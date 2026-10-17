Quảng bá Thương hiệu quốc gia Việt Nam trên nền tảng số

Đưa thông tin thương hiệu đến gần hơn với thị trường

Trong bối cảnh hoạt động kinh doanh ngày càng gắn với môi trường số, khả năng tiếp cận thông tin có ảnh hưởng đáng kể đến quá trình tìm kiếm đối tác, đánh giá năng lực doanh nghiệp và lựa chọn sản phẩm. Đối với doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là những đơn vị đang mở rộng xuất khẩu, việc cung cấp thông tin rõ ràng, đáng tin cậy về sản phẩm và năng lực sản xuất là một phần quan trọng trong quá trình xây dựng thương hiệu.

Trong khuôn khổ Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026, Báo Nhân Dân ra mắt giao diện mới Chuyên trang Thương hiệu quốc gia Việt Nam tại địa chỉ https://thuonghieuquocgia.nhandan.vn. Đây là bước phát triển tiếp theo trong quá trình phối hợp giữa Báo Nhân Dân, Bộ Công thương và đối tác công nghệ VCCorp nhằm xây dựng nền tảng thông tin chính thống, hiện đại, góp phần quảng bá doanh nghiệp và sản phẩm mang Thương hiệu quốc gia Việt Nam. Chuyên trang được khai trương ngày 22/10/2024. Sau gần hai năm vận hành, việc nâng cấp giao diện hướng tới cải thiện trải nghiệm sử dụng, nâng cao chất lượng nội dung, tăng cường khả năng tra cứu và mở rộng phạm vi tiếp cận thông tin về các doanh nghiệp, sản phẩm được công nhận.

Điểm đáng chú ý của lần nâng cấp này là việc tích hợp dữ liệu và ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ tìm kiếm, rà soát và khai thác thông tin thuận tiện hơn. Qua đó, doanh nghiệp, nhà đầu tư, đối tác thương mại và người tiêu dùng có thêm một kênh tham khảo chính thống để tìm hiểu về sản phẩm, năng lực sản xuất và uy tín của các thương hiệu Việt Nam.

Trong bối cảnh người tiêu dùng tiếp nhận lượng lớn thông tin trên mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến, vai trò của báo chí chính thống càng trở nên quan trọng . (Ảnh: DUY MINH)

Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh cho biết, quá trình vận hành chuyên trang trong hai năm qua cho thấy nhu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng nội dung và ứng dụng công nghệ. “Thông qua sự phối hợp cùng VCCorp, chúng tôi đã nâng tầm Chuyên trang lên một tầm cao mới”, ông Lê Quốc Minh chia sẻ. Theo ông, việc tích hợp dữ liệu cùng các công nghệ hiện đại, đặc biệt là AI, giúp quá trình tra cứu thông tin về từng thương hiệu, doanh nghiệp thuận tiện hơn. Những thông tin khó tìm kiếm bằng phương thức thông thường có thể được tiếp cận nhanh chóng hơn, phục vụ nhu cầu tìm hiểu của nhà đầu tư, đối tác và người sử dụng.

Một điểm mới khác là định hướng phát triển nội dung bằng nhiều ngôn ngữ, gồm tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Trung Quốc, tiếng Nga và tiếng Hàn Quốc. Việc mở rộng các phiên bản ngôn ngữ giúp tăng khả năng tiếp cận thông tin của doanh nghiệp Việt Nam với cộng đồng quốc tế. Ông Lê Quốc Minh nhận định: “Trong bối cảnh hiện nay, chúng tôi cho rằng việc liên kết và giới thiệu doanh nghiệp ra quốc tế là điều vô cùng quan trọng”.

Báo chí chính thống đồng hành cùng doanh nghiệp

Khi tìm kiếm đối tác tại thị trường nước ngoài, doanh nghiệp không chỉ cần giới thiệu sản phẩm mà còn phải cung cấp thông tin đáng tin cậy về năng lực sản xuất, chất lượng, quá trình hoạt động và các tiêu chuẩn đã đáp ứng. Những thông tin được trình bày bằng ngôn ngữ phù hợp, trên nền tảng báo chí chính thống, có thể hỗ trợ đối tác tiếp cận và đánh giá doanh nghiệp thuận tiện hơn.

Việc ra mắt giao diện mới Chuyên trang Thương hiệu quốc gia Việt Nam trên Báo Nhân Dân điện tử là một bước phát triển trong hoạt động quảng bá thương hiệu Việt trên môi trường số. (Ảnh: DUY MINH)

Theo ông Lê Quốc Minh, trong bối cảnh người tiêu dùng tiếp nhận lượng lớn thông tin trên mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến, vai trò của báo chí chính thống càng trở nên quan trọng. “Chúng ta cũng biết là mỗi doanh nghiệp thì đều có thể có website và tài khoản mạng xã hội riêng, nhưng người tiêu dùng hiện nay thực sự bị ngập trong những thông tin giả, thông tin xấu độc, thông tin sai lệch từ các nguồn rất là khó kiểm chứng. Cho nên bây giờ, chính vai trò của các cơ quan báo chí chính thống lại là vô cùng quan trọng, nó như một sự bảo chứng cho những nội dung ở trên trang đó”, ông Lê Quốc Minh nói.

Từ góc độ này, chuyên trang không chỉ là nơi giới thiệu doanh nghiệp mà còn hướng tới cung cấp thông tin có hệ thống, góp phần củng cố niềm tin của công chúng và hỗ trợ kết nối đầu tư, kinh doanh. Tuy nhiên, giá trị của nền tảng không chỉ nằm ở công nghệ hay phạm vi tiếp cận, mà còn phụ thuộc vào chất lượng, tính chính xác và độ tin cậy của nội dung.

Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh cho biết quá trình vận hành chuyên trang trong hai năm qua cho thấy nhu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng nội dung và ứng dụng công nghệ. (Clip: TIẾN KHÔI)

Bà Phan Đặng Trà My, Phó Tổng Giám đốc VCCorp kiêm Giám đốc Điều hành Admicro, cho biết việc phát triển chuyên trang được thực hiện theo hướng kết hợp tính chính thống với các hình thức thể hiện hiện đại, phù hợp hơn với nhu cầu tiếp nhận thông tin của độc giả. “VCCorp phối hợp cùng Báo Nhân Dân mong muốn đưa nhiều định dạng chất lượng cao, bảo đảm tính uy tín nhưng đồng thời vẫn bảo đảm tính sinh động và phù hợp với hệ thống phân phối công nghệ hiện tại”, bà Trà My cho biết.

Theo đó, các định dạng như Mega Story, ảnh, video và mô hình dữ liệu trực quan sẽ được sử dụng linh hoạt tùy theo nội dung giới thiệu doanh nghiệp. Công nghệ cũng được khai thác để hỗ trợ sản xuất các sản phẩm truyền thông mới, từ video dài, video ngắn đến những hình thức thể hiện dữ liệu trực quan.

Bà Phan Đặng Trà My, Phó Tổng Giám đốc VCCorp kiêm Giám đốc Điều hành Admicro, cho biết việc phát triển chuyên trang được thực hiện theo hướng kết hợp tính chính thống với các hình thức thể hiện hiện đại, phù hợp hơn với nhu cầu tiếp nhận thông tin của độc giả. (Clip: TIẾN KHÔI)

Bên cạnh đổi mới cách thể hiện, VCCorp phối hợp với Báo Nhân Dân chuẩn hóa thông tin nhằm nâng cao khả năng tiếp cận của các hệ thống tìm kiếm quốc tế; triển khai chuyển ngữ và kết nối với các mạng lưới truyền thông tại những thị trường trọng điểm. Trong bối cảnh AI đang làm thay đổi cách người dùng tìm kiếm, tiếp nhận thông tin, việc chuẩn hóa dữ liệu, tổ chức nội dung có hệ thống và mở rộng ngôn ngữ có thể giúp thông tin về doanh nghiệp Việt Nam dễ tiếp cận hơn. Cùng với đó, các tọa đàm chuyên sâu, hoạt động kết nối và sự kiện networking được kỳ vọng tạo thêm cơ hội để doanh nghiệp gặp gỡ đối tác, tìm kiếm thị trường và mở rộng hợp tác. Bà Phan Đặng Trà My cho biết mục tiêu không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu thương hiệu mà còn hướng tới gia tăng giá trị và tạo thêm điều kiện cho doanh nghiệp phát triển hoạt động kinh doanh trên thị trường quốc tế.

Gắn chặt với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp

Hiệu quả của nền tảng thông tin sẽ thể hiện rõ hơn khi gắn với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp. Ông Trần Trung Hiếu, Phó Tổng Giám đốc Chiến lược Richy Group, cho biết các sản phẩm của doanh nghiệp đã có mặt tại Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và các nước ASEAN. Trong quá trình tìm kiếm đối tác, nhà nhập khẩu thường cần đánh giá doanh nghiệp trước khi quyết định đưa sản phẩm vào hệ thống phân phối. “Với Chuyên trang Thương hiệu quốc gia của Báo Nhân Dân thì đây sẽ là nơi mà đối tác có thể tự mình kiểm chứng được những thông tin này thông qua những bài báo”, ông Hiếu nói. Richy dự kiến sử dụng các bài viết bằng tiếng nước ngoài trên chuyên trang như tài liệu bổ trợ cho hồ sơ năng lực, phục vụ các cuộc gặp gỡ, trao đổi và đàm phán với đối tác quốc tế.

Theo ông Hiếu, việc đưa sản phẩm bánh kẹo Việt Nam ra thị trường thế giới cần sự kết hợp giữa chất lượng hàng hóa và niềm tin của đối tác. “Để đưa sản phẩm bánh kẹo Việt Nam ra với thế giới thì cần đến chất lượng ở trên quầy kệ, nhưng song song với đó sẽ cần sự đồng hành và hỗ trợ từ các cơ quan truyền thông để làm sao gia tăng được niềm tin đối với các đối tác”, ông nhấn mạnh.

Ông Trần Trung Hiếu, Phó Tổng Giám đốc Chiến lược Richy Group. (Ảnh: MINH DUY)

Với TH, việc quảng bá thương hiệu cũng gắn với câu chuyện chất lượng, công nghệ và phát triển bền vững. Ông Tal Cohen, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sữa TH, cho biết doanh nghiệp xây dựng chuỗi sản xuất khép kín “từ đồng cỏ đến ly sữa”, kiểm soát các khâu từ nguồn thức ăn, nguồn nước, chăm sóc đàn bò đến chế biến, bảo quản và đóng gói sản phẩm. TH đồng thời chú trọng ứng dụng công nghệ cao, phát triển sản phẩm đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng và thúc đẩy tiêu dùng xanh.

Theo ông Tal Cohen, việc có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam trong sáu kỳ liên tiếp, với 19 sản phẩm được vinh danh năm 2026, là sự ghi nhận cho nỗ lực tạo ra sản phẩm chất lượng quốc tế tại Việt Nam. Ông cho rằng danh hiệu cần trở thành đòn bẩy để doanh nghiệp làm chủ công nghệ, nâng cao giá trị sản phẩm và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Trong thời gian tới, TH định hướng gắn phát triển thương hiệu với công nghệ cao, thực hiện các tiêu chuẩn ESG và phát triển kinh tế tuần hoàn.

Ở lĩnh vực dược phẩm, bà Nguyễn Thị Thùy Dung, Phó Tổng Giám đốc Marketing và Đổi mới, Công ty cổ phần Dược phẩm Hoa Linh, cho rằng uy tín thương hiệu trước hết được hình thành từ chất lượng và niềm tin của người tiêu dùng. Việc bốn nhãn hàng Dạ Hương, Bảo Thanh, Ngọc Châu và Nguyên Xuân liên tiếp được công nhận Thương hiệu quốc gia là sự ghi nhận cho quá trình duy trì chất lượng và phát triển ổn định của doanh nghiệp.

Theo bà Nguyễn Thị Thùy Dung, Phó Tổng Giám đốc Marketing và Đổi mới, Công ty cổ phần Dược phẩm Hoa Linh: Giá trị cốt lõi của Thương hiệu quốc gia trước hết nằm ở niềm tin của người tiêu dùng.(Ảnh: MINH DUY)

Theo bà Dung, các tiêu chí của chương trình cũng trở thành thước đo nội bộ trong nghiên cứu, sản xuất, quản trị và chăm sóc khách hàng. Hoa Linh tiếp tục kết hợp tri thức y học cổ truyền phương Đông với khoa học, công nghệ hiện đại để phát triển sản phẩm chăm sóc sức khỏe, đồng thời cải tiến quy trình bào chế, bao bì và tính tiện dụng nhằm đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng.

Đối với Công ty cổ phần Nam Dược, ông Lê Văn Sảng, Tổng Giám đốc doanh nghiệp, cho rằng nền tảng thông tin chính thống có thể hỗ trợ giới thiệu năng lực doanh nghiệp với đối tác nước ngoài. “Báo Nhân Dân đưa các chuyên trang như vậy thì giúp cho Nam Dược có một nguồn thông tin rất là chính thống từ một cơ quan Trung ương của Việt Nam để thông tin cho bạn bè quốc tế”, ông Sảng chia sẻ. Theo ông, điều này có ý nghĩa trong quá trình tìm kiếm đối tác tại những thị trường như Lào và Campuchia.

Ông Lê Văn Sảng, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nam Dược. (Ảnh: TIẾN KHÔI)

Từ góc độ ngành cà-phê, ông Thái Như Hiệp, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Vĩnh Hiệp, cho rằng xây dựng thương hiệu cần gắn với hệ sinh thái sản xuất minh bạch, trách nhiệm và đổi mới công nghệ. Đối với cà-phê, giá trị thương hiệu không chỉ được tạo nên bởi doanh nghiệp mà còn gắn với người nông dân, vùng nguyên liệu và chuỗi cung ứng.

Nền tảng số có thể tạo thêm điều kiện để doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm, cung cấp thông tin và tiếp cận đối tác. Tuy nhiên, thông tin trực tuyến không thể thay thế chất lượng sản phẩm, năng lực cung ứng hay trách nhiệm kinh doanh. Để cơ hội kết nối chuyển thành kết quả thực tế, doanh nghiệp vẫn cần đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, giá cả, tiến độ giao hàng và dịch vụ sau bán hàng. Việc ra mắt giao diện mới Chuyên trang Thương hiệu quốc gia Việt Nam trên Báo Nhân Dân điện tử là một bước phát triển trong hoạt động quảng bá thương hiệu Việt trên môi trường số. Khi công nghệ được kết hợp với nội dung chính xác, có hệ thống và phản ánh đúng năng lực doanh nghiệp, nền tảng có thể góp phần mở rộng khả năng tiếp cận thông tin, hỗ trợ kết nối thị trường và nâng cao nhận diện của sản phẩm Việt Nam. Giá trị cuối cùng vẫn được quyết định bởi những gì doanh nghiệp tạo ra và cam kết thực hiện, từ chất lượng sản phẩm đến uy tín trong quan hệ với khách hàng, đối tác.