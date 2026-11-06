Quảng bá sản phẩm OCOP vùng địa đầu cực Nam Tổ quốc

Đồng thời, tỉnh chủ động xây dựng thương hiệu các sản phẩm chất lượng cao, sản phẩm OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm) đặc trưng riêng của địa phương đến với người tiêu dùng.

Ưu tiên “chất lượng” sản phẩm OCOP

Sản phẩm OCOP của tỉnh Cà Mau được xúc tiến quảng bá tại các hội chợ xúc tiến thương mại.

Cà Mau sở hữu những tiềm năng lợi thế hệ sinh thái rừng ngập mặn và vùng mặn ngọt phong phú, tạo ra các sản vật bản địa đậm chất vùng địa đầu cực Nam Tổ quốc. Khai thác những tiềm năng lợi thế đó, Cà Mau đã xây dựng trên 300 sản phẩm OCOP ở 57 đơn vị xã, phường, mỗi sản phẩm có tính đặc trưng riêng, mang đến uy tín, chất lượng cho người tiêu dùng trong và ngoài nước.

Cơ sở Kiều Hạnh (xã Châu Thới) có 5 sản phẩm đạt OCOP 3 sao; trong đó, sản phẩm đặc trưng của cơ sở là khô cá kèo, tôm khô được người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh tin dùng, hiện sản phẩm có mặt tại các siêu thị, thị trường ở các tỉnh thành trong cả nước. Bà Nguyễn Thị Cẩm Tú, Chủ cơ sở Kiều Hạnh (xã Châu Thới) cho hay: “Sản phẩm của cơ sở được sản xuất với quy trình kiểm soát chặt chẽ ngay từ khâu nguyên liệu đầu vào. Quy trình sơ chế tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. Đặc biệt, công thức tẩm ướp hạn chế độ mặn, giữ được vị ngọt tự nhiên phù hợp với khẩu vị người tiêu dùng hiện nay”.

Bà Nguyễn Thị Cẩm Tú cũng cho biết, mục tiêu sắp tới của cơ sở là đẩy mạnh hồ sơ nâng hạng OCOP. Việc nâng hạng đồng nghĩa tiếp tục hoàn thiện hơn nữa về bao bì, mẫu mã, truy xuất nguồn gốc và quy trình sản xuất thân thiện môi trường. Đồng thời, giúp sản phẩm có giá trị kinh tế cao hơn mà còn mở ra cơ hội đưa con cá kèo Cà Mau đi xa hơn, thâm nhập vào các thị trường khó tính và hướng tới xuất khẩu.

Tỉnh Cà Mau hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng quy trình sản xuất chất lượng cao cho sản phẩm OCOP.

Đối với Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ TA (xã Tân Thuận), từ giữa năm 2025, công ty đã xuất khẩu chính ngạch sang Hoa Kỳ hơn 25 tấn đặc sản địa phương, gồm mắm ba khía, bánh phồng tôm, khô cá sặc, tôm, mực khô và mắm tôm. Bà Trương Ngọc Ánh, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ TA cho biết, công ty liên kết với hơn 10 hợp tác xã, cơ sở sản xuất và làng nghề truyền thống ở Cà Mau nhằm tạo ra những sản phẩm chất lượng, uy tín. Còn trong thời gian tới, công ty tiếp tục chuẩn hoá quy trình, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nhằm nâng cao năng lực sản xuất và phát triển các dòng sản phẩm chất lượng cao, song song đó gìn giữ hương vị đặc trưng và giá trị truyền thống của sản vật vùng địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử thông tin, sau hơn 7 năm triển khai Chương trình OCOP, tỉnh Cà Mau có trên 330 sản phẩm OCOP của 57 đơn vị xã, phường, trong đó có 2 sản phẩm 5 sao, 74 sản phẩm 4 sao, còn lại sản phẩm 3 sao. Cà Mau cũng xây dựng hơn 27 điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP và có trên 100 sản phẩm của các chủ thể được đưa vào các hệ thống phân phối siêu thị trong và ngoài tỉnh.

Để nâng chất lượng sản phẩm OCOP, lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo cơ quan chức năng rà soát các sản phẩm, tỉnh cũng “ưu tiên” nâng cao chất lượng, không chạy theo số lượng, mỗi sản phẩm là mang tính đặc trưng của tỉnh Cà Mau và mang đến uy tín, chất lượng tốt nhất cho người tiêu dùng.

Mở rộng thị trường cho sản vật địa phương

Sản phẩm OCOP Cà Mau tham gia các hội chợ xúc tiến thương mại lớn của đất nước.

Theo Sở Công Thương tỉnh Cà Mau, sở chủ động tổ chức và tham gia chuỗi hoạt động giao thương sôi nổi khắp các vùng miền và quốc tế, như: Hội chợ Mùa Xuân (Hà Nội), Triển lãm Quốc tế HCMC FOODEX 2026, Hội nghị kết nối cung cầu với tỉnh Ninh Bình, Hội nghị xúc tiến thương mại thúc đẩy xuất nhập khẩu khu vực miền Nam, Hội chợ Thương mại Quốc tế Tịnh Biên - An Giang; Festival Huế 2026, Hội nghị kết nối giao thương vùng biên giới Việt Nam - Campuchia - Lào,...

Tính đến nay, đã triển khai 38 hội chợ, thu hút 1.092 doanh nghiệp tham gia với khoảng 3.120 gian hàng. Các sự kiện này đã ghi nhận hơn 312.000 lượt khách tham quan, mua sắm, đưa tổng doanh thu đạt hàng trăm tỷ đồng, đóng góp tích cực vào việc quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng địa phương và thúc đẩy tăng trưởng cho địa phương.

Ông Dương Vũ Nam, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Cà Mau thông tin, cùng với phát triển thương mại truyền thống, lĩnh vực thương mại điện tử cũng được sở quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp thông qua các buổi tập huấn, các khóa học phổ biến pháp luật thương mại điện tử, kỹ năng bán hàng trên sàn giao dịch, phương thức livestream và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản trị, kinh doanh. Tỉnh triển khai hợp đồng điện tử, hóa đơn điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt. Tỉnh hỗ trợ đưa nhiều sản phẩm OCOP lên các sàn thương mại điện tử, tuyển chọn doanh nghiệp tiềm năng tham gia các chương trình thương mại điện tử xuyên biên giới do Bộ Công Thương tổ chức.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau thông tin, hiện Cà Mau có 126 nền tảng thương mại điện tử kinh doanh trực tiếp có chức năng đặt hàng trực tuyến và 6 nền tảng thương mại điện tử trung gian, mạng xã hội hoạt động đúng quy định pháp luật. Từ đó tạo động lực cho lĩnh vực thương mại dịch vụ phát triển mạnh mẽ, với tổng mức doanh thu dịch vụ tiêu dùng đầu năm đến nay ước đạt 122.964 tỷ đồng tăng 17,47% so cùng kỳ. Tốc độ tăng trưởng GRDP khu vực III đạt 8,35%, xếp thứ 10/34 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Các sản phẩm OCOP Cà Mau tham gia hội chợ xúc tiến thương mại trong nước.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau cho biết, tỉnh tiếp tục tăng cường kết nối cung cầu giữa doanh nghiệp sản xuất, phân phối với hệ thống bán lẻ, chợ truyền thống và siêu thị, theo dõi sát tình hình cung cầu, giá cả thị trường, chủ động bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu. Tỉnh hỗ trợ doanh nghiệp tham gia hội chợ, triển lãm, kết nối giao thương, kết nối cung cầu và các chương trình khuyến mại, kích cầu tiêu dùng gắn với các dịp lễ, sự kiện lớn. Hỗ trợ quảng bá, giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm chủ lực và đặc sản Cà Mau thông qua các hội chợ, triển lãm, điểm trưng bày, bán hàng và sự kiện văn hóa, du lịch.