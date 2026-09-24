Quảng cáo dùng từ 'nhất', 'duy nhất' không có tài liệu chứng minh, phòng khám bị phạt 135 triệu đồng

Theo Quyết định số 3199/QĐ-XPHC ngày 13/9/2026 của Sở Y tế Hà Nội, Công ty TNHH Phòng khám đa khoa InterMec, có địa chỉ tại tầng 1 - tầng lửng 2-3-4, số 262-264-266 phố Tây Sơn, phường Đống Đa, TP. Hà Nội, bị xử phạt vi phạm hành chính do thực hiện nhiều hành vi vi phạm.

Cụ thể, doanh nghiệp bị xác định đã không thực hiện việc công bố kết quả phân loại thiết bị y tế trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế theo quy định, dù là chủ sở hữu số lưu hành thiết bị y tế.

Phòng khám đa khoa InterMec bị xử phạt do có nhiều hành vi vi phạm. Ảnh ST

Trong hoạt động quảng cáo, InterMec bị xử phạt do sử dụng các từ ngữ “nhất”, “duy nhất”, “tốt nhất”, “số một” hoặc từ ngữ có ý nghĩa tương tự nhưng không có tài liệu hợp pháp chứng minh theo quy định.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn bị xác định quảng cáo thiết bị y tế thiếu một trong các nội dung bắt buộc, gồm tên thiết bị y tế và mục đích sử dụng. Các hành vi này được Sở Y tế Hà Nội xử phạt với tổng số tiền 135 triệu đồng.

Bên cạnh hình thức phạt tiền, cơ quan chức năng buộc InterMec tháo gỡ, tháo dỡ, xóa quảng cáo hoặc thu hồi sản phẩm báo in, tạp chí in có nội dung quảng cáo sử dụng các từ ngữ “nhất”, “duy nhất”, “tốt nhất”, “số một” hoặc từ ngữ có ý nghĩa tương tự mà không có tài liệu hợp pháp chứng minh.

Đối với hành vi quảng cáo thiết bị y tế thiếu tên thiết bị và mục đích sử dụng, doanh nghiệp bị buộc cải chính thông tin, đồng thời tháo gỡ, tháo dỡ, xóa quảng cáo hoặc thu hồi sản phẩm báo in, tạp chí in có nội dung vi phạm.

Trước đó, Sở Y tế Hà Nội cũng xử phạt Công ty cổ phần Dược khoa có địa chỉ tại số 9 Nguyễn Công Trứ, phường Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. Mức phạt 40 triệu đồng do quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe mà không có cụm từ “Thực phẩm bảo vệ sức khỏe”. Quảng cáo thực phẩm thiếu một trong các nội dung: Tên thực phẩm; tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về sản phẩm.

Xử phạt Hộ kinh doanh Nhà thuốc Sơn Hải 1 địa chỉ tại số 151, phố Dương Văn Bé, phường Vĩnh Hưng, TP. Hà Nội, mức phạt 10 triệu đồng do người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở bán lẻ thuốc vắng mặt trong thời gian hoạt động của cơ sở dược, trừ trường hợp ủy quyền khi vắng mặt theo quy định của pháp luật.

Người trực tiếp tham gia bán lẻ thuốc không có bằng cấp chuyên môn theo quy định của pháp luật. Thay đổi lớn về cấu trúc cơ sở bán lẻ thuốc mà cơ sở bán lẻ thuốc không báo cáo về sự thay đổi kèm theo tài liệu kỹ thuật tương ứng với sự thay đổi theo quy định của pháp luật. Cơ sở này cũng bị đình chỉ hoạt động 02 tháng.