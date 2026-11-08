Quảng bá văn hóa du lịch Việt Nam tại Lễ hội quốc tế ở Pakistan

Đại sứ Phạm Anh Tuấn tiếp đón các quan khách tới thăm gian hàng của Đại sứ quán Việt Nam. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan cung cấp)

Từ ngày 6-8/11, tại thủ đô Islamabad diễn ra Lễ hội Du lịch, Thể thao và Gia đình Pakistan lần thứ hai với chủ đề “Khám phá Pakistan - Cùng nhau hội tụ và tôn vinh những giá trị văn hóa”.

Cùng với gần 20 cơ quan đại diện ngoại giao tại Pakistan, Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan đã tham gia gian hàng giới thiệu về những nét đặc sắc của văn hóa, đất nước, con người và tiềm năng du lịch Việt Nam.

Không gian gian hàng của Đại sứ quán Việt Nam nổi bật với quốc kỳ Việt Nam, hình ảnh Vịnh Hạ Long, các thắng cảnh và di sản văn hóa, cùng nhiều ấn phẩm quảng bá điểm đến. Cùng với đó, Đại sứ quán cũng trưng bày một số ấn phẩm như tranh ảnh, sách, tài liệu giới thiệu văn hóa và du lịch; trình chiếu hình ảnh, video về đất nước Việt Nam; giới thiệu sản phẩm thủ công mỹ nghệ, tranh sơn mài, nón lá, áo dài và các vật phẩm lưu niệm mang đậm bản sắc dân tộc.

Cán bộ Đại sứ quán chụp ảnh kỷ niệm trước gian hàng Việt Nam. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan cung cấp)

Gian hàng Việt Nam nhận được sự quan tâm của đông đảo quan khách, người dân Pakistan, du khách quốc tế và đại diện các cơ quan ngoại giao. Đặc biệt, Bộ trưởng Liên bang Pakistan phụ trách Kế hoạch, Phát triển và các Sáng kiến đặc biệt Ahsan Iqbal đã đến thăm gian hàng. Tại đây, Đại sứ Việt Nam tại Pakistan Phạm Anh Tuấn trực tiếp đón tiếp, giới thiệu các sản phẩm văn hóa, hình ảnh điểm đến và tiềm năng hợp tác du lịch giữa hai nước.

Hoạt động tiếp đón, trao đổi tại gian hàng là dịp tăng cường hiểu biết và thúc đẩy giao lưu nhân dân, đồng thời giới thiệu hình ảnh Việt Nam thân thiện, giàu bản sắc, năng động và hội nhập tới công chúng sở tại.

Bên cạnh các gian hàng triển lãm, lễ hội tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và giải trí. Các chương trình dành cho cộng đồng ngoại giao tạo thêm cơ hội tìm hiểu văn hóa sở tại và kết nối giữa các quốc gia.

Không khí giao lưu tại Khu triển lãm quốc tế của Lễ hội. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan cung cấp)

Chia sẻ về ý nghĩa của việc Việt Nam tham gia Lễ hội quốc tế ở Pakistan, Đại sứ Việt Nam tại Pakistan Phạm Anh Tuấn cho biết, với dân số hơn 250 triệu người, Pakistan là thị trường tiềm năng lớn đối với du lịch và đầu tư của Việt Nam. Trong bối cảnh hai nước đang tích cực đàm phán Hiệp định Thương mại ưu đãi Việt Nam-Pakistan (VPPTA), việc Đại sứ quán tham gia Lễ hội quốc tế Du lịch, Thể thao và Gia đình tại Islamabad không chỉ thể hiện định hướng ngoại giao kinh tế chủ động mà còn góp phần đưa hình ảnh Việt Nam - điểm đến an toàn, hấp dẫn và giàu bản sắc đến gần hơn với người dân và doanh nghiệp Pakistan. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để hai nước mở rộng cơ hội hợp tác du lịch, đầu tư.

Theo Đại sứ Phạm Anh Tuấn, hoạt động này càng có ý nghĩa thiết thực khi Việt Nam và Pakistan hướng tới kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2027, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương ngày càng hiệu quả trong thời gian tới.