dùng yêu cầu ChatGPT tạo.

Ví dụ, một người đang nhờ ChatGPT hình dung lại phòng khách theo phong cách tối giản có thể nhìn thấy quảng cáo trực quan về sản phẩm nội thất ở khu vực riêng của giao diện.

Một người tạo hình ảnh để tham khảo phong cách thời trang có thể gặp quảng cáo liên quan tới quần áo hoặc phụ kiện.

Cách tiếp cận này khác với quảng cáo tìm kiếm truyền thống.

Trên công cụ tìm kiếm, người dùng nhập từ khóa rồi nhận một danh sách liên kết, trong đó một số kết quả được tài trợ.

Trong ChatGPT, người dùng thường mô tả mục tiêu bằng ngôn ngữ tự nhiên và có thể tiếp tục điều chỉnh qua nhiều lượt hội thoại. Vì vậy, bối cảnh về điều họ đang cố gắng thực hiện có thể chi tiết hơn một từ khóa ngắn.

Đây chính là lý do quảng cáo trong môi trường AI trở thành một lĩnh vực hấp dẫn với các công ty công nghệ.

OpenAI nói định dạng mới nhằm giúp người dùng hình dung sản phẩm hoặc dịch vụ có thể phù hợp với cuộc sống của họ như thế nào.

Thay vì chỉ nhìn thấy tên thương hiệu hay một dòng quảng cáo, người dùng có thể tiếp cận hình ảnh thể hiện cách sản phẩm được sử dụng hoặc trải nghiệm mà nó mang lại.

Đối với doanh nghiệp, đây là cơ hội kể câu chuyện sản phẩm bằng hình ảnh ngay khi người dùng đang trong quá trình khám phá một ý tưởng.

OpenAI hiện cho biết ChatGPT đạt khoảng 1,2 tỷ người dùng mỗi tuần.

Quy mô này khiến ChatGPT không chỉ còn là một sản phẩm AI mà đang trở thành một môi trường tiêu dùng có lượng người tiếp cận đủ lớn để hấp dẫn các nhà quảng cáo.

OpenAI đã bắt đầu xây dựng hoạt động quảng cáo trước định dạng hình ảnh mới và hiện tiếp tục mở rộng hệ thống đo lường.

Công ty bổ sung khả năng kết nối dữ liệu chuyển đổi từ hệ thống của doanh nghiệp, hỗ trợ đo click, attribution và hiệu quả quảng cáo thông qua nhiều đối tác công nghệ.

Các nền tảng như AppsFlyer, Adjust, Branch, Kochava và một số dịch vụ đo lường khác đã được đưa vào hệ sinh thái.

Điều này cho thấy OpenAI không chỉ thử đặt một banner mới cạnh chatbot.

Công ty đang xây dựng những thành phần quen thuộc của một nền tảng quảng cáo hoàn chỉnh: hiển thị quảng cáo, đo chuyển đổi, xác định khách hàng mới, đánh giá hiệu quả chiến dịch và kiểm soát vị trí thương hiệu xuất hiện.

Vì sao quảng cáo trong ChatGPT có thể khác Google Search?

Điểm đáng chú ý nhất nằm ở thời điểm quảng cáo xuất hiện.

Một người tìm kiếm “giày chạy bộ” trên Google đã thể hiện khá rõ ý định quan tâm tới sản phẩm.

Nhưng trong ChatGPT, cuộc trò chuyện có thể bắt đầu bằng một câu hỏi rộng hơn như: “Tôi muốn chạy 5 km ba lần mỗi tuần, chân hơi bè và thường đau gót, nên chuẩn bị gì?”.

AI có thể giúp xây lịch tập, giải thích cách chọn giày, so sánh một số loại sản phẩm và tiếp tục trả lời nhiều câu hỏi khác.

Nếu quảng cáo xuất hiện trong môi trường này, nó nằm giữa một quá trình ra quyết định dài hơn chứ không chỉ ở một trang kết quả tìm kiếm.

Đây có thể là lợi thế lớn của quảng cáo hội thoại.

Người dùng không chỉ nói họ tìm kiếm thứ gì, mà còn có thể giải thích mục tiêu, ngân sách, sở thích và điều họ không muốn.

Dĩ nhiên, khả năng này cũng làm tăng yêu cầu về quyền riêng tư và niềm tin.

Nếu người dùng có cảm giác câu trả lời của AI thay đổi chỉ vì một thương hiệu trả tiền quảng cáo, giá trị cốt lõi của chatbot sẽ bị ảnh hưởng.

OpenAI vì vậy nhấn mạnh quảng cáo không tác động tới câu trả lời mà ChatGPT cung cấp.

Nói cách khác, một doanh nghiệp mua quảng cáo không được quyền khiến ChatGPT ưu tiên giới thiệu sản phẩm của họ trong câu trả lời thông thường chỉ vì đã trả tiền.

Quảng cáo cũng phải được nhận diện rõ thay vì được trình bày giống một lời khuyên trung lập của AI.

Đây sẽ là ranh giới rất quan trọng.

Trong Search truyền thống, người dùng đã quen với việc kết quả tài trợ được gắn nhãn.

Trong chatbot, ranh giới dễ trở nên nhạy cảm hơn vì người dùng thường xem AI như một người trợ lý đang trực tiếp tư vấn cho mình.

OpenAI cũng đang xây dựng cơ chế đánh giá “brand suitability”, tức xác định môi trường hội thoại nào phù hợp để hiển thị quảng cáo.

Một cuộc trao đổi về mua sắm hoặc du lịch rất khác với một cuộc trò chuyện liên quan tới tình trạng dễ tổn thương, sức khỏe tinh thần hay chủ đề nhạy cảm.

Công ty cho biết các cơ chế bảo vệ sẽ đánh giá xem cuộc trò chuyện có phù hợp với quảng cáo hay không, kết hợp kiểm tra tự động, giám sát con người và theo dõi chính sách.

OpenAI còn hợp tác với các công ty kiểm định quảng cáo độc lập để đánh giá mức độ an toàn thương hiệu mà không cho đối tác truy cập các cuộc trò chuyện riêng tư của người dùng.

Điều này cho thấy quảng cáo AI có một bài toán khó hơn quảng cáo trên trang web thông thường.

Quảng cáo không chỉ cần đúng đối tượng mà còn phải xuất hiện trong đúng bối cảnh.

AI đang tiến gần hơn tới thời điểm người dùng quyết định mua hàng

Định dạng quảng cáo hình ảnh xuất hiện đúng lúc OpenAI tăng tốc đưa các tính năng mua sắm vào ChatGPT.

Đầu tháng 10, ChatGPT đã bổ sung khả năng thử quần áo và phụ kiện ảo bằng ảnh người dùng.

Một người có thể tải ảnh toàn thân rồi yêu cầu AI mô phỏng một món đồ sẽ trông như thế nào khi mặc.

ChatGPT cũng có tính năng lưu sản phẩm yêu thích để quay lại xem sau.

Khi đặt những mảnh ghép này cạnh nhau, hướng đi trở nên khá rõ.

Người dùng có thể tìm ý tưởng → hỏi AI tư vấn → xem sản phẩm → thử sản phẩm bằng hình ảnh → lưu lại để cân nhắc.

Quảng cáo xuất hiện bên trong hành trình này mang giá trị rất khác một banner ngẫu nhiên trên website.

Đó là lý do cuộc cạnh tranh quảng cáo AI có thể tác động trực tiếp tới Google, Meta, Pinterest, Amazon và các nền tảng thương mại điện tử.

Google đang nắm lượng lớn truy vấn có ý định mua hàng vì người dùng thường bắt đầu quá trình mua sản phẩm bằng Search.

Meta mạnh ở khả năng khám phá sản phẩm qua Facebook và Instagram.

Amazon đứng rất gần thời điểm mua vì người dùng tìm kiếm ngay trong sàn thương mại điện tử.

ChatGPT đang cố chen vào một vị trí khác: giai đoạn con người đang suy nghĩ, so sánh và ra quyết định.

Nếu người dùng bắt đầu hỏi AI “nên mua điện thoại nào dưới 20 triệu đồng?” thay vì nhập từ khóa đó trên Google, luồng ngân sách quảng cáo cuối cùng cũng có thể dịch chuyển theo hành vi người dùng.

Các dữ liệu ban đầu mà OpenAI đưa ra cho thấy một số nhà quảng cáo đã ghi nhận hiệu quả đáng chú ý.

Một đối tác đo lường cho biết chi phí để có được một khách hàng thông qua quảng cáo ChatGPT trong một chiến dịch thấp hơn mức trung bình của quảng cáo tìm kiếm trả phí.

Một số thương hiệu khác ghi nhận phần lớn người truy cập từ ChatGPT là khách hàng mới.

Tuy nhiên, đây mới là dữ liệu từ các đối tác và chiến dịch ban đầu, chưa đủ để kết luận ChatGPT Ads hiệu quả hơn Google hay Meta trong mọi ngành.

Hiệu suất quảng cáo phụ thuộc mạnh vào sản phẩm, đối tượng, thị trường, giá cả và mục tiêu chiến dịch.

Điều đáng chú ý hơn là OpenAI đã bắt đầu xây đầy đủ công cụ để nhà quảng cáo đo được các chỉ số này.

Khi doanh nghiệp có thể biết một quảng cáo ChatGPT dẫn tới bao nhiêu lượt click, bao nhiêu khách hàng mới và bao nhiêu đơn hàng, ngân sách marketing mới có cơ sở để dịch chuyển.

Đối với người dùng, thử nghiệm quảng cáo hình ảnh cũng đặt ra một câu hỏi quan trọng: ChatGPT sẽ thay đổi tới đâu khi mô hình kinh doanh quảng cáo ngày càng lớn?

OpenAI khẳng định các câu trả lời vẫn độc lập, cuộc trò chuyện được giữ riêng tư với nhà quảng cáo và người dùng tiếp tục có quyền kiểm soát trải nghiệm.

Việc duy trì những nguyên tắc đó sẽ quyết định người dùng có chấp nhận quảng cáo trong AI giống như họ từng chấp nhận quảng cáo trên công cụ tìm kiếm hay mạng xã hội hay không.

Với ngành marketing và báo chí, sự thay đổi còn đáng chú ý ở một khía cạnh khác.

Trong nhiều năm, doanh nghiệp tối ưu nội dung để xuất hiện trên Google Search. Khi người dùng chuyển một phần quá trình tìm hiểu sản phẩm sang chatbot, thương hiệu có thể phải đồng thời quan tâm tới cách xuất hiện trong câu trả lời AI và cách mua quảng cáo trong môi trường AI.

SEO, thương mại điện tử và quảng cáo số vì thế có khả năng bước vào một giai đoạn mới.

Google Search sẽ chưa biến mất chỉ vì ChatGPT có quảng cáo hình ảnh. Nhưng việc một nền tảng AI với khoảng 1,2 tỷ người dùng hàng tuần bắt đầu xây dựng hệ sinh thái quảng cáo ngày càng hoàn chỉnh cho thấy cuộc cạnh tranh giành vị trí trước khi người tiêu dùng bấm nút mua hàng đang mở thêm một mặt trận.

Từ cuối tháng 10, thử nghiệm tại Mỹ sẽ là phép thử ban đầu xem người dùng có chấp nhận quảng cáo xuất hiện bên cạnh những hình ảnh họ đang tạo hay không.

Nếu mô hình hoạt động tốt và được mở rộng ra các thị trường khác, quảng cáo trong chatbot có thể trở thành một phần quen thuộc của Internet, giống cách quảng cáo tìm kiếm từng thay đổi Google hơn hai thập kỷ trước.