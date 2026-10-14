Quảng bá sản phẩm truyền thống trên không gian số

Chị Ly có tên theo quốc tịch Lào là Vanly Tenh, sinh ra và lớn lên tại thị xã Sam Neua, tỉnh Houaphan. Trong một lần sang thăm người thân ở Lào, anh Tuấn Anh gặp chị Ly. Từ sự đồng cảm, gắn bó, hai người nên duyên vợ chồng.

Năm 2021, chị Ly được nhập quốc tịch Việt Nam và cùng chồng trở về Chiềng Tương. Về quê chồng, chị Ly nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống nơi đây. Vốn am hiểu nghề truyền thống của đồng bào Mông, vợ chồng chị Ly đầu tư trồng lanh, dệt vải, đồng thời thu mua vải thổ cẩm của các hộ dân trong xã để chế tác thành nhiều sản phẩm thủ công như trang phục truyền thống, túi, khăn và các sản phẩm thời trang cách tân. Cùng với giữ nghề, anh chị đã sử dụng Facebook, TikTok để giới thiệu sản phẩm, tư vấn khách hàng và tìm kiếm đối tác. Qua đó, nghề dệt lanh, thổ cẩm ở Chiềng Tương có thêm một phương thức tiếp cận khách hàng, vượt ra khỏi phạm vi bản làng.

Vợ chồng anh Lìa Tuấn Anh (thứ ba, thứ tư, từ phải sang) quảng bá sản phẩm thủ công truyền thống trên nền tảng số.

Mỗi năm, gia đình anh chị tiêu thụ khoảng 2.000 sản phẩm, mang lại thu nhập hơn 500 triệu đồng. Sản phẩm được khách hàng ở nhiều tỉnh, thành phố trong nước tìm mua và từng bước tiếp cận thị trường Thái Lan, Trung Quốc, Mỹ. Chị Ly chia sẻ: “Tôi lấy chồng, sinh con và cùng gia đình làm ăn ở Việt Nam. Đây là quê hương thứ hai của tôi. Tôi muốn vừa phát triển kinh tế vừa giữ nghề truyền thống và giới thiệu những sản phẩm của gia đình đến với nhiều người hơn”.

Với anh Tuấn Anh và chị Ly, lập nghiệp trên quê hương cũng là hành trình tìm hướng đi để nghề truyền thống thích ứng với nhu cầu thị trường. Anh Lìa Tuấn Anh cho biết: “Thời gian tới, vợ chồng tôi dự định tập hợp thanh niên trong bản, thành lập tổ liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm thổ cẩm. Qua đó, từng bước ổn định nguồn nguyên liệu, mở rộng quy mô sản xuất, tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân và góp phần giữ nghề truyền thống của đồng bào Mông”.

Trong câu chuyện của đôi vợ chồng trẻ Lìa Tuấn Anh, Tếnh Thị Ly, tình yêu với quê hương đang được vun đắp qua công việc mỗi ngày, đó là giữ nghề của cha ông, tạo sinh kế cho người dân và đưa giá trị văn hóa Mông hòa vào nhịp sống số.