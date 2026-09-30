Quảng Bạch: Tập trung rà soát, giải quyết các kiến nghị của nhân dân

Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, lãnh đạo UBND xã báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng, nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế - xã hội các tháng cuối năm 2026; báo cáo kết quả thực hiện các nội dung kết luận tại Hội nghị đối thoại năm 2025; đại diện Ủy ban MTTQ xã báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân.

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, cởi mở và trách nhiệm, Hội nghị có hơn 10 ý kiến phát biểu của đại diện nhân dân các thôn trên địa bàn.

Các ý kiến tập trung vào nhiều nội dung thiết thực gắn với dân sinh và sự phát triển của địa phương, như: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; công tác quản lý, bảo vệ rừng; công tác quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; giao thông, thủy lợi nội đồng; thực hiện chế độ chính sách…

Đại biểu nêu ý kiến, kiến nghị.

Nhiều ý kiến thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự quan tâm sâu sắc của nhân dân đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền cũng như sự phát triển của địa phương.

Các ý kiến, kiến nghị đều được lãnh đạo các phòng chuyên môn, các cơ quan liên quan và lãnh đạo xã trực tiếp trao đổi, giải trình trên tinh thần cầu thị, công khai, minh bạch và trách nhiệm. Đặc biệt là các nội dung liên quan đến phát triển hạ tầng giao thông, công tác bảo vệ môi trường, đầu tư các thiết chế văn hóa, thể thao, phát triển sản xuất nông nghiệp, quản lý đất đai và giải quyết thủ tục hành chính.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Triệu Đức Phú, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quảng Bạch, khẳng định: Mọi ý kiến, kiến nghị nêu tại Hội nghị đều được cấp ủy, chính quyền nghiêm túc tiếp thu, coi đây là cơ sở quan trọng để bổ sung các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

UBND xã, các cơ quan chuyên môn, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cần tập trung rà soát, giải quyết các nội dung nhân dân kiến nghị.

Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quảng Bạch giao UBND xã tổng hợp, báo cáo các cơ quan chức năng của tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định...