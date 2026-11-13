Quảng bá văn hóa Việt Nam tại thủ đô Cairo

Các đại biểu và khách mời được tìm hiểu và trực tiếp trải nghiệm một số hoạt động văn hóa truyền thống của Việt Nam

Sự kiện góp phần giới thiệu những nét đặc sắc trong văn hóa truyền thống, ẩm thực và con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế, đồng thời thúc đẩy giao lưu văn hóa và tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Tham dự chương trình có các đại sứ, phu nhân, phu quân ngoại giao thuộc Đoàn Ngoại giao tại Cairo cùng đông đảo bạn bè Ai Cập và khách mời quốc tế.

Tại sự kiện, các đại biểu và khách mời được tìm hiểu và trực tiếp trải nghiệm một số hoạt động văn hóa truyền thống của Việt Nam. Đây là những hoạt động thú vị, phản ánh sinh động những nét độc đáo và sự đa dạng của văn hóa truyền thống Việt Nam.

Đáng chú ý, phần giới thiệu và hướng dẫn làm “chuồn chuồn tre” - trò chơi dân gian mộc mạc nhưng mang đậm tính sáng tạo và sự khéo léo của người dân Việt Nam do phu nhân Đại sứ Việt Nam thực hiện đã thu hút sự quan tâm của nhiều khách mời.

Thông qua hoạt động trải nghiệm này, khách tham dự có dịp khám phá nét sáng tạo, sự khéo léo trong nghệ thuật thủ công dân gian, cũng như tìm hiểu thêm về đời sống văn hóa của người Việt.

Hoạt động tương tác này đã tạo nên bầu không khí giao lưu cởi mở, đưa các nét đẹp văn hóa truyền thống của Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

Bên cạnh đó, điểm nhấn của chương trình là không gian giao lưu ẩm thực đặc sắc, nơi các đại biểu thưởng thức những món ăn mang đậm nét ẩm thực Việt Nam như phở, nem cuốn, chè đậu xanh,... do cán bộ, phu nhân, phu quân các cơ quan đại diện Việt Nam tại Cairo tự tay chuẩn bị và giới thiệu tới khách mời.

Những món ăn mang hương vị đặc trưng của Việt Nam nhận được nhiều lời khen ngợi, để lại những ấn tượng sâu sắc và khó quên trong lòng các thực khách tham dự. Qua đó góp phần giúp bạn bè quốc tế hiểu thêm về văn hóa ẩm thực và phong tục sinh hoạt của người Việt.

Chương trình “Ngày Văn hóa Việt Nam tại Cairo” là hoạt động thiết thực nhằm quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam thân thiện, yêu chuộng hòa bình và giàu bản sắc văn hóa tới bạn bè Ai Cập và quốc tế. Đây cũng là dịp tăng cường giao lưu, hiểu biết lẫn nhau, góp phần củng cố nền tảng hữu nghị và thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Ai Cập.