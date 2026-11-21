Các đại biểu tham gia sự kiện - Ảnh: H.T

Sự kiện do Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Hà Nội chủ trì tổ chức, với quy mô 100 gian hàng, quy tụ các sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền, sản phẩm làng nghề cùng không gian văn hóa, ẩm thực đặc trưng của các địa phương.

Các đại biểu tham quan gian hàng - Ảnh: H.T

Tham gia sự kiện, Liên minh HTX tỉnh Quảng Trị bố trí 2 gian hàng, trưng bày và giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu của 10 HTX trên địa bàn. Trong đó, có nhiều sản phẩm mang đậm lợi thế và bản sắc địa phương như: Nước mắm, mực rim, cá khô, khoai sấy, cà phê Khe Sanh, gạo hữu cơ Gio Mỹ, rượu sim Xuân Hưng, mật ong Rú Lịnh, tinh bột nghệ Hiền Thuấn, hương trầm, tinh dầu và cao dược liệu...

Gian hàng trưng bày và giới thiệu sản phẩm của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Trị - Ảnh: H.T

Thông qua hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm, các HTX có thêm cơ hội tiếp cận người tiêu dùng, kết nối với doanh nghiệp, nhà phân phối và các đơn vị thu mua. Qua đó, tìm kiếm đối tác, mở rộng hệ thống phân phối, từng bước đưa sản phẩm OCOP và đặc sản Quảng Trị tiếp cận sâu hơn với thị trường Hà Nội cũng như các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Không chỉ dừng lại ở hoạt động quảng bá sản phẩm, sự kiện còn là dịp để các HTX nắm bắt nhu cầu thị trường, trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh; từ đó chú trọng nâng cao chất lượng, cải tiến mẫu mã, bao bì và xây dựng thương hiệu sản phẩm. Qua hoạt động này, Liên minh HTX tỉnh tiếp tục phát huy vai trò đồng hành trong hỗ trợ xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, tạo thêm cơ hội để các HTX mở rộng thị trường, nâng cao giá trị sản phẩm, góp phần thúc đẩy kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác phát triển bền vững.