Quảng bá hình ảnh, đưa Gia Lai trở thành 'thương hiệu địa phương' tầm quốc tế

Theo kế hoạch của UBND tỉnh Gia Lai về tổ chức các hoạt động tuyên truyền Hội nghị Quan chức cao cấp không chính thức (ISOM) và Diễn đàn APEC 2027 trên địa bàn tỉnh, công tác truyền thông sẽ được triển khai đồng bộ trong giai đoạn 2026 - 2027 với sự tham gia của các sở, ngành, địa phương và cơ quan báo chí.

Cao nguyên La Vuông hấp dẫn du khách với nhiều điểm check-in đẹp và thơ mông. Ảnh: TTXVN phát

Hướng đến xây dựng hình ảnh Gia Lai thân thiện, chuyên nghiệp, giàu bản sắc văn hóa và có tiềm năng hợp tác quốc tế, tỉnh tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở và nền tảng số. Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương sẽ đẩy mạnh đăng tải tin, bài, video, infographic và hình ảnh về sự kiện trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử và các nền tảng YouTube, TikTok, Facebook. Những chiến dịch truyền thông trực tuyến gắn với các hoạt động kinh tế, văn hóa, du lịch của tỉnh cũng được triển khai nhằm mở rộng khả năng tiếp cận công chúng. Cùng với đó, tỉnh dự kiến xây dựng các ấn phẩm giới thiệu du lịch, văn hóa, con người và tài liệu xúc tiến đầu tư để phục vụ hoạt động quảng bá tại ISOM và APEC 2027. Công tác tuyên truyền trực quan được tổ chức tại các địa bàn trọng điểm.

Bên cạnh hoạt động truyền thông chuyên nghiệp, kế hoạch nhấn mạnh việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng trong xây dựng môi trường du lịch văn minh, bảo đảm an ninh trật tự, giữ gìn cảnh quan và thực hiện văn hóa giao tiếp, ứng xử. Tỉnh định hướng mỗi người dân, doanh nghiệp và cơ sở dịch vụ trở thành một "đại sứ văn hóa", góp phần tạo ấn tượng tốt đẹp với đại biểu quốc tế và du khách. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao cũng được lồng ghép nhằm giới thiệu bản sắc địa phương, kết hợp quảng bá hình ảnh văn hóa Việt Nam. Thông điệp "Gia Lai: Điểm đến kết nối châu Á - Thái Bình Dương" sẽ được lồng ghép trong các chương trình, ấn phẩm và sự kiện quảng bá văn hóa, du lịch Việt Nam trước, trong và sau Năm APEC 2027.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai, địa phương được lựa chọn không chỉ là sự ghi nhận năng lực điểm đến mà còn là bước hoàn thiện cấu trúc phát triển quốc gia giai đoạn mới gắn kinh tế biển - du lịch - thương mại dịch vụ - kinh tế số. Do đó, tỉnh xác định truyền thông định vị Gia Lai như "nền tảng hội nghị quốc tế mới" của Việt Nam; khẳng định Gia Lai là đại diện cho mô hình tăng trưởng mới với việc phát triển kinh tế biển gắn với du lịch đẳng cấp, đô thị hiện đại, năng lực đón tiếp tương thích với các sự kiện đa phương quy mô lớn. Gia Lai hiện được xem là nơi hội tụ bản sắc văn hóa, di sản văn hóa Bài chòi, Cồng chiêng Tây Nguyên; kinh tế nông nghiệp chất lượng cao, giao thương quốc tế. Tỉnh không chỉ là địa bàn hỗ trợ mà là yếu tố tạo chiều sâu, tạo bối cảnh văn hóa - lịch sử - bản sắc cho APEC 2027.

Du khách hòa cùng nhịp cồng chiêng tại homestay A Ngưi ở làng K’Dang, xã Tơ Tung, tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giữ vai trò chủ trì phần lớn hoạt động tuyên truyền. Các cơ quan báo chí, sở, ngành và chính quyền địa phương triển khai nhiệm vụ theo chức năng được giao. Công an tỉnh phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự, theo dõi thông tin trên không gian mạng và xử lý tin giả theo thẩm quyền. Sở Ngoại vụ phối hợp tiếp đón, hướng dẫn phóng viên quốc tế tác nghiệp.

Thông qua chuỗi hoạt động này, Gia Lai kỳ vọng tận dụng cơ hội từ APEC 2027 để mở rộng quảng bá hình ảnh địa phương, đưa Gia Lai trở thành "thương hiệu địa phương" tầm quốc tế, gắn với thông điệp phát triển xanh, bền vững và hội nhập. Từ đó giúp tỉnh tăng cường xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch; đồng thời tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.