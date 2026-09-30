Quảng bá trà và ẩm thực Việt Nam tại Hy Lạp

Đoàn công tác tỉnh Phú Thọ thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp. Ảnh: TTXVN phát

Chương trình hoạt động của đoàn tại Hy Lạp bao gồm việc tham dự và quảng bá trà Phú Thọ tại Lễ hội trà và cà phê Athens - sự kiện quảng bá trà, cà phê lớn nhất tại Hy Lạp.

Chào mừng đoàn công tác của tỉnh Phú Thọ tới thăm, làm việc tại Hy Lạp, Đại sứ Phạm Thị Thu Hương đã giới thiệu về quan hệ hai nước, các cơ hội, tiềm năng hợp tác với địa bàn Hy Lạp mà tỉnh Phú Thọ có thế mạnh và có thể nghiên cứu triển khai, nhất là trong lĩnh vực văn hóa UNESCO - quảng bá, bảo tồn và phát huy giá trị di sản bền vững, gắn phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, lao động, giáo dục, logistics, các sản phẩm có thế mạnh của địa phương, như việc hỗ trợ quảng bá các thương hiệu, sản phẩm trà Phú Thọ tại Lễ hội trà và cà phê Athens.

Bên cạnh đó, Đại sứ quán sẵn sàng là cầu nối kết nối Phú Thọ với các tỉnh, thành phố và các Câu lạc bộ UNESCO của các địa phương của Hy Lạp. Đại sứ khẳng định kết nối địa phương, doanh nghiệp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp.

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã cảm ơn đồng chí Đại sứ và Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp đã tiếp, đặc biệt hỗ trợ tỉnh quảng bá trà Phú Thọ tại Hy Lạp. Tỉnh sẽ nghiên cứu các thông tin về tiềm năng, cơ hội hợp tác mở ra và sẽ sớm thông tin lại, phối hợp với Đại sứ quán trong triển khai, kết nối với các đối tác Hy Lạp đặc biệt là hợp tác về văn hóa.

Đoàn công tác tỉnh Phú Thọ thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp. Ảnh: TTXVN phát

Đoàn đã cảm ơn Đại sứ quán trong hỗ trợ quảng bá trà Phú Thọ, địa phương có vựa chè trọng điểm của cả nước với diện tích và sản lượng lớn. Bên cạnh đó, Phú Thọ đang đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng nông sản như mít, bưởi, chuối, nhãn… Ngoài ra, với hệ thống 8 trường đại học, 20 trường cao đẳng, 12 trường trung cấp và 19 trung tâm đào tạo nghề nghiệp, tỉnh mong được kết nối với các chuyên gia, hợp tác giáo dục đào tạo với Hy Lạp.

Trước đó, ngày 26/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp đã tổ chức gian hàng quảng bá ẩm thực Việt Nam tại Lễ hội ẩm thực Piraeus 2026. Đây là lần thứ hai Đại sứ quán Việt Nam tổ chức giới thiệu ẩm thực Việt Nam tại một trong những sự kiện văn hóa sáng kiến của chính quyền thành phố Piraeus nhằm tăng cường hiểu biết, giao lưu nhân dân thông qua giới thiệu ẩm thực.

Tham dự Lễ hội ẩm thực Piraeus 2026 có gian hàng của đại diện 6 quốc gia gồm Hàn Quốc, Mỹ, Panama, Trung Quốc, Việt Nam và Hy Lạp. Gian hàng Việt Nam có nhiều món ăn truyền thống, trong đó giới thiệu cách làm món nem rán, bánh bao Việt Nam đã thu hút sự quan tâm của nhiều người dân địa phương và du khách quốc tế.

Chính quyền thành phố Piraeus cảm ơn sự tham gia của Đại sứ quán Việt Nam đã góp phần mang đến sắc màu văn hóa đa dạng cho lễ hội, tăng cường sự gắn kết giữa người dân hai nước cũng như quan hệ với Piraeus - một trong 10 thành phố cảng lớn nhất thế giới.