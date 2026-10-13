Xã Bình Điền đang từng bước đẩy mạnh chuyển đổi số trong nông nghiệp, khai thác lợi thế của các nền tảng trực tuyến để quảng bá, tiêu thụ sản phẩm đặc trưng và mở rộng thị trường.

Quảng bá, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản qua nền tảng số. Ảnh: hue.gov.vn

Với cách làm sáng tạo, các tổ chức đoàn thể xã Bình Điền đã kết nối với các cửa hàng trái cây trên địa bàn thành phố Huế, đưa người tiêu dùng đến gần hơn với nông sản địa phương thông qua những phiên livestream ngay tại vườn.

Từ việc giới thiệu sản phẩm, chia sẻ quy trình thu hoạch đến tương tác, chốt đơn trực tiếp, hình thức bán hàng mới này đang mở ra hướng tiêu thụ hiệu quả, giúp nông sản đến tay khách hàng nhanh chóng, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

Không dừng lại ở hoạt động bán hàng trực tuyến, Bình Điền còn tận dụng công nghệ số để quảng bá hình ảnh địa phương, kết nối nông nghiệp với du lịch và các giá trị văn hóa bản địa.

Việc ứng dụng công nghệ số để tiếp cận thị trường đang dần được mở rộng trên nhiều lĩnh vực của thành phố Huế, từ quảng bá sản phẩm đặc trưng, phát triển thương mại, dịch vụ đến xúc tiến du lịch và thu hút đầu tư.

Các nền tảng mạng xã hội, sàn thương mại điện tử và kênh truyền thông trực tuyến tạo thêm cơ hội để doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và người dân giới thiệu sản phẩm, kết nối khách hàng, từng bước mở rộng thị trường tiêu thụ.

Cùng với hoạt động truyền thông, việc đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử, triển khai bán hàng trực tuyến, livestream giới thiệu sản phẩm và thanh toán không dùng tiền mặt đang mở ra những phương thức kinh doanh linh hoạt hơn.

Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào các kênh phân phối truyền thống, các cơ sở sản xuất, kinh doanh có thể chủ động giới thiệu sản phẩm, tương tác trực tiếp với khách hàng, nắm bắt nhu cầu thị trường và điều chỉnh phương thức tiếp cận phù hợp. Qua đó, góp phần giảm bớt khâu trung gian, tiết kiệm chi phí quảng bá và nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm.

Để phát huy hiệu quả các phương thức tiếp cận thị trường trên môi trường số, thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh nâng cao kỹ năng số; chú trọng chất lượng nội dung quảng bá, hình ảnh sản phẩm, nguồn gốc xuất xứ, quy trình sản xuất và uy tín thương hiệu.

Đồng thời, tăng cường kết nối giữa các cơ sở sản xuất với đơn vị phân phối, doanh nghiệp du lịch và các nền tảng thương mại điện tử; khuyến khích xây dựng những mô hình quảng bá, tiêu thụ sản phẩm phù hợp với đặc điểm từng địa bàn, từng ngành hàng.