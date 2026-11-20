Quảng bá văn hóa, du lịch Thanh Hóa qua những trận cầu sôi động
Từ trận đấu giữa CLB Thanh Hóa và Hoàng Anh Gia Lai diễn ra ngày 20/11, sân vận động Thanh Hóa có thêm những điểm nhấn mới với hệ thống biển giới thiệu các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, di sản văn hóa và sản vật đặc trưng của địa phương. Đây là cách làm nhằm phát huy sức lan tỏa của bóng đá trong quảng bá hình ảnh quê hương, đồng thời cụ thể hóa phương châm “Đội bóng của cộng đồng – Vì cộng đồng” mà CLB Bóng đá Thanh Hóa đang hướng tới.
Bên cạnh những hình ảnh quen thuộc về bóng đá, không gian sân vận động Thanh Hóa được bổ sung hàng loạt biển giới thiệu những địa danh, giá trị văn hóa, lịch sử và những nét đặc trưng của vùng đất xứ Thanh.
Trong đó, dấu ấn lịch sử được tái hiện qua hình ảnh Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, Thành Nhà Hồ, đền Bà Triệu, đền thờ Lê Hoàn, đền Lê Lai, cầu Hàm Rồng, Hội thề Lũng Nhai, núi Nưa - Am Tiên, Thái miếu nhà Hậu Lê...
Vẻ đẹp thiên nhiên và tiềm năng du lịch của Thanh Hóa được giới thiệu thông qua hình ảnh biển Sầm Sơn, Pù Luông, thác Mây, suối cá Cẩm Lương, Bến En, biển Hải Tiến, biển Hải Hòa, động Từ Thức, thác Voi, sông Mã, Hòn Trống Mái, động Tiên Sơn...
Bên cạnh đó là những hình ảnh về lễ hội Lam Kinh, đền Độc Cước, các sản vật và sản phẩm làng nghề như nem chua Thanh Hóa, chè lam Phủ Quảng, chiếu cói Nga Sơn. Hình ảnh Khu Kinh tế Nghi Sơn cũng được đưa vào hệ thống biển giới thiệu, góp phần phản ánh diện mạo phát triển kinh tế của địa phương.
Sự đa dạng trong nội dung của những tấm biển giúp người hâm mộ đến sân không chỉ thưởng thức bóng đá mà còn có thêm cơ hội khám phá những nét đặc trưng của Thanh Hóa, từ bề dày lịch sử, bản sắc văn hóa đến cảnh quan thiên nhiên và những dấu ấn phát triển hôm nay.
Với khả năng thu hút hàng nghìn khán giả trong mỗi trận đấu, cùng sức lan tỏa thông qua các phương tiện truyền thông và mạng xã hội, bóng đá là một kênh có nhiều tiềm năng trong quảng bá hình ảnh địa phương.
Việc tận dụng không gian sân vận động để giới thiệu các giá trị của quê hương là một cách tiếp cận gần gũi, hướng đến cả người hâm mộ trong tỉnh và cổ động viên các đội bóng đến Thanh Hóa thi đấu.
Nếu được duy trì, làm mới và mở rộng về hình thức, cách làm này có thể trở thành một kênh bổ trợ trong công tác quảng bá văn hóa, du lịch Thanh Hóa, đồng thời góp phần tạo dựng bản sắc riêng cho đội bóng xứ Thanh.
Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/quang-ba-van-hoa-du-lich-thanh-hoa-qua-nhung-tran-cau-soi-dong-46219.htm