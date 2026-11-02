Quảng bá Liên hoan phim châu Á - Đà Nẵng tại Vietnam Night ở Tokyo

Hoạt động góp phần mở rộng kết nối, quảng bá hình ảnh Đà Nẵng như một điểm đến của các sự kiện điện ảnh và hoạt động sáng tạo. Chương trình Vietnam Night thu hút hơn 300 khách mời là đại diện các tổ chức điện ảnh, nhà sản xuất, nhà phát hành, nghệ sĩ và đối tác quốc tế. Đây là dịp giới thiệu những bước phát triển của điện ảnh Việt Nam, đồng thời thúc đẩy giao lưu, tìm kiếm cơ hội hợp tác trong sản xuất, phát hành và tổ chức các hoạt động điện ảnh.

Trong khuôn khổ chương trình, DANAFF được giới thiệu như một sự kiện điện ảnh quốc tế tổ chức thường niên tại Đà Nẵng, hướng đến tăng cường giao lưu giữa điện ảnh Việt Nam với khu vực châu Á và thế giới. Việc quảng bá liên hoan phim tại Tokyo góp phần mở rộng khả năng tiếp cận các nhà làm phim, chuyên gia và tổ chức điện ảnh quốc tế, tạo tiền đề cho hoạt động kết nối ở những kỳ liên hoan tiếp theo.

Trước đó, tại TIFFCOM 2026 - thị trường nội dung nghe nhìn diễn ra bên lề Liên hoan phim quốc tế Tokyo, Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam cũng giới thiệu DANAFF V cùng những tiềm năng thu hút đoàn làm phim tại Việt Nam. Trong đó, Đà Nẵng được quảng bá thông qua các bối cảnh quay, tài nguyên du lịch và điều kiện phát triển hoạt động sản xuất phim.

Việc kết hợp quảng bá liên hoan phim với giới thiệu điểm đến làm phim được xem là hướng tiếp cận có ý nghĩa đối với Đà Nẵng trong phát triển công nghiệp văn hóa. Thông qua Vietnam Night và các hoạt động kết nối tại Tokyo, DANAFF tiếp tục mở rộng hiện diện trên các diễn đàn điện ảnh quốc tế, góp phần quảng bá hình ảnh Đà Nẵng, đồng thời tạo nền tảng cho việc phát triển các hoạt động giao lưu, hợp tác điện ảnh trong thời gian tới.