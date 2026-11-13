Quảng bá văn hóa, đất nước, con người Việt Nam trong cộng đồng Pháp ngữ

Nhân dịp Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 được tổ chức tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia, Việt Nam đã mang đến 2 gian trưng bày mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc trong Làng Pháp ngữ vừa được nước chủ nhà Campuchia và Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF) khánh thành sáng ngày 13/11 tại Quảng trường Đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia ở thủ đô Phnom Penh. (Ảnh: Minh Hưng/TTXVN)

Một trong các hình ảnh được trưng bày tại Gian trưng bày Văn hóa, Đất nước, Con người Việt Nam. (Ảnh: Minh Hưng/TTXVN)

Một trong các hình ảnh được trưng bày tại Gian trưng bày Văn hóa, Đất nước, Con người Việt Nam. (Ảnh: Minh Hưng/TTXVN)

Các em học sinh trường quốc tế NIRA ở thủ đô Phnom Penh thích thú tìm hiểu tại Gian trưng bày Văn hóa, Đất nước, Con người Việt Nam. (Ảnh: Minh Hưng/TTXVN)

Các em học sinh trường quốc tế NIRA ở thủ đô Phnom Penh thích thú với con tò he tại Gian trưng bày Văn hóa, Đất nước, Con người Việt Nam. (Ảnh: Minh Hưng/TTXVN)

Các em học sinh trường quốc tế NIRA ở thủ đô Phnom Penh thích thú với con tò he tại Gian trưng bày Văn hóa, Đất nước, Con người Việt Nam. (Ảnh: Minh Hưng/TTXVN)

Một góc Gian trưng bày Văn hóa, Đất nước, Con người Việt Nam. (Ảnh: Minh Hưng/TTXVN)

Món gỏi cuốn Việt tại Gian hàng Ẩm thực Việt Nam tại Làng Pháp ngữ. (Ảnh: Minh Hưng/TTXVN)

Các món ăn Việt tại Gian hàng Ẩm thực Việt Nam tại Làng Pháp ngữ. (Ảnh: Minh Hưng/TTXVN)

Tổng Thư ký OIF Louise Mushikiwabo (thứ 2 từ trái sang) chụp ảnh lưu niệm tại Gian trưng bày Văn hóa, Đất nước, Con người Việt Nam. (Ảnh: Minh Hưng/TTXVN)