Minh hoạ

Quảng bá sản phẩm - khâu quan trọng trong chuỗi giá trị hàng hóa

Trong chuỗi sản xuất và tiêu thụ, quảng bá, giới thiệu sản phẩm giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Nếu sản xuất tạo ra hàng hóa thì quảng bá giúp hàng hóa được nhận diện, tiếp cận thị trường và chuyển hóa thành giá trị kinh tế. Một sản phẩm dù được đầu tư công phu về nguyên liệu, quy trình sản xuất, công nghệ chế biến và chất lượng nhưng không được thị trường biết đến thì khả năng tiêu thụ vẫn bị hạn chế.

Thực tế cho thấy, nhiều sản phẩm nông nghiệp, đặc sản vùng miền của Việt Nam có chất lượng tốt, mang đặc trưng riêng về thổ nhưỡng, khí hậu, tập quán canh tác và văn hóa bản địa. Tuy nhiên, không ít sản phẩm vẫn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm đầu ra do thiếu thông tin thị trường, chưa có chiến lược truyền thông phù hợp và chưa xây dựng được hệ thống nhận diện thương hiệu chuyên nghiệp.

Chẳng hạn, các sản phẩm chè, mật ong, dược liệu, trái cây, thực phẩm chế biến hay sản phẩm thủ công truyền thống đều có thể tạo ra lợi thế cạnh tranh nếu biết khai thác câu chuyện về nguồn gốc, quy trình sản xuất, giá trị văn hóa và những đặc điểm khác biệt. Người tiêu dùng ngày nay không chỉ quan tâm đến giá cả mà còn chú trọng chất lượng, độ an toàn, nguồn gốc xuất xứ và trách nhiệm môi trường của nhà sản xuất.

Vì vậy, quảng bá sản phẩm cần được xem là một khâu không thể thiếu trong quá trình phát triển sản xuất, kinh doanh, nhất là đối với những doanh nghiệp nhỏ, HTX và các chủ thể OCOP.

Giới thiệu sản phẩm giúp xây dựng niềm tin và khẳng định thương hiệu

Một trong những giá trị lớn nhất của hoạt động giới thiệu sản phẩm là tạo dựng niềm tin với khách hàng. Thông qua các hội chợ, triển lãm, điểm trưng bày, cửa hàng giới thiệu sản phẩm, chương trình kết nối cung cầu và các nền tảng truyền thông số, người tiêu dùng có cơ hội trực tiếp tìm hiểu, trải nghiệm và đánh giá sản phẩm.

Đối với hàng nông sản, thực phẩm và sản phẩm OCOP, việc công khai thông tin về vùng nguyên liệu, quy trình sản xuất, tiêu chuẩn chất lượng, chứng nhận và khả năng truy xuất nguồn gốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Khi khách hàng hiểu rõ sản phẩm được làm ra như thế nào, nguyên liệu đến từ đâu và những tiêu chuẩn nào được áp dụng, mức độ tin tưởng đối với thương hiệu sẽ được nâng lên.

Đặc biệt, hoạt động quảng bá còn giúp mỗi sản phẩm có một câu chuyện riêng. Một hộp chè không chỉ đơn thuần là sản phẩm đồ uống mà còn có thể mang trong mình câu chuyện về vùng chè, bàn tay người trồng, nghệ thuật chế biến và văn hóa thưởng trà. Một sản phẩm mật ong không chỉ được giới thiệu bằng hương vị mà còn bằng câu chuyện bảo vệ rừng, gìn giữ hệ sinh thái và phát triển sinh kế cho người dân miền núi. Khi những giá trị đó được truyền tải một cách chân thực, hấp dẫn và nhất quán, sản phẩm sẽ có khả năng tạo dấu ấn trong tâm trí người tiêu dùng. Đây là nền tảng để hình thành thương hiệu bền vững, thay vì chỉ cạnh tranh bằng giá bán.

Mở rộng thị trường, thúc đẩy tiêu thụ và nâng cao thu nhập

Quảng bá và giới thiệu sản phẩm còn là giải pháp trực tiếp giúp doanh nghiệp, HTX mở rộng thị trường tiêu thụ. Thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại, nhà sản xuất có cơ hội gặp gỡ nhà phân phối, hệ thống siêu thị, cửa hàng bán lẻ, doanh nghiệp xuất khẩu và các đối tác kinh doanh.

Đối với các HTX nông nghiệp, đây là cơ hội quan trọng để chuyển từ phương thức sản xuất nhỏ lẻ, phụ thuộc vào thương lái sang sản xuất hàng hóa có tổ chức, có hợp đồng và có thị trường ổn định. Việc tham gia các hội chợ OCOP, hội nghị kết nối cung cầu, tuần lễ quảng bá đặc sản vùng miền không chỉ giúp sản phẩm tiếp cận người mua mà còn tạo điều kiện để HTX nắm bắt xu hướng tiêu dùng, tìm hiểu yêu cầu về bao bì, mẫu mã, quy cách đóng gói và tiêu chuẩn chất lượng.

Từ phản hồi của khách hàng, đơn vị sản xuất có thể điều chỉnh sản phẩm, cải tiến công nghệ, đa dạng hóa chủng loại và nâng cao chất lượng dịch vụ. Như vậy, quảng bá không chỉ diễn ra theo chiều từ nhà sản xuất đến người tiêu dùng mà còn tạo ra dòng thông tin ngược lại, giúp hoạt động sản xuất ngày càng phù hợp với nhu cầu thị trường. Đặc biệt, khi sản phẩm được nhận diện và tiêu thụ với giá trị cao hơn, lợi ích kinh tế sẽ lan tỏa đến nhiều đối tượng trong chuỗi sản xuất, từ người nông dân, thành viên HTX đến doanh nghiệp chế biến và hệ thống phân phối.

Hệ thống điểm giới thiệu sản phẩm - đưa hàng hóa đến gần người tiêu dùng

Bên cạnh quảng bá trên các phương tiện truyền thông, việc xây dựng hệ thống điểm trưng bày và giới thiệu sản phẩm có ý nghĩa thiết thực. Đây là nơi người tiêu dùng có thể trực tiếp quan sát, tìm hiểu, dùng thử và mua sắm hàng hóa. Những điểm giới thiệu sản phẩm OCOP, cửa hàng nông sản an toàn, trung tâm trưng bày đặc sản vùng miền nếu được tổ chức bài bản sẽ trở thành địa chỉ kết nối giữa sản xuất và tiêu dùng. Không gian trưng bày cần thể hiện rõ nguồn gốc sản phẩm, thông tin về chủ thể sản xuất, tiêu chuẩn chất lượng, giá bán và các kênh liên hệ. Đối với các địa phương có lợi thế du lịch, điểm giới thiệu sản phẩm còn có thể kết hợp với hoạt động trải nghiệm văn hóa, du lịch nông nghiệp và quảng bá hình ảnh địa phương.

Ví dụ, du khách đến Thái Nguyên không chỉ tham quan vùng chè Tân Cương mà còn có thể trải nghiệm quy trình sao chè, thưởng trà và mua những sản phẩm chè đặc trưng làm quà. Tại các điểm du lịch ở Thanh Hóa, sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương và hàng thủ công truyền thống có thể được giới thiệu trong cùng một không gian, tạo thêm giá trị cho hoạt động du lịch. Cách làm này giúp sản phẩm vượt ra khỏi phạm vi tiêu thụ tại địa phương, đồng thời biến mỗi điểm du lịch thành một kênh quảng bá thương hiệu hiệu quả.

Chuyển đổi số mở ra phương thức quảng bá mới

Trong bối cảnh kinh tế số phát triển mạnh mẽ, hoạt động quảng bá sản phẩm đang có những thay đổi sâu sắc. Nếu trước đây doanh nghiệp chủ yếu giới thiệu hàng hóa thông qua hội chợ, tờ rơi, biển quảng cáo và các cửa hàng truyền thống thì hiện nay, mạng xã hội, website, sàn thương mại điện tử và các nền tảng bán hàng trực tuyến đã trở thành những kênh tiếp thị quan trọng.

Thông qua hình ảnh, video, livestream và nội dung trải nghiệm thực tế, doanh nghiệp có thể giới thiệu sản phẩm đến hàng nghìn, thậm chí hàng triệu khách hàng mà không bị giới hạn bởi khoảng cách địa lý. Đối với các HTX, chuyển đổi số trong quảng bá sản phẩm mở ra cơ hội tiếp cận thị trường với chi phí phù hợp hơn. Một cơ sở sản xuất chè ở vùng miền núi, một HTX trồng dược liệu hay một hộ kinh doanh đặc sản địa phương đều có thể xây dựng gian hàng trực tuyến, cung cấp thông tin sản phẩm và tiếp nhận đơn hàng qua môi trường số.

Tuy nhiên, quảng bá trên nền tảng số cần đi đôi với tính minh bạch và trách nhiệm. Thông tin về sản phẩm phải chính xác, hình ảnh phản ánh đúng thực tế, không thổi phồng công dụng hoặc sử dụng những nội dung quảng cáo thiếu căn cứ. Chất lượng hàng hóa, dịch vụ giao hàng và khả năng giải quyết khiếu nại phải được bảo đảm. Đặc biệt, việc ứng dụng mã QR, tem điện tử và công nghệ truy xuất nguồn gốc sẽ giúp người tiêu dùng kiểm tra thông tin sản phẩm thuận tiện hơn, đồng thời góp phần hạn chế tình trạng hàng giả, hàng nhái và gian lận thương mại.

Quảng bá sản phẩm gắn với phát triển kinh tế xanh

Một xu hướng đáng chú ý hiện nay là quảng bá sản phẩm gắn với các giá trị xanh, sản xuất có trách nhiệm và tiêu dùng bền vững. Người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến việc sản phẩm có thân thiện với môi trường hay không, quy trình sản xuất có tiết kiệm tài nguyên, giảm phát thải và bảo đảm quyền lợi người lao động hay không.

Do đó, đối với doanh nghiệp và HTX, quảng bá sản phẩm không nên chỉ tập trung vào mẫu mã, giá bán hay chất lượng cảm quan mà cần làm nổi bật những giá trị bền vững trong toàn bộ quá trình sản xuất. Một sản phẩm nông nghiệp được sản xuất theo hướng hữu cơ, sử dụng phân bón hợp lý, hạn chế hóa chất, tiết kiệm nước và có khả năng truy xuất nguồn gốc sẽ có thêm lợi thế khi tiếp cận nhóm khách hàng quan tâm đến sức khỏe và môi trường.

Tương tự, những sản phẩm sử dụng bao bì thân thiện môi trường, nguyên liệu tái chế, phụ phẩm nông nghiệp hoặc được sản xuất theo mô hình kinh tế tuần hoàn cũng cần được giới thiệu bằng những thông tin cụ thể, có kiểm chứng. Đây không chỉ là cách nâng cao giá trị sản phẩm mà còn góp phần lan tỏa nhận thức về sản xuất xanh, tiêu dùng xanh và trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng.

Cần chuyên nghiệp hóa hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm

Mặc dù có vai trò quan trọng, nhưng trên thực tế, hoạt động quảng bá sản phẩm của nhiều doanh nghiệp và HTX vẫn còn hạn chế. Không ít đơn vị mới dừng ở việc tham gia hội chợ theo phong trào, trưng bày sản phẩm thiếu đồng bộ, nội dung giới thiệu chưa hấp dẫn và chưa có chiến lược truyền thông dài hạn.

Để nâng cao hiệu quả, trước hết cần thay đổi nhận thức: quảng bá sản phẩm phải được xem là một hoạt động đầu tư lâu dài, gắn với chiến lược phát triển thị trường và xây dựng thương hiệu. Các địa phương cần tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp, HTX xây dựng điểm giới thiệu sản phẩm, tổ chức hội chợ chuyên đề, tuần lễ quảng bá đặc sản và chương trình kết nối cung cầu. Đồng thời, cần tăng cường đào tạo kỹ năng bán hàng, truyền thông số, xây dựng thương hiệu và thương mại điện tử cho các chủ thể sản xuất.

Về phía doanh nghiệp và HTX, cần chủ động đầu tư bao bì, nhãn mác, bộ nhận diện thương hiệu, tài liệu giới thiệu và nội dung truyền thông. Việc quảng bá phải dựa trên chất lượng thực chất, lấy uy tín làm nền tảng và lấy sự hài lòng của khách hàng làm thước đo. Đặc biệt, cần tăng cường liên kết giữa Nhà nước, doanh nghiệp, HTX, nhà phân phối và người sản xuất để hình thành mạng lưới xúc tiến thương mại đồng bộ, tránh tình trạng mỗi đơn vị quảng bá riêng lẻ, thiếu tính liên kết.

Có thể khẳng định, quảng bá và giới thiệu sản phẩm không chỉ giúp hàng hóa đến gần hơn với người tiêu dùng mà còn góp phần nâng tầm thương hiệu, gia tăng giá trị sản xuất và mở rộng không gian phát triển cho doanh nghiệp, HTX. Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, sản phẩm muốn đi xa không thể chỉ dựa vào chất lượng mà cần được đầu tư đúng mức về thương hiệu, truyền thông và thị trường. Khi quảng bá đi liền với chất lượng, minh bạch và trách nhiệm xã hội, mỗi sản phẩm không chỉ là một mặt hàng thương mại mà còn trở thành đại diện cho uy tín, bản sắc và năng lực phát triển của địa phương, doanh nghiệp và nền kinh tế Việt Nam./.