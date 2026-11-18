Sáng 15-11, thôn 5, xã Quảng Bị tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. Dự ngày hội có đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Phạm Hải Hoa, cùng các đồng chí lãnh đạo địa phương và đông đảo nhân dân.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Phạm Hải Hoa trao quà của thành phố tặng nhân dân thôn 5 (xã Quảng Bị). Ảnh: Kim Nhuệ

Báo cáo tại ngày hội, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn 5 Đặng Đình Duy cho biết, thôn có 808 hộ với 3.455 nhân khẩu, địa bàn trải dài hơn 4km dọc sông Bùi. Người dân chủ yếu sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, buôn bán, làm nghề thêu ren, mộc và dịch vụ. Một số khu vực thấp trũng thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa lớn, ngập úng, gây khó khăn cho sản xuất và đời sống.

Đặc biệt, đợt mưa bão, ngập úng tháng 9-2026 đã ảnh hưởng đến 340 hộ trong thôn. Ban Công tác Mặt trận phối hợp rà soát, nắm tình hình, đề xuất hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại. Tổng nguồn hỗ trợ ước tính hơn 75 triệu đồng, góp phần giúp người dân vượt qua khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống.

Cùng với hỗ trợ khi thiên tai xảy ra, các đoàn thể tích cực vận động nhân dân giúp nhau phát triển sản xuất, chia sẻ kinh nghiệm, tạo việc làm. Năm 2026, thôn có 31 mô hình kinh tế hộ gia đình làm ăn hiệu quả; không còn hộ nghèo, còn 4 hộ cận nghèo. Người dân đóng góp hơn 16 triệu đồng cho Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” và Quỹ “Vì người nghèo”.

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa gắn với giữ gìn môi trường, thực hiện nếp sống văn minh được duy trì. Toàn thôn có 769/808 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, đạt 95,1%; duy trì 5 tuyến đường tự quản và 5 tuyến đường cây xanh.

Năm 2027, thôn 5 xác định tiếp tục hỗ trợ sinh kế cho hộ cận nghèo, nâng cao chất lượng các mô hình tự quản, chủ động ứng phó thiên tai; kịp thời tiếp nhận, phản ánh kiến nghị của nhân dân về các vấn đề dân sinh.

Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Phạm Hải Hoa nhấn mạnh, sức mạnh đoàn kết bắt đầu từ tình làng nghĩa xóm, sự sẻ chia, giúp đỡ lẫn nhau và trách nhiệm của mỗi người đối với cộng đồng.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Phạm Hải Hoa trao quà của thành phố tặng các gia đình tiêu biểu ở thôn 5, xã Quảng Bị. Ảnh: Kim Nhuệ

Đồng chí Phạm Hải Hoa đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc tiếp tục quan tâm chăm lo gia đình chính sách, người có công, người có hoàn cảnh khó khăn; phát huy quyền làm chủ, tinh thần tự quản để nhân dân cùng bàn bạc, thực hiện và giám sát các công việc chung. Việc xây dựng khối đại đoàn kết cần gắn với phát triển văn hóa, nuôi dưỡng những giá trị nhân ái, nghĩa tình trong mỗi gia đình, khu dân cư; chú trọng kính trọng người cao tuổi, chăm lo trẻ em, giúp đỡ người khó khăn và giữ gìn môi trường sống.

Tại ngày hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội trao 10 suất quà tặng các gia đình tiêu biểu; xã Quảng Bị trao 10 suất quà tặng hộ có hoàn cảnh khó khăn. Ban tổ chức cũng tặng quà người cao tuổi từ 90 tuổi trở lên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi và phát động xây dựng Quỹ Khuyến học thôn.

Tiết mục văn nghệ của nhân dân thôn 5 (xã Quảng Bị) tại ngày hội. Ảnh: Kim Nhuệ

Ngày hội diễn ra trong không khí đoàn kết, vui tươi với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, góp phần tăng cường tình cảm gắn bó, phát huy tinh thần trách nhiệm của mỗi người dân trong xây dựng khu dân cư ngày càng văn minh, ấm no, hạnh phúc.