Quảng bá văn hóa, ẩm thực và hàng hoá Việt Nam tại Brunei

Ngày Văn hoá Việt Nam

“Hương vị Việt Nam” là hoạt động hưởng ứng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11), Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), đồng thời triển khai Nghị quyết 23 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài và hướng tới kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brunei Darussalam (1992-2027).

Dự lễ khai mạc có Đại sứ Việt Nam tại Brunei Đỗ Thùy Dương và ông Awang Mohammad Harris, Bí thư Thường trực Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Brunei.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Đỗ Thùy Dương nhấn mạnh vai trò của giao lưu văn hóa, ẩm thực trong việc tăng cường hiểu biết, gắn kết và vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Đại sứ quán sẽ tiếp tục đẩy mạnh quảng bá sản phẩm, dịch vụ Việt Nam, hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội tiếp cận thị trường Brunei, đồng thời thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực thực phẩm, hàng tiêu dùng và du lịch theo tiêu chuẩn Halal, thân thiện với người Hồi giáo.

Đại sứ Đỗ Thùy Dương (áo tím) và ông Awang Mohammad Harris (thứ 2 từ phải qua) tham quan một số gian hàng tại sự kiện. Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Brunei

Đây là lần đầu tiên Đại sứ quán Việt Nam tại Brunei tổ chức riêng một sự kiện hội chợ quảng bá ẩm thực, du lịch và hàng hóa Việt Nam.

Điểm nhấn của chương trình là không gian trải nghiệm ẩm thực với sự tham gia của các nhà hàng Việt Nam tại Brunei như Le Tonkin, Yi’s Nation, VIPRO và Vietnam Coffee. Khách tham quan có dịp thưởng thức các món ăn đặc trưng, khám phá sự phong phú, đa dạng của ẩm thực Việt.

Bên cạnh đó, sự kiện giới thiệu nhiều mặt hàng tiêu dùng, sản phẩm thủ công mỹ nghệ, góp phần quảng bá thương hiệu Việt Nam, đồng thời tạo cơ hội để doanh nghiệp kết nối đối tác, tiếp cận người tiêu dùng và mở rộng kênh phân phối tại thị trường sở tại.

Đại biểu cắt băng khai mạc sự kiện. Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Brunei

Ở lĩnh vực du lịch, với sự tham gia của Vietravel, chương trình giới thiệu các điểm đến nổi bật của Việt Nam, từ cảnh quan thiên nhiên, di sản văn hóa được UNESCO công nhận đến những đô thị năng động, trải nghiệm văn hóa và ẩm thực đặc sắc.

Các sản phẩm du lịch được giới thiệu theo hướng thân thiện với du khách Hồi giáo, phù hợp với nhu cầu của thị trường Brunei.

Thông qua sự kiện, Đại sứ quán mong muốn phát huy vai trò của cộng đồng người Việt Nam và doanh nghiệp Việt tại Brunei trong việc quảng bá văn hóa, sản phẩm, dịch vụ trong nước; khuyến khích tăng cường nhập khẩu, phân phối hàng Việt, qua đó góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tại sở tại.