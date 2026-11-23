Mùa lễ hội cuối năm luôn là mùa của cảm xúc, và năm nay nó cũng là mùa của những tranh cãi quanh một câu hỏi tưởng chừng kỹ thuật nhưng chạm tới tận gốc niềm tin: bao nhiêu phần trong đoạn quảng cáo khiến bạn rưng rưng là do con người làm ra, và bao nhiêu phần do một cỗ máy dựng nên?

Đầu tháng 11, hãng mỹ phẩm E.l.f. Beauty tung chiến dịch lễ hội "Made to Stand Out" với sự dẫn dắt của diễn viên Alan Cumming, trong khi hàng loạt thương hiệu khác tiếp tục thử nghiệm hình ảnh do trí tuệ nhân tạo tạo sinh trong các TVC Giáng sinh. Phản ứng của công chúng không đồng nhất. Có người thích thú với sự mới lạ, có người thấy gợn, và không ít người thẳng thừng nói họ bị lừa dối cảm xúc.

Đây không phải lần đầu chuyện này xảy ra, nhưng quy mô thì khác trước. AI tạo sinh đã rẻ hơn, nhanh hơn và dễ tiếp cận tới mức một ê kíp nhỏ cũng có thể dựng ra cả một thế giới tuyết rơi, bếp lửa và đoàn tụ gia đình chỉ trong vài ngày, thay vì nhiều tuần quay dựng tốn kém.

Với người làm marketing, cám dỗ là có thật. Lễ hội là thời điểm chi phí truyền thông đắt đỏ nhất năm, mọi đồng ngân sách đều phải sinh lời, và công cụ nào giúp sản xuất nhanh, nhiều, rẻ đều hấp dẫn. Nhưng cái giá của sự tiện lợi ấy, nếu không cẩn thận, lại nằm đúng ở thứ mà quảng cáo lễ hội vốn bán, đó là cảm giác thật.

Ảnh minh họa

Hãy phân biệt rạch ròi. Việc dùng AI để dựng hình, chỉnh màu, tạo hiệu ứng tự nó không sai, cũng không mới về bản chất, bởi ngành quảng cáo đã dùng kỹ xảo từ lâu. Vấn đề nằm ở ranh giới giữa sáng tạo và dàn dựng cảm xúc không trung thực.

Khi một thương hiệu kể câu chuyện về tình thân, về sự tử tế, về khoảnh khắc sum vầy, nó đang mượn những giá trị thật nhất của con người để tạo thiện cảm. Nếu toàn bộ khung cảnh ấy là sản phẩm tổng hợp của máy, mà người xem không hề được cho biết, thì sợi dây kết nối cảm xúc được xây trên một nền móng không thật. Và khán giả ngày nay, nhất là người tiêu dùng trẻ, rất nhạy với sự giả. Họ có thể tha thứ cho một quảng cáo vụng về do con người làm, nhưng khó tha thứ cho cảm giác bị thao túng.

Nghịch lý của năm 2026 là càng nhiều AI, người ta càng khao khát cái thật. Chính làn sóng quảng cáo AI tràn lan đang tạo ra một trào lưu ngược, nơi nhiều thương hiệu cố tình nhấn mạnh yếu tố "do con người làm", quay thật, diễn thật, cảm xúc thật, như một điểm bán hàng.

Điều đó cho thấy thị trường đang tự điều chỉnh. Người tiêu dùng không bài xích công nghệ, họ chỉ đòi hỏi sự minh bạch. Một chiến dịch dùng AI nhưng nói rõ mình dùng AI, và dùng một cách có gu, vẫn có thể được đón nhận. Ngược lại, một chiến dịch giấu nhẹm rồi bị phát hiện thường trả giá bằng làn sóng chỉ trích đúng vào thời điểm nhạy cảm nhất của năm.

Với bạn đọc là các bà mẹ, các gia đình đang chuẩn bị cho mùa quà cáp cuối năm, câu chuyện này không chỉ là chuyện của giới làm nghề. Quảng cáo lễ hội được thiết kế để chạm vào đúng những nút cảm xúc khiến ta mở ví: nỗi sợ con cái thiếu thốn so với bạn bè, mong muốn một cái Tết tươm tất, khát khao bù đắp cho người thân sau một năm vất vả.

Khi cảm xúc ấy được khuếch đại bằng những hình ảnh hoàn hảo đến phi thực do máy tạo ra, khoảng cách giữa kỳ vọng và túi tiền thật dễ bị kéo giãn. Một mâm cỗ lung linh, một ngôi nhà trang hoàng như cổ tích, một món quà biến mọi gương mặt thành rạng rỡ, tất cả có thể chỉ là dàn dựng. Hiểu điều đó không phải để hoài nghi mọi quảng cáo, mà để giữ cho mình một khoảng tỉnh táo giữa mùa dễ xúc động nhất.

Về phía thương hiệu, bài học của mùa lễ hội năm nay khá rõ. Niềm tin là tài sản tích lũy chậm nhưng mất rất nhanh. Một đoạn phim đẹp nhờ AI có thể mang lại vài triệu lượt xem, nhưng nếu nó khiến khách hàng cảm thấy bị đánh lừa, cái mất lớn hơn nhiều là sự nghi ngờ dai dẳng với mọi thông điệp sau đó.

Trong một thị trường mà người tiêu dùng ngày càng khó tính và công cụ phát hiện nội dung tổng hợp ngày càng phổ biến, sự trung thực không còn là lựa chọn đạo đức đơn thuần, nó là chiến lược sinh tồn. Thương hiệu nào coi minh bạch về cách mình kể chuyện là một phần của giá trị, thương hiệu đó đang đầu tư vào thứ bền nhất.

Suy cho cùng, công nghệ chỉ là cây cọ. Cây cọ dù thông minh đến đâu cũng không quyết định bức tranh tử tế hay giả tạo, mà là bàn tay và cái tâm của người cầm nó. Mùa lễ hội vẫn nên là mùa của cảm xúc, nhưng là cảm xúc được tôn trọng chứ không bị khai thác.

Một quảng cáo hay có thể dùng AI, có thể không, điều đó không quan trọng bằng việc nó có thành thật với người xem hay không. Bởi thứ khiến người ta nhớ mãi một thông điệp cuối năm chưa bao giờ là độ hoàn hảo của hình ảnh, mà là cảm giác được chạm vào một điều có thật. Và cảm giác thật thì không một cỗ máy nào đóng hộp thay con người được.