Quảng bá sản phẩm OCOP bên bờ biển Sầm Sơn

Khu trưng bày với sự tham gia của 60 gian hàng sản phẩm OCOP, nông sản đặc trưng và sản phẩm tiêu biểu của tỉnh.

Đông đảo người dân, du khách tham quan khu trưng bày, tìm hiểu các sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Nhiều sản phẩm OCOP được giới thiệu, thu hút sự quan tâm của khách tham quan.

Du khách tìm hiểu thông tin, nguồn gốc và quy trình sản xuất các mặt hàng nông sản đặc trưng của Thanh Hóa.

Đại diện đơn vị cung ứng giới thiệu công dụng, chất lượng và những nét riêng của sản phẩm đến khách hàng.

Du khách trải nghiệm, thưởng thức các sản phẩm được giới thiệu tại gian hàng.

Nhiều sản phẩm đặc trưng của các địa phương trong tỉnh được trưng bày bắt mắt, tạo sức hút đối với khách tham quan.

Không khí mua bán, trao đổi tại các gian hàng diễn ra sôi nổi.

Khu trưng bày góp phần quảng bá sản phẩm OCOP, nông sản đặc trưng và hình ảnh đất, người Thanh Hóa đến đông đảo Nhân dân, du khách trong dịp diễn ra Gala Sao Mai 2026.