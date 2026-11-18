Đại biểu tham quan các gian hàng ẩm thực tại Không gian ẩm thực Nam bộ.

Không gian Ẩm thực Nam Bộ tỉnh Vĩnh Long là một trong những hoạt động chính trong khuôn khổ Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và Lễ hội Ok Om Bok năm 2026, góp phần giới thiệu, quảng bá những giá trị đặc sắc của văn hóa ẩm thực Nam Bộ đến người dân và du khách.

Không gian Ẩm thực Nam Bộ tỉnh Vĩnh Long năm 2026 diễn ra từ ngày 18 đến 24/11, với quy mô 50 gian hàng, quy tụ các nhà hàng, khách sạn và cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trong và ngoài tỉnh.

Phát biểu khai mạc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Ngọc Dung nhấn mạnh, ẩm thực Nam Bộ là nét đặc sắc trong bức tranh văn hóa đa dạng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, kết tinh từ điều kiện tự nhiên, nguồn sản vật phong phú của vùng sông nước và sự giao thoa văn hóa giữa các cộng đồng dân tộc. Mỗi món ăn không chỉ mang hương vị riêng mà còn chứa đựng những câu chuyện, ký ức gia đình, phong tục, tập quán và tình cảm của người dân dành cho quê hương.

Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Dung, văn hóa ẩm thực của Vĩnh Long được thể hiện qua nhiều sản vật, món ăn đặc trưng của từng vùng đất như vị ngọt đậm đà của xứ dừa Bến Tre; những món ăn mang dấu ấn văn hóa Khmer và sự giao thoa ẩm thực tại Trà Vinh như bún nước lèo, bún suông, bánh canh Bến Có, bánh tét Trà Cuôn; cùng hương vị miệt vườn Vĩnh Long với bưởi Năm Roi Mỹ Hòa, cam sành Tam Bình, thanh trà Bình Minh, tàu hủ ky, bánh tráng Cù lao Mây…

Đại biểu tham quan các gian hàng ẩm thực tại Không gian ẩm thực Nam bộ.

Đến Không gian ẩm thực Nam bộ, người dân và du khách được tham quan, tìm hiểu, thưởng thức các món ăn đặc trưng, truyền thống của nhiều vùng miền; trải nghiệm các loại bánh dân gian Nam Bộ và theo dõi hoạt động trình diễn, chế biến món ăn, thức uống. Đây là dịp các địa phương, doanh nghiệp kết nối văn hóa ẩm thực với các sản phẩm, dịch vụ du lịch, góp phần giới thiệu hình ảnh vùng đất, con người Vĩnh Long giàu bản sắc, nghĩa tình và mến khách đến với du khách trong và ngoài nước

Bên cạnh hoạt động giới thiệu ẩm thực, chương trình còn tổ chức biểu diễn, giao lưu nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ và múa, hát dân tộc Khmer, tạo không gian trải nghiệm kết hợp giữa ẩm thực và văn hóa nghệ thuật, góp phần tăng sức hấp dẫn cho sự kiện.

Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Lễ hội Ok Om Bok năm 2026 của đồng bào Khmer, diễn ra từ ngày 18- 24/11 tại nhiều địa điểm trên địa bàn tỉnh, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, quảng bá du lịch đặc sắc, góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc, văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer Nam Bộ.