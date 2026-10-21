Quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm địa phương

Nhiều sản phẩm đặc trưng của Bắc Gianh tại phiên livestream thu hút khách hàng - Ảnh: N.M

Tại phiên livestream, khán giả được tìm hiểu, giao lưu với các cơ sở sản xuất, kinh doanh và khám phá những sản phẩm đặc trưng của địa phương như mắm ruốc, bắp rang cát, dưa lưới, dưa chuột, hàu, tôm, cua…, góp phần quảng bá sản vật quê hương đến người tiêu dùng.

Thông qua giao lưu, các cơ sở chia sẻ về quy trình sản xuất và tâm huyết phát triển sản phẩm, thể hiện tinh thần khởi nghiệp, sáng tạo của thanh niên và các hộ sản xuất kinh danh trên địa bàn, góp phần nâng cao chất lượng nông sản, tạo việc làm và phát huy tiềm năng của địa phương.

Nhiều sản phẩm đặc trưng của Bắc Gianh tại phiên livestream thu hút khách hàng - Ảnh: N.M

Chương trình thu hút sự quan tâm của khán giả với các mức giá ưu đãi, hướng dẫn đặt hàng trực tiếp và các trò chơi tương tác hấp dẫn, góp phần lan tỏa sản phẩm địa phương trên nền tảng số. Thông qua phiên livestream, tuổi trẻ phường Bắc Gianh tiếp tục phát huy vai trò xung kích trong chuyển đổi số, hỗ trợ các cơ sở quảng bá sản phẩm, kết nối tiêu thụ, mở rộng thị trường, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.