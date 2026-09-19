Quảng Bị xử lý sự cố tại công trình nâng cấp đê tả Bùi

Công trình cải tạo, nâng cấp đê tả Bùi (đoạn xã Quảng Bị) xảy ra sự cố trưa 19-9. Video: Quang Đông.

Trao đổi với phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, ông Lê Thanh Tùng, chuyên viên Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Quảng Bị, trực tiếp quản lý dự án nâng cấp đê tả Bùi cho biết, sự cố xảy ra khoảng 11h30 ngày 19-9 tại hạng mục tường chắn đất phía đồng của công trình.

Theo ông Tùng, nước sông Bùi dâng cao, dòng chảy mạnh tác động vào khu vực tường chắn, gây xói và xô lệch một số đoạn tường, khiến nước tràn vào đồng ruộng.

Ông Tùng giải thích, đây là tường chắn đất phía đồng. Tại vị trí xảy ra sự cố, hạng mục mới thi công phần bê tông tường, chưa hoàn thành đắp đất do mưa kéo dài. Khi nước dâng, địa phương đắp ngăn cục bộ ở hai đầu và tận dụng đoạn tường chắn mới thi công để ngăn nước. Dòng nước chảy xiết tác động vào phần công trình chưa hoàn thiện, làm phát sinh sự cố. Theo ông Tùng, những đoạn đã đắp đất và phần công trình phía sông không xảy ra sự cố tại thời điểm kiểm tra.

Xã Quảng Bị huy động lực lượng đắp đê tả Bùi (phía sông) ngăn nước tràn vào công trình đang thi công. Ảnh: Lê Tùng

Ngay sau khi phát hiện, xã Quảng Bị huy động các lực lượng phối hợp với đơn vị thi công và người dân triển khai xử lý theo phương châm “4 tại chỗ”. Công việc tập trung vào đắp bao tải đất, cát, kết hợp bạt để ngăn dòng chảy, hạn chế nước tiếp tục tràn vào đồng ruộng. Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai Hà Nội đã kịp thời có mặt tại hiện trường chỉ đạo chuyên môn.

Theo ông Tùng, Ban Chỉ huy công trường và bãi tập kết vật liệu của nhà thầu cách vị trí xảy ra sự cố khoảng 500m, giúp việc huy động máy móc, vật tư được thực hiện nhanh. Các lực lượng cùng người dân vận chuyển, đóng và xếp bao tải, gia cố tuyến ngăn nước ngay tại hiện trường.

Sau khoảng hai giờ triển khai, sự cố cơ bản được xử lý, dòng nước được kiểm soát. Đầu giờ chiều 19-9, việc đắp ngăn dòng nước tại vị trí này đã hoàn thành.

Trước mùa mưa lũ, Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Quảng Bị đã xây dựng phương án phòng, chống thiên tai cho dự án cải tạo, nâng cấp đê tả Bùi, hữu Đáy. Phương án đặt yêu cầu bảo vệ người, bảo đảm an toàn đê điều và khu dân cư lên trước việc bảo vệ máy móc, thiết bị, vật tư thi công.

Sau 2 giờ thi công, xã Quảng Bị đã tôn cao đê tả Bùi (phía sông) chống lũ tràn vào công trình (phía đồng) và đồng ruộng. Ảnh: Quang Đông

Theo phương án, nhà thầu phải thường xuyên kiểm tra các đoạn đê đang thi công dở dang, vị trí đắp đất chưa hoàn chỉnh, mái và chân đê; chuẩn bị lực lượng, máy móc, bao tải, bạt, đất đắp và vật tư cần thiết để xử lý sự cố. Khi xuất hiện xói lở, thấm hoặc nguy cơ nước tràn qua, gây mất ổn định thân đê, phải huy động lực lượng xử lý khẩn cấp, đồng thời báo cáo cơ quan có thẩm quyền.

Phương án cũng quy định, sau mưa lũ phải kiểm tra toàn tuyến, đánh giá độ ổn định của nền, mái và thân đê; kiểm tra chất lượng các lớp đất đắp bị ảnh hưởng bởi nước, xử lý những phần không bảo đảm yêu cầu kỹ thuật trước khi tiếp tục thi công.