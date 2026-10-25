Quảng bá Diễn đàn Kinh tế Mùa thu tại Hàn Quốc
Trước thềm Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026, TP.HCM triển khai quảng bá sự kiện tại phố đi bộ Myeongdong, Seoul (Hàn Quốc).
Thông tin về Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 của TP.HCM đã xuất hiện trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong, Seoul, trong hai ngày cuối tuần 24 và 25/10.
Đây là địa điểm sầm uất, thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách quốc tế.
Theo kế hoạch quảng bá, các video giới thiệu diễn đàn được trình chiếu liên tục từ 6 giờ đến 24 giờ, với tần suất 100 lượt mỗi ngày. Việc đưa hình ảnh sự kiện đến không gian công cộng tại Seoul giúp mở rộng phạm vi tiếp cận, đồng thời tăng cường nhận diện về một sự kiện kinh tế đối ngoại lớn của TP.HCM.
Thông qua hoạt động này, TP.HCM đẩy mạnh giới thiệu hình ảnh và tiềm năng phát triển đến cộng đồng quốc tế, đặc biệt là doanh nghiệp và nhà đầu tư Hàn Quốc.
Đây cũng là kênh kết nối thông tin, góp phần thúc đẩy sự quan tâm của các đối tác đối với môi trường đầu tư, kinh doanh và những định hướng phát triển của thành phố.
Trong bối cảnh tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế, hoạt động quảng bá tại Seoul cho thấy sự đa dạng trong phương thức truyền thông đối ngoại của TP.HCM.
Bên cạnh các kênh báo chí và nền tảng truyền thông số, việc sử dụng hệ thống màn hình điện tử tại các địa điểm đông người giúp thông điệp về diễn đàn tiếp cận công chúng theo hình thức trực quan.
Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 có thông điệp “Sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu” và chủ đề “Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới” (Collaboration in a New Era). Sự kiện dự kiến diễn ra từ ngày 26 đến 29/10/2026 tại TP.HCM, với định hướng thúc đẩy đối thoại, kết nối nguồn lực và mở rộng hợp tác giữa các chủ thể kinh tế.
Việc quảng bá diễn đàn tại Hàn Quốc trước ngày khai mạc góp phần tăng cường sự hiện diện của sự kiện trên trường quốc tế, đồng thời mở thêm cơ hội kết nối TP.HCM với cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài.
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Nguồn CL&XH: https://xahoi.congly.vn/quang-ba-dien-dan-kinh-te-mua-thu-tai-han-quoc-544664.html