Quảng bá hình ảnh Việt Nam, thúc đẩy hợp tác du lịch với Canada

Văn hóa và du lịch Việt Nam thu hút công chúng Canada

Theo Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Vancouver, triển lãm năm nay đánh dấu năm thứ 9 được tổ chức, với quy mô lớn hơn những năm trước, quy tụ hơn 200 đơn vị đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ.

Các đơn vị tham gia gồm cơ quan xúc tiến du lịch, hãng hàng không, công ty lữ hành, khách sạn, khu nghỉ dưỡng và các hãng tàu du lịch. Sự kiện thu hút đông đảo khách tham quan, tạo cơ hội quảng bá điểm đến, kết nối doanh nghiệp và thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực du lịch quốc tế.

Việt Nam – điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn

Tại triển lãm, gian hàng của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham quan.

Thông qua các ấn phẩm, hình ảnh và video quảng bá, cán bộ Tổng Lãnh sự quán đã giới thiệu những điểm đến nổi bật của Việt Nam như Vịnh Hạ Long, phố cổ Hội An, cố đô Huế, Thành phố Hồ Chí Minh và Phú Quốc..., đồng thời giới thiệu những nét đặc sắc trong văn hóa, ẩm thực và đời sống của người dân Việt Nam.

Trong các hoạt động giao lưu, Tổng Lãnh sự quán nhấn mạnh sức hấp dẫn của Việt Nam với tư cách là điểm đến an toàn, thân thiện, giàu bản sắc văn hóa và có nhiều trải nghiệm du lịch đa dạng.

Qua đó, mong muốn ngày càng có nhiều người dân Canada, đặc biệt là người dân tỉnh bang British Columbia, lựa chọn Việt Nam làm điểm đến để khám phá và trải nghiệm.

Bên cạnh việc giới thiệu các sản phẩm du lịch, Tổng Lãnh sự quán còn cung cấp thông tin về những chính sách tạo thuận lợi cho du khách quốc tế đến Việt Nam, trong đó có chính sách cấp thị thực điện tử (e-visa) với thời hạn lên tới 90 ngày, cho phép nhập cảnh một lần hoặc nhiều lần đối với công dân tất cả các quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đường bay thẳng giữa Vancouver và Thành phố Hồ Chí Minh cũng được giới thiệu giúp việc đi lại giữa hai nước ngày càng thuận tiện.

Lan tỏa văn hóa Việt Nam qua các hoạt động giao lưu nghệ thuật

Bên cạnh hoạt động quảng bá du lịch, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Vancouver còn góp phần tạo điểm nhấn văn hóa cho triển lãm thông qua tiết mục múa nghệ thuật trên nền nhạc ca khúc “Hello Việt Nam”.

Với giai điệu giàu cảm xúc cùng những động tác biểu diễn duyên dáng, tiết mục đã mang đến cho khán giả hình ảnh một Việt Nam tươi đẹp, mến khách và giàu bản sắc.

Màn trình diễn nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khách tham quan, góp phần lan toả tình cảm và sự quan tâm của công chúng Canada và bạn bè quốc tế đối với văn hóa, đất nước và con người Việt Nam.

Thông qua các hoạt động quảng bá trực quan kết hợp giao lưu nghệ thuật, hình ảnh Việt Nam được giới thiệu sinh động, gần gũi, giúp khách tham quan có thêm cơ hội tìm hiểu về một điểm đến giàu tiềm năng, nơi hội tụ cảnh quan thiên nhiên đặc sắc, di sản văn hóa phong phú và lòng hiếu khách của người dân.

Kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy hợp tác du lịch

Trong khuôn khổ triển lãm, Tổng Lãnh sự Phan Kiều Thu cùng cán bộ Tổng Lãnh sự quán đã gặp gỡ, trao đổi với các doanh nghiệp, công ty lữ hành và đại lý du lịch tại tỉnh bang British Columbia, nhằm tìm hiểu nhu cầu, thị hiếu và xu hướng du lịch của người dân Canada.

Qua đó, khuyến khích các đối tác nghiên cứu, xây dựng thêm các sản phẩm và tour du lịch đến Việt Nam, góp phần đa dạng hóa lựa chọn cho du khách Canada.

Nhiều khách tham quan bày tỏ sự quan tâm đối với Việt Nam, đánh giá đây là điểm đến mới mẻ, giàu bản sắc và có mức chi phí phù hợp. Một số người cho biết đã từng đến Việt Nam hoặc đang lên kế hoạch cho chuyến đi trong thời gian tới.

Những phản hồi tích cực này cho thấy dư địa phát triển du lịch giữa Việt Nam và Canada còn rất lớn, đồng thời mở ra cơ hội tăng cường kết nối giữa các doanh nghiệp hai nước.

Việc tham gia Triển lãm Du lịch Quốc tế Vancouver 2026 là một trong những hoạt động ngoại giao văn hóa và xúc tiến du lịch của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Vancouver trong năm nay.

Thông qua việc kết hợp quảng bá điểm đến, giới thiệu văn hóa và kết nối doanh nghiệp, sự kiện góp phần nâng cao nhận diện về du lịch Việt Nam tại khu vực miền Tây Canada, thúc đẩy giao lưu nhân dân và tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Canada.