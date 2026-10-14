Quảng bá du lịch Việt Nam tại Hội chợ Du lịch quốc tế Warsaw, Ba Lan

Gian hàng của Việt Nam thu hút được sự quan tâm của khách tham quan Hội chợ. (Ảnh: Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan cung cấp)

Trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch quốc tế tại Warsaw vừa diễn ra tại Trung tâm Hội chợ Ptak Warsaw Expo (Ba Lan), Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan đã tổ chức không gian giới thiệu về du lịch Việt Nam.

Tại Hội chợ, Đại sứ quán đã giới thiệu tới du khách Ba Lan và quốc tế các sản phẩm, dịch vụ du lịch hấp dẫn của Việt Nam; đồng thời kết nối trực tiếp một số doanh nghiệp lữ hành của Việt Nam, Ba Lan và quốc tế.

Không gian quảng bá sản phẩm, dịch vụ du lịch của Việt Nam nhận được sự quan tâm của đông đảo du khách, các doanh nghiệp sở tại và quốc tế. Thông qua các hoạt động trao đổi trực tiếp tại Hội chợ, nhiều du khách, các đối tác Ba Lan và quốc tế thể hiện sự yêu thích, đánh giá cao về sản phẩm, dịch vụ du lịch và các điểm đến hấp dẫn của Việt Nam; mong muốn có thêm thông tin về du lịch Việt Nam để trải nghiệm và kết nối, thúc đẩy hợp tác du lịch với Việt Nam.

Bạn nhỏ Ba Lan thích thú với các sản phẩm trưng bày của Việt Nam tại gian hàng. (Ảnh: Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan cung cấp)

Năm 2025, Việt Nam đón trên 70 nghìn lượt khách du lịch Ba Lan; dự kiến năm 2026 đạt 100 nghìn lượt và sẽ tiếp tục tăng hơn nữa trong bối cảnh Việt Nam miễn thị thực du lịch 45 ngày cho du khách Ba Lan và nhiều nước châu Âu, hai nước chuẩn bị ký kết Thỏa thuận hợp tác về du lịch và Hãng Hàng không quốc gia Ba Lan (LOT) sẽ chính thức mở lại đường bay thẳng từ Hà Nội đến Warsaw từ tháng 3/2027.

Hội chợ Du lịch quốc tế Warsaw 2026 là một trong những sự kiện xúc tiến thương mại và văn hóa du lịch lớn nhất tại khu vực Trung và Đông Âu. Sự kiện năm nay là sự kết hợp hài hòa giữa cơ hội kinh doanh lữ hành (B2B) và không gian truyền cảm hứng khám phá cho du khách yêu thích du lịch trải nghiệm.

Đại sứ Hà Hoàng Hải (thứ 3 từ trái qua) chụp ảnh kỷ niệm với Ban tổ chức và đại diện các đơn vị tham gia Hội chợ. (Ảnh: Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan cung cấp)

Nhấn mạnh ý nghĩa của việc Đại sứ quán Việt Nam tham dự sự kiện này, Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan Hà Hoàng Hải cho biết, việc tổ chức không gian quảng bá du lịch Việt Nam tại Hội chợ Du lịch quốc tế Warsaw Ptak Expo 2026 thể hiện sự coi trọng đối với hoạt động xúc tiến, quảng bá sản phẩm, dịch vụ du lịch Việt Nam, xác định đây là một trong những lĩnh vực có nhiều tiềm năng phát triển tại thị trường Ba Lan và Liên minh châu Âu (EU).

Cùng với đó, sự kiện này còn góp phần thiết thực vào mục tiêu tăng trưởng hai con số mà Chính phủ đã đặt ra trong năm 2026 và trong những năm tiếp theo; đồng thời góp phần tăng cường quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa và du lịch Việt Nam tại Ba Lan và khu vực Trung-Đông Âu.