Những tấm biển giới thiệu di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh xứ Thanh được bố trí ở khu vực Mix Zone, dọc lối vào sân vận động.

Bên cạnh những hình ảnh quen thuộc về bóng đá, không gian sân vận động Thanh Hóa được bổ sung hàng loạt biển giới thiệu những địa danh, giá trị văn hóa, lịch sử và những nét đặc trưng của vùng đất xứ Thanh.

Trong đó, dấu ấn lịch sử được tái hiện qua hình ảnh Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, Thành Nhà Hồ, đền Bà Triệu, đền thờ Lê Hoàn, đền Lê Lai, cầu Hàm Rồng, Hội thề Lũng Nhai, núi Nưa - Am Tiên, Thái miếu nhà Hậu Lê...

Mỗi tấm biển đều có hình ảnh minh họa cùng thông tin giới thiệu ngắn gọn về địa danh, di tích và sản phẩm đặc trưng của xứ Thanh.

Vẻ đẹp thiên nhiên và tiềm năng du lịch của Thanh Hóa được giới thiệu thông qua hình ảnh biển Sầm Sơn, Pù Luông, thác Mây, suối cá Cẩm Lương, Bến En, biển Hải Tiến, biển Hải Hòa, động Từ Thức, thác Voi, sông Mã, Hòn Trống Mái, động Tiên Sơn...

Bên cạnh đó là những hình ảnh về lễ hội Lam Kinh, đền Độc Cước, các sản vật và sản phẩm làng nghề như nem chua Thanh Hóa, chè lam Phủ Quảng, chiếu cói Nga Sơn. Hình ảnh Khu Kinh tế Nghi Sơn cũng được đưa vào hệ thống biển giới thiệu, góp phần phản ánh diện mạo phát triển kinh tế của địa phương.

Sự đa dạng trong nội dung của những tấm biển giúp người hâm mộ đến sân không chỉ thưởng thức bóng đá mà còn có thêm cơ hội khám phá những nét đặc trưng của Thanh Hóa, từ bề dày lịch sử, bản sắc văn hóa đến cảnh quan thiên nhiên và những dấu ấn phát triển hôm nay.

Sân vận động Thanh Hóa, nơi bóng đá có thể trở thành cầu nối quảng bá hình ảnh văn hóa, lịch sử và du lịch địa phương.

Với khả năng thu hút hàng nghìn khán giả trong mỗi trận đấu, cùng sức lan tỏa thông qua các phương tiện truyền thông và mạng xã hội, bóng đá là một kênh có nhiều tiềm năng trong quảng bá hình ảnh địa phương.

Việc tận dụng không gian sân vận động để giới thiệu các giá trị của quê hương là một cách tiếp cận gần gũi, hướng đến cả người hâm mộ trong tỉnh và cổ động viên các đội bóng đến Thanh Hóa thi đấu.

Hình ảnh di sản văn hóa quê hương được các cổ động viên Thanh Hóa đưa lên khán đài.

Nếu được duy trì, làm mới và mở rộng về hình thức, cách làm này có thể trở thành một kênh bổ trợ trong công tác quảng bá văn hóa, du lịch Thanh Hóa, đồng thời góp phần tạo dựng bản sắc riêng cho đội bóng xứ Thanh.