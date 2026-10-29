Quảng bá tiềm năng điện ảnh Hải Phòng tại Liên hoan phim Quốc tế Tokyo 2026

Đoàn công tác đã tham dự các sự kiện và quảng bá về tiềm năng, lợi thế phát triển công nghiệp điện ảnh của thành phố Hải Phòng tại Nhật Bản.

Các đại biểu tại khu vực giới thiệu tiềm năng, lợi thế phát triển công nghiệp điện ảnh của thành phố Hải Phòng.

Cùng tham dự khai mạc sự kiện có Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam Ngô Phương Lan, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu; đại diện lãnh đạo thành phố Quảng Ninh.

Các lãnh đạo chụp ảnh lưu niệm

Ông Đào Trọng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố tặng Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu Bộ nhận diện thương hiệu Quần thể di sản UNESCO Yên Tử - Vĩnh Nghiêm – Côn Sơn, Kiếp Bạc.

Tại chợ, Hải Phòng mang đến những tư liệu, thông tin quảng bá về tiềm năng, lợi thế phát triển công nghiệp điện ảnh của thành phố với sự đa dạng, độc đáo về chiều sâu văn hoá; giàu chất liệu điện ảnh, phong phú và kết nối hạ tầng thuận lợi cho các bối cảnh phim trên vùng đất giàu truyền thống và đậm đặc hệ thống di sản, di tích có giá trị được UNESCO ghi danh.

Đoàn công tác Hải Phòng tham dự hội nghị điện ảnh Nhật Bản

Trước đó, ngày 27.10, ông Đào Trọng Đức cùng Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam Ngô Phương Lan tham dự Lễ khai mạc Liên hoan phim Tokyo 2026.

Trong ngày 29.10, Đoàn công tác tham gia Hội thảo “Điện ảnh Việt Nam trong kết nối châu Á: Bản sắc, sáng tạo và hợp tác quốc tế” và chương trình Đêm Việt Nam tại Tokyo.