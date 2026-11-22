Lễ khai trương Chương trình quảng bá sản phẩm “Made in Da Nang” Trung tâm Thương mại MM Supercenter Đà Nẵng.

Các hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Chương trình quảng bá sản phẩm “Made in Da Nang” Trung tâm Thương mại MM Supercenter Đà Nẵng, gồm có: Khu trưng bày với gần 20 gian hàng giới thiệu, tiêu thụ các sản phẩm là thực phẩm, đồ uống, hóa mỹ phẩm, đặc sản địa phương, sản phẩm chăm sóc sức khỏe, làm đẹp, quà tặng lưu niệm, hàng tiêu dùng và các sản phẩm tiêu biểu khác của các doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh trên địa bàn TP Đà Nẵng có sản phẩm đạt các chứng nhận sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm đặc trưng, sản phẩm quà tặng lưu niệm, sản phẩm làng nghề, sản phẩm khởi nghiệp, v.v…

Khu trưng bày, giới thiệu và tiêu thụ các sản phẩm địa phương tại Trung tâm Thương mại MM Supercenter Đà Nẵng

Bên cạnh đó, các đơn vị, hộ kinh doanh tham gia chương trình này còn tổ chức các hoạt tư vấn, trải nghiệm, dùng thử sản phẩm, khuyến mãi, livestream quảng bá, tiêu thụ sản phẩm trên các nền tảng mạng xã hội… nhằm góp phần tăng cường tương tác với khách hàng và mở rộng khả năng tiếp cận người tiêu dùng. Đặc biệt, Trung tâm Thương mại MM Supercenter Đà Nẵng đã tổ chức các cuộc gặp gỡ với các doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh tham gia Chương trình để trao đổi, tìm cơ hội hợp tác phát triển, nhất là đưa các sản phẩm tiêu biểu của Đà Nẵng lên kệ Hệ thống siêu thị MM Mega Martket Việt Nam nói chung, Trung tâm Thương mại MM Supercenter Đà Nẵng nói riêng để tiêu thụ.

Đông đảo quan khách và người dân tham quan các gian hàng quảng bá sản phẩm Đà Nẵng.

Phó Giám đốc Sở Công Thương TP Đà Nẵng Huỳnh Xuân Sơn chia sẻ: Chương trình quảng bá sản phẩm “Made in Da Nang” với chủ đề “Niềm tin hàng Việt năm 2026” được tổ chức tại các trung tâm thương mại, siêu thị lớn trên địa bàn TP là hoạt động xúc tiến thương mại thiết thực, góp phần thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, đồng thời góp phần thúc đẩy tiêu dùng nội địa và quảng bá các sản phẩm tiêu biểu của TP. Thông qua việc tổ chức chương trình này, Sở Công Thương TP Đà Nẵng kỳ vọng sẽ tạo thêm không gian xúc tiến thương mại thiết thực, đưa sản phẩm địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường, tăng cường kết nối cung cầu và kích cầu tiêu dùng dịp cuối năm 2026…

PHÚ NAM