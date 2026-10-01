Quảng bá tinh hoa sân khấu Việt Nam tại Pháp

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ Việt Nam - UNESCO và trong khuôn khổ các hoạt động Ngày Việt Nam tại Pháp năm 2026, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức “Tuần Sân khấu Việt Nam tại Pháp” từ ngày 24/10 đến ngày 31/10/2026 tại Thủ đô Paris, Cộng hòa Pháp.

Tuần Sân khấu Việt Nam tại Pháp là hoạt động văn hóa đối ngoại có ý nghĩa quan trọng, được tổ chức với sự tham dự và bảo trợ của Bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, nhằm giới thiệu, quảng bá các giá trị đặc sắc của sân khấu Việt Nam tới công chúng Pháp, cộng đồng người Việt Nam tại Pháp và bạn bè quốc tế; đồng thời góp phần tăng cường giao lưu, hợp tác văn hóa, nghệ thuật giữa Việt Nam và Pháp.

Nghệ thuật sân khấu truyền thống Việt Nam sẽ được giới thiệu trong không gian văn hóa Pháp.

Trong khuôn khổ Tuần Sân khấu, nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc sẽ được tổ chức tại các địa điểm văn hóa, nghệ thuật tiêu biểu của Paris như: Nhà hát Marigny, Nhà hát Le Grand Rex, Le Carreau du Temple, Quảng trường Bastille và Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp.

Chương trình gồm trình diễn múa rối nước; vở kịch “Hồn Trương Ba, da hàng thịt” do đạo diễn người Pháp Anne Bouvier dàn dựng với các nghệ sĩ Việt Nam biểu diễn; chương trình “Đêm Việt Nam - Từ di sản đến đương đại” với các loại hình Chèo, Tuồng, Cải lương và múa đương đại; chương trình “Trương Chi” do đoàn kịch Winterreise của Pháp biểu diễn cùng các hoạt động giao lưu, quảng bá văn hóa Việt Nam.

Đặc biệt, một số hoạt động có sự tham dự của lãnh đạo cấp cao, trong đó Lễ khai mạc với vở “Hồn Trương Ba, da hàng thịt” được tổ chức ngày 26/10 tại Nhà hát Marigny; chương trình “Đêm Việt Nam - Từ di sản đến đương đại” tổ chức ngày 28/10 tại Nhà hát Le Grand Rex.