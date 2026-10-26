Quảng cáo mỹ phẩm gây hiểu nhầm là thuốc, bị phạt 75 triệu đồng

Theo Quyết định số 949/QĐ-XPHC, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH C-Store Việt Nam, có trụ sở tại tầng 3, tòa nhà The Hub, số 195/10E Điện Biên Phủ, phường Gia Định, TP. Hồ Chí Minh.

Nguyên nhân xử phạt xuất phát từ việc doanh nghiệp cung cấp thông tin về ba sản phẩm mỹ phẩm khiến người tiêu dùng hiểu nhầm các sản phẩm này là thuốc có tác dụng điều chỉnh chức năng sinh lý cơ thể người.

Các sản phẩm được nêu trong quyết định gồm Real Barrier Cica Relief Rx Fade In Serum, Fation Nosca9 Trouble Serum và Ma Galactomy Enzyme Peeling Gel.

Ảnh minh họa.

Quảng cáo mỹ phẩm gây hiểu nhầm là thuốc bị xử lý thế nào?

Theo Cục Quản lý Dược, hành vi vi phạm thuộc điểm a khoản 5 Điều 67 Nghị định số 90/2026/NĐ-CP ngày 30/3/2026 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Đáng chú ý, cơ quan chức năng xác định doanh nghiệp có tình tiết tăng nặng là vi phạm hành chính nhiều lần. Cụ thể, hành vi vi phạm liên quan đến ba sản phẩm mỹ phẩm chưa bị xử phạt, còn hiệu lực và được phát hiện trong cùng một vụ việc.

Do đó, cơ quan chức năng áp dụng hình thức xử phạt một lần, đồng thời tính tình tiết tăng nặng theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Với hành vi này, khung phạt tiền đối với cá nhân là từ 30 triệu đến 40 triệu đồng. Sau khi áp dụng tình tiết tăng nặng, mức phạt đối với cá nhân được xác định là 37,5 triệu đồng.

Theo khoản 5 Điều 4 Nghị định số 90/2026/NĐ-CP, mức phạt đối với tổ chức bằng hai lần mức phạt đối với cá nhân. Vì vậy, Công ty TNHH C-Store Việt Nam bị xử phạt 75 triệu đồng.

Quyết định không áp dụng hình thức xử phạt bổ sung đối với doanh nghiệp.

Buộc gỡ bỏ thông tin vi phạm trên Facebook, Shopee

Bên cạnh hình thức phạt tiền, Cục Quản lý Dược yêu cầu Công ty TNHH C-Store Việt Nam gỡ bỏ các thông tin vi phạm liên quan đến ba sản phẩm mỹ phẩm trên môi trường mạng, cụ thể tại Facebook và Shopee.

Theo quyết định, doanh nghiệp phải nộp tiền phạt trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận quyết định xử phạt.

Trường hợp quá thời hạn mà không tự nguyện chấp hành, doanh nghiệp có thể bị cưỡng chế thi hành theo quy định. Đồng thời, mỗi ngày chậm nộp phải nộp thêm 0,05% tính trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Quyết định cũng được gửi đến Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh để phối hợp thực hiện và giao Phòng Quản lý mỹ phẩm thuộc Cục Quản lý Dược tổ chức triển khai.

Việc xử lý hành vi cung cấp thông tin mỹ phẩm gây hiểu nhầm là thuốc cho thấy yêu cầu tuân thủ quy định về thông tin sản phẩm, đặc biệt trên các nền tảng thương mại điện tử và mạng xã hội.

Mỹ phẩm không phải là thuốc. Vì vậy, thông tin giới thiệu sản phẩm cần thể hiện đúng bản chất, công dụng, tránh khiến người tiêu dùng nhầm lẫn về tác dụng điều trị hoặc điều chỉnh chức năng sinh lý cơ thể.