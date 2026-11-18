Thông qua việc giới thiệu những giá trị đặc sắc của Sơn Đông và trao đổi định hướng hợp tác với Hà Nội, chương trình góp phần tạo thêm cơ hội kết nối giữa các doanh nghiệp du lịch, mở rộng hoạt động quảng bá điểm đến và thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa hai địa phương. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Nhằm tiếp nối truyền thống hữu nghị Việt-Trung, tăng cường giao lưu, hợp tác trong phát triển văn hóa, du lịch giữa hai nước, ngày 18/11, Sở Văn hóa và Du lịch tỉnh Sơn Đông và Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội tổ chức Chương trình giới thiệu văn hóa và du lịch tỉnh Sơn Đông với chủ đề “Quê hương Khổng Tử - Sơn Đông hiếu khách.”

Chương trình gồm hoạt động trải nghiệm di sản văn hóa phi vật thể, triển lãm ảnh, giới thiệu tài nguyên du lịch, sản phẩm hàng không và giao lưu văn hóa.

Điểm nhấn là triển lãm ảnh chủ đề “Theo dòng Hoàng Hà, gặp gỡ biển khơi” giới thiệu vẻ đẹp của dòng sông Hoàng Hà, vùng đất Tề Lỗ và những danh thắng ven biển Sơn Đông. Triển lãm tái hiện sự giao thoa giữa cảnh quan thiên nhiên, lịch sử và đời sống văn hóa của địa phương.

Bên cạnh đó, không gian trải nghiệm sản phẩm văn hóa sáng tạo giới thiệu những nghề thủ công truyền thống tiêu biểu như diều Duy Phường, tranh Tết khắc gỗ và các tác phẩm nghệ thuật làm từ hạt ngũ cốc, góp phần đưa di sản đến gần hơn với công chúng Việt Nam.

Các đại biểu và khách tham dự trải nghiệm các hoạt động in tranh, làm tranh từ hạt ngũ cốc.(Ảnh: PV/Vietnam+)

Giới thiệu về tiềm năng du lịch địa phương, bà Vương Tiểu Quyên, Phó Trưởng phòng Giao lưu và Hợp tác đối ngoại, Sở Văn hóa và Du lịch tỉnh Sơn Đông, nhấn mạnh những điểm tương đồng về văn hóa, lịch sử và sự gần gũi giữa Việt Nam với Sơn Đông.

“Việt Nam và Sơn Đông gần gũi về địa lý, nhân duyên gần gũi, văn hóa tương thông. Hôm nay, chúng tôi lấy văn hóa và du lịch làm nhịp cầu, xin giới thiệu đến quý bạn bè Việt Nam một Sơn Đông với bề dày lịch sử, phong cảnh đẹp đa dạng, nhịp sống tươi mới sôi động,” bà Vương Tiểu Quyên chia sẻ.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Trần Quang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, đánh giá hoạt động giới thiệu văn hóa và du lịch Sơn Đông có ý nghĩa thiết thực trong tăng cường giao lưu văn hóa, thúc đẩy kết nối du lịch và mở ra cơ hội hợp tác giữa các địa phương hai nước.

Theo ông Nguyễn Trần Quang, Hà Nội và Sơn Đông có nhiều điểm tương đồng về lịch sử, văn hóa, đặc biệt là những giá trị gắn với truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo và tư tưởng Nho giáo. Văn Miếu-Quốc Tử Giám, biểu tượng văn hóa, giáo dục của Thủ đô, có những nét tương đồng với di sản tư tưởng và triết lý nhân văn của Khổng Tử. Đây là nền tảng thuận lợi để hai địa phương phát triển các chương trình giao lưu, hợp tác văn hóa và du lịch.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội đề xuất tăng cường quảng bá điểm đến thông qua các chương trình xúc tiến, hội chợ, triển lãm, sự kiện văn hóa và hoạt động giao lưu quốc tế.

Hà Nội cũng mong muốn tăng cường trao đổi kinh nghiệm về quản lý, bảo tồn di sản, ứng dụng công nghệ số trong quảng bá, phát triển các bảo tàng và không gian văn hóa thành sản phẩm du lịch hấp dẫn./.