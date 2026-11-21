Đoàn làm phim SILAA từ kinh đô điện ảnh Bollywood (Ấn Độ) đến Quảng Trị năm 2025

Ngày 18/11, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Kế hoạch số 5806/KH-UBND về tổ chức Chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch Quảng Trị qua điện ảnh Bollywood, Ấn Độ. Chương trình diễn ra từ ngày 22 đến 26/11/2026, với nhiều hoạt động khảo sát điểm đến, kết nối doanh nghiệp và xúc tiến hợp tác phát triển du lịch.

Tỉnh Quảng Trị hướng đến quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh và các sản phẩm du lịch đặc sắc đến thị trường Ấn Độ và quốc tế; đồng thời thu hút các nhà sản xuất phim, đạo diễn, hãng phim và đoàn làm phim quốc tế đến khảo sát, lựa chọn Quảng Trị làm bối cảnh ghi hình.

Được biết, đây cũng là hoạt động nhằm tăng cường quảng bá Năm Du lịch Quốc gia - Quảng Trị 2027 và Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị năm 2026.

Từ ngày 22 đến 26/11, đoàn đại biểu, đối tác Ấn Độ cùng đại diện các hãng hàng không và doanh nghiệp lữ hành quốc tế sẽ khảo sát các điểm quay của bộ phim SILAA và nhiều khu, điểm du lịch tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Các địa điểm được lựa chọn khảo sát gồm: Làng Du lịch Tân Hóa, hang Chuột, Tú Làn Lodge, Tú Làn River View, Blue Diamond Retreat, các điểm du lịch thuộc khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng, Hang Chỉ huy - đường Trường Sơn huyền thoại, động Thiên Đường, suối nước Moọc, Sông Chày - Hang Tối; địa đạo Vịnh Mốc, Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải và khu vực đồi cát tại xã Nam Trạch.

Điểm nhấn của chương trình là Hội nghị xúc tiến du lịch Quảng Trị qua điện ảnh Bollywood, Ấn Độ, tổ chức vào chiều 24/11/2026 tại phường Đồng Hới. Hội nghị có sự tham dự của đại diện Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam, lãnh đạo các địa phương Quảng Trị, Ninh Bình, Cao Bằng, hãng sản xuất phim SILAA, các hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành và đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch.

Thông qua hội nghị, các đại biểu sẽ tập trung trao đổi, thảo luận về chiến lược marketing du lịch Quảng Trị đối với thị trường Ấn Độ; xây dựng các chiến dịch truyền thông nhằm tận dụng hiệu ứng từ bộ phim SILAA; chia sẻ kinh nghiệm phát triển sản phẩm du lịch gắn với điện ảnh và kết nối các doanh nghiệp lữ hành, hàng không để mở rộng thị trường khách quốc tế.

Ngoài ra, đoàn đại biểu sẽ tham quan không gian quảng bá du lịch Quảng Trị, trải nghiệm các sản phẩm văn hóa, ẩm thực địa phương và tham dự chương trình nghệ thuật khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị kỳ I năm 2026.

Qua chương trình, tỉnh Quảng Trị kỳ vọng tăng cường liên kết giữa du lịch và điện ảnh, mở rộng hợp tác với các đối tác quốc tế, từng bước hình thành những sản phẩm du lịch mới phù hợp với thị hiếu khách Ấn Độ.

Qua đó, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương, nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến Quảng Trị, góp phần chuẩn bị các điều kiện tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2027.