Quảng Bị mở cơ hội đầu tư từ quy hoạch

Nhiều tiềm năng, mở cơ hội đầu tư

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quảng Bị Nguyễn Trường Năng khen thưởng các doanh nghiệp tiêu biểu có nhiều đóng góp trong phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Ảnh: Kim Nhuệ

Không chỉ gặp mặt, biểu dương những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10, tại hội nghị sáng 11-10, xã Quảng Bị còn giới thiệu định hướng quy hoạch, những trục giao thông và khu vực có tiềm năng phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Qua đó, địa phương mong muốn doanh nghiệp có thêm thông tin để nghiên cứu, tìm kiếm cơ hội đầu tư.

Nằm ở phía Tây Nam Thủ đô, Quảng Bị có diện tích hơn 37km², dân số trên 63.000 người, với lợi thế về quỹ đất, sản xuất nông nghiệp, làng nghề và giao thông kết nối liên vùng. Để khai thác hiệu quả những lợi thế này, địa phương cần tiếp tục hoàn thiện hạ tầng, huy động nguồn lực xã hội, nhất là sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp.

Theo định hướng phát triển trong những năm tới, Quảng Bị hướng tới mô hình nông thôn sinh thái, kết hợp nông nghiệp hàng hóa, công nghiệp sạch, thương mại - dịch vụ và du lịch. Trong đó, giao thông được xác định là yếu tố quan trọng để mở rộng không gian phát triển, tạo thuận lợi cho sản xuất, lưu thông hàng hóa và thu hút đầu tư.

Đáng chú ý, các trục giao thông theo hướng Bắc - Nam và Đông - Tây được định hướng kết nối đồng bộ, gồm đường Vành đai 4,5, tỉnh lộ 419, tỉnh lộ 427, trục Chúc Sơn - Quan Sơn cùng các tuyến giao thông liên xã. Khi được đầu tư, hoàn thiện theo quy hoạch, mạng lưới này sẽ tăng khả năng kết nối giữa các khu dân cư, khu sản xuất với những trung tâm kinh tế, tạo điều kiện phát triển thương mại, dịch vụ.

Cùng với giao thông, Quảng Bị định hướng hình thành Cụm công nghiệp Quảng Bị quy mô khoảng 75ha, ưu tiên các ngành công nghiệp sạch, chế biến nông sản và công nghiệp hỗ trợ. Tại những nút giao thông quan trọng, địa phương nghiên cứu phát triển các khu chức năng thương mại, dịch vụ hỗn hợp, kho vận và giới thiệu sản phẩm địa phương. Hai điểm du lịch sinh thái tại Hoàng Diệu và Lam Điền cũng được định hướng kết nối với các làng nghề, di tích văn hóa trên địa bàn.

Định hướng quy hoạch của Quảng Bị không chỉ nhằm bố trí các khu sản xuất, kinh doanh mới mà còn tạo sự kết nối giữa giao thông, công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ. Đây là cơ sở để địa phương khai thác lợi thế quỹ đất, phát triển ngành nghề và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Lãnh đạo xã Quảng Bị tiếp nhận kinh phí các doanh nghiệp ủng hộ để triển khai các chương trình an sinh trên địa bàn. Ảnh: Kim Nhuệ

Tham dự hội nghị, bà Đặng Thị Lan Phương, Giám đốc Công ty cổ phần Hạnh Phúc Việt Nam, đánh giá cao việc chính quyền tạo điều kiện để các doanh nghiệp gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm và tìm kiếm cơ hội hợp tác. Theo bà, mỗi doanh nghiệp có lĩnh vực hoạt động, thuận lợi và khó khăn riêng nhưng đều cần xây dựng uy tín, giữ chữ Tâm, chữ Tín, chữ Đức trong kinh doanh, đồng thời quan tâm thực hiện trách nhiệm với cộng đồng.

Tuy nhiên, từ định hướng quy hoạch đến hình thành dự án đầu tư còn cần nhiều điều kiện, nhất là hoàn thiện thủ tục, giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng kỹ thuật. Vì vậy, cùng với giới thiệu tiềm năng, việc cung cấp thông tin minh bạch và tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp nghiên cứu đầu tư có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình phát triển của Quảng Bị.

Đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển

Quảng Bị hiện có hoạt động sản xuất, kinh doanh tương đối đa dạng. Đến ngày 30-9-2026, toàn xã có 265 doanh nghiệp, 10 hợp tác xã và 1.684 hộ kinh doanh đang hoạt động. Các ngành nghề chủ yếu gồm cơ khí, gia công kim loại, sản xuất bao bì, may mặc, chế biến gỗ, thương mại và dịch vụ.

Trong 9 tháng năm 2026, tổng giá trị sản phẩm của xã ước đạt 3.007 tỷ đồng. Thương mại - dịch vụ chiếm 43,4% cơ cấu kinh tế, cho thấy vai trò quan trọng của khu vực này trong phát triển kinh tế địa phương.

Bà Đặng Thị Lan Phương, Giám đốc Công ty cổ phần Hạnh Phúc Việt Nam, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Kim Nhuệ

Nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã duy trì hoạt động trong các lĩnh vực có thế mạnh như mây tre đan, cơ khí chính xác, may mặc, chăn nuôi và nông nghiệp công nghệ cao, góp phần tạo việc làm cho lao động địa phương. Theo thông tin được giới thiệu tại hội nghị, một số doanh nghiệp có quy mô sử dụng từ 10 đến 43 lao động, với thu nhập bình quân khoảng 10-15 triệu đồng/người/tháng.

Tuy nhiên, hoạt động sản xuất, kinh doanh vẫn đối mặt nhiều khó khăn. Bà Nguyễn Thị Thao, Giám đốc Công ty TNHH May xuất khẩu và thương mại Thành Hưng, có cơ sở sản xuất tại thôn Duyên Hòa, cho biết, ngành may mặc sử dụng nhiều lao động, trong khi yêu cầu về tiến độ giao hàng, chất lượng sản phẩm ngày càng cao. Thị trường tiêu thụ, đơn hàng có thời điểm thiếu ổn định; chi phí nguyên vật liệu, nhân công, điện năng và các yếu tố đầu vào tạo sức ép lớn đối với doanh nghiệp.

Theo bà Thao, để duy trì hoạt động, doanh nghiệp phải chủ động cải tiến quy trình sản xuất, tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Cùng với đó là chăm lo đời sống người lao động, bởi đây là nguồn lực quan trọng quyết định sự ổn định và phát triển lâu dài của doanh nghiệp.

Từ thực tế sản xuất, bà Thao mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hướng dẫn của chính quyền và các cơ quan chuyên môn trong tiếp cận thông tin chính sách, thực hiện thủ tục hành chính, giải quyết những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Không chỉ đóng góp vào phát triển kinh tế, cộng đồng doanh nghiệp còn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội. Trong đợt mưa lũ tháng 9 vừa qua, khi nhiều khu dân cư trên địa bàn bị ngập lụt, các doanh nghiệp đã hỗ trợ vật tư, nhu yếu phẩm và chăm lo người lao động gặp khó khăn. Những hoạt động này thể hiện sự gắn bó giữa doanh nghiệp với địa phương, không chỉ trong sản xuất, kinh doanh mà còn ở trách nhiệm với cộng đồng.

Về phía chính quyền, Quảng Bị đã xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, đồng thời triển khai các nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng, giải phóng mặt bằng và nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính.

Hiện, xã Quảng Bị đang quản lý, theo dõi 96 dự án, trong đó tập trung giải phóng mặt bằng đối với 9 dự án trọng điểm. Việc đẩy nhanh tiến độ các công trình không chỉ đáp ứng nhu cầu dân sinh mà còn góp phần cải thiện điều kiện sản xuất, kinh doanh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp nghiên cứu, triển khai các dự án đầu tư.

Chủ tịch UBND xã Quảng Bị Trịnh Duy Oai phát biểu về định hướng phát triển kinh tế và trách nhiệm đồng hành cùng doanh nghiệp. Ảnh: Kim Nhuệ

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND xã Quảng Bị Trịnh Duy Oai khẳng định, địa phương mong muốn các doanh nghiệp tiếp tục phát triển, mở rộng thị trường, tạo thêm việc làm và đóng góp lâu dài cho quê hương. Ông đề nghị doanh nghiệp quan tâm tìm hiểu, đề xuất những dự án phù hợp với quy hoạch, nhu cầu và điều kiện của địa phương; ưu tiên sử dụng lao động tại chỗ, đổi mới công nghệ, ứng dụng chuyển đổi số và gắn hiệu quả kinh doanh với bảo vệ môi trường.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND xã yêu cầu các phòng chuyên môn, đơn vị liên quan chủ động tiếp nhận, rà soát kiến nghị của doanh nghiệp; giải quyết kịp thời những nội dung thuộc thẩm quyền, báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những vấn đề vượt thẩm quyền. Cán bộ, công chức phải hướng dẫn rõ ràng, nâng cao trách nhiệm phục vụ, không gây phiền hà, đùn đẩy công việc.

“Sự đồng hành cần được thể hiện bằng kết quả giải quyết từng thủ tục, từng vướng mắc cụ thể”, ông Trịnh Duy Oai nhấn mạnh.

Từ giới thiệu định hướng quy hoạch đến thu hút doanh nghiệp đầu tư là quá trình đòi hỏi sự chuẩn bị đồng bộ về hạ tầng, đất đai, thủ tục và môi trường kinh doanh. Việc Quảng Bị chủ động cung cấp thông tin, kết nối với cộng đồng doanh nghiệp là bước khởi đầu cần thiết. Hiệu quả của sự đồng hành sẽ được thể hiện qua tiến độ triển khai các dự án, khả năng tháo gỡ vướng mắc và những cơ hội sản xuất, việc làm mới cho người dân.