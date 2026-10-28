Quảng bá văn hóa qua trò chơi và bản đồ số

Người chơi tham gia trải nghiệm dự án “Hội An Kiến Sự” tại triển lãm thành tựu đất nước nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh (2/9/1945 – 2/9/2025). Ảnh: NVCC

Mang thông điệp giúp người chơi dạo chơi giữa thương cảng Hội An xưa, đặc biệt là đám cưới của Công nữ Ngọc Hoa với thương nhân Nhật Bản Araki Sotaro, các họa sĩ, sinh viên, Công ty Click Studio (Đại học Duy Tân) nghiên cứu dự án “Hội An Kiến Sự”.

Dự án lọt vào top 5 (không có Nhất, Nhì, Ba, Tư) và đoạt giải dự án có tiềm năng nhất Cuộc thi Gamehub 2025 do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, Hiệp hội Phát triển Game Việt Nam tổ chức.

Anh Nguyễn Văn Trường Sơn, Giám đốc Click Studio, cho biết: “Hội An Kiến Sự” truyền tải thông điệp Việt Nam giàu có về các chất liệu văn hóa, lịch sử và xứng đáng được đưa vào các sản phẩm game để lan tỏa niềm tự hào đến mọi người, nhất là thế hệ trẻ.

Để bảo đảm chính xác số liệu và nội dung khắc họa đời sống của người dân và kiến trúc của Hội An hơn 500 năm trước, Click Studio dành khá nhiều thời gian để nghiên cứu tài liệu, lịch sử ghi chép về lối sống, phong tục và tham khảo ý kiến của các chuyên gia, nhà nghiên cứu lịch sử.

Qua đó, “Hội An Kiến Sự” đưa người chơi nhập vai một nhà khoa học thời gian, có nhiệm vụ trả lại chiếc vòng ngọc 500 năm tuổi cho Công chúa Ngọc Hoa. Đồng thời, khám phá những câu chuyện huyền thoại và giá trị văn hóa đặc sắc của thương cảng cổ Hội An trong thời kỳ hoàng kim qua bộ thiết bị kính thực tế ảo dao động từ 20 - 30 phút trong một lượt trải nghiệm.

“Dự án không chỉ là trò chơi giải trí mà còn giúp người chơi tiếp cận kiến thức lịch sử về phố cổ Hội An, về một di sản văn hóa thế giới của Việt Nam. Tương lai, Click Studio dự kiến phát triển một bản game tách rời có thể chơi trực tiếp trên kính VR mà không cần kết nối máy tính để phát hành chính thức trên cửa hàng ứng dụng”, anh Sơn chia sẻ.

Anh Trần Kinh Quốc, chuyên viên truyền thông của Công ty Click Studio cho hay, dự án được ghi hình chuyển động diễn viên bằng camera quang học độ chính xác cao để tạo biểu cảm, cử chỉ chân thực cho nhân vật 3D. Song song, áp dụng các công nghệ tiêu chuẩn của ngành công nghiệp trò chơi điện tử trên thế giới để tạo hình ảnh chất lượng cao, ánh sáng chân thực.

Dự án kỳ vọng, việc mô phỏng phố cổ Hội An thông qua trò chơi sẽ giúp người chơi chạm cảm xúc, chạm ký ức để kết nối lịch sử về phố cổ Hội An. Bên cạnh đó, dự án góp phần giáo dục và quảng bá văn hóa phố cổ Hội An đến người dân và du khách.

Mong muốn ứng dụng công nghệ góp phần quảng bá văn hóa, du lịch và hỗ trợ quản lý đô thị, nhóm 7 học sinh Trường THPT Sơn Trà (phường An Hải) và THPT Quang Trung (phường Thanh Khê) xây dựng trang web “Bản đồ số trong phát triển du lịch”.

Dự án tham gia triển lãm Festival “Thanh niên Đà Nẵng tiên phong chuyển đổi số 2026” do Thành đoàn Đà Nẵng phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức và đoạt giải Nhì Cuộc thi “Thanh thiếu niên Đà Nẵng đổi mới sáng tạo - Các dự án vì cộng đồng 2025” do Thành đoàn Đà Nẵng phối hợp Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tổ chức.

Các học sinh Trường THPT Sơn Trà và THPT Quang Trung xây dựng bản đồ số góp phần quảng bá văn hóa, du lịch và hỗ trợ quản lý đô thị thành phố. Ảnh: NVCC

Trần Hoàng Lâm (lớp 12/6, Trường THPT Quang Trung, Trưởng nhóm) cho biết, bản đồ số không chỉ xây dựng một trang web như một bản đồ để xác định vị trí, mà hướng đến một nền tảng số tích hợp thông tin, phục vụ đa dạng nhu cầu khác nhau.

Thông qua website, người dùng có thể tìm kiếm địa danh, di tích lịch sử, địa điểm du lịch, trường học, cơ sở y tế và hạ tầng đô thị của thành phố như: Thành Điện Hải, Tượng đài Mẹ Nhu, Bảo tàng Đà Nẵng, Danh thắng Ngũ Hành Sơn, cầu Sông Hàn… Mỗi địa điểm được tích hợp thông tin, hình ảnh, video và nội dung trải nghiệm 360 độ, giúp việc tìm hiểu trở nên trực quan, sinh động hơn.

Theo Lâm, dự án có tiềm năng ứng dụng thực tế ở ba lĩnh vực giáo dục, du lịch và quản lý đô thị. Trong giáo dục, bản đồ số giúp học sinh tiếp cận kiến thức địa phương một cách chân thực, chủ động. Sản phẩm có thể hỗ trợ giới thiệu các điểm đến, quảng bá những giá trị lịch sử, văn hóa, du lịch của Đà Nẵng.

Cô giáo Đinh Lê Ngọc Oanh (dạy môn Địa lý, Trường THPT Quang Trung, hướng dẫn nhóm nghiên cứu) nhận định, các em vận dụng kiến thức đã học và ứng dụng công nghệ để giải quyết vấn đề thực tế, thay vì chỉ dừng lại ý tưởng trên giấy.

Theo cô Oanh, bản đồ số là công cụ rất tiềm năng để kết nối không gian, thông tin lịch sử, văn hóa, du lịch và hạ tầng đô thị của thành phố sau sáp nhập. Thời gian đến, dự án tiếp tục hoàn thiện, nâng cấp các tính năng, mở rộng cơ sở dữ liệu để kết nối các đơn vị chuyên môn, từng bước đưa sản phẩm ứng dụng rộng rãi hơn.