Quảng Bạch truyền dạy hát Then, đàn Tính

Các học viên được Nghệ nhân dân gian Vũ Thị Lương trực tiếp truyền dạy.

Trong thời gian học, các thành viên của Câu lạc bộ Sắc Chàm xã Quảng Bạch và một số người yêu thích hát Then, đàn Tính của xã được Nghệ nhân dân gian Vũ Thị Lương ở thôn 5, xã Chợ Đồn trực tiếp truyền dạy kỹ thuật sử dụng đàn Tính và kỹ năng thực hành cơ bản của hát Then, đàn Tính; được giới thiệu về giá trị văn hóa của loại hình nghệ thuật dân gian đặc sắc này. Đồng thời, luyện tập và thực hành cách sử dụng đàn Tính, rèn luyện kỹ năng biểu diễn...

Trong quá trình học, các ọc viên được kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, được rèn luyện kỹ năng biểu diễn... góp phần lan tỏa giá trị di sản trong cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Một tiết mục biểu diễn tại chương trình tổng kết lớp.

Thời gian tới, xã Quảng Bạch tiếp tục quan tâm triển khai các hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống nói chung, hát Then, đàn Tính nói riêng gắn với phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; khuyến khích các câu lạc bộ, đội văn nghệ duy trì hoạt động luyện tập, biểu diễn; tạo điều kiện để các nghệ nhân tiếp tục truyền dạy cho thế hệ kế cận...

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.