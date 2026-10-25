Quảng bá Diễn đàn Kinh tế Mùa thu tại Hàn Quốc

Thông tin về Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 của TP.HCM đã xuất hiện trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong, Seoul, trong hai ngày cuối tuần 24 và 25/10.

Đây là địa điểm sầm uất, thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách quốc tế.

TP.HCM quảng bá Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 tại Seoul.

Theo kế hoạch quảng bá, các video giới thiệu diễn đàn được trình chiếu liên tục từ 6 giờ đến 24 giờ, với tần suất 100 lượt mỗi ngày. Việc đưa hình ảnh sự kiện đến không gian công cộng tại Seoul giúp mở rộng phạm vi tiếp cận, đồng thời tăng cường nhận diện về một sự kiện kinh tế đối ngoại lớn của TP.HCM.

Hoạt động quảng bá Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 tại Hàn Quốc được triển khai tại Myeongdong.

Thông qua hoạt động này, TP.HCM đẩy mạnh giới thiệu hình ảnh và tiềm năng phát triển đến cộng đồng quốc tế, đặc biệt là doanh nghiệp và nhà đầu tư Hàn Quốc.

Đây cũng là kênh kết nối thông tin, góp phần thúc đẩy sự quan tâm của các đối tác đối với môi trường đầu tư, kinh doanh và những định hướng phát triển của thành phố.

Hình ảnh Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 của TP.HCM được trình chiếu 100 lượt/ngày trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong, Seoul (Hàn Quốc).

Trong bối cảnh tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế, hoạt động quảng bá tại Seoul cho thấy sự đa dạng trong phương thức truyền thông đối ngoại của TP.HCM.

Bên cạnh các kênh báo chí và nền tảng truyền thông số, việc sử dụng hệ thống màn hình điện tử tại các địa điểm đông người giúp thông điệp về diễn đàn tiếp cận công chúng theo hình thức trực quan.

Diễn đàn mang thông điệp “Sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu” sẽ diễn ra từ ngày 26 - 29/10/2026 tại TP.HCM.

Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 có thông điệp “Sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu” và chủ đề “Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới” (Collaboration in a New Era). Sự kiện dự kiến diễn ra từ ngày 26 đến 29/10/2026 tại TP.HCM, với định hướng thúc đẩy đối thoại, kết nối nguồn lực và mở rộng hợp tác giữa các chủ thể kinh tế.

Việc quảng bá diễn đàn tại Hàn Quốc trước ngày khai mạc góp phần tăng cường sự hiện diện của sự kiện trên trường quốc tế, đồng thời mở thêm cơ hội kết nối TP.HCM với cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài.

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Hơn 30 giải pháp công nghệ hội tụ.

Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2026 do UBND TP.HCM chủ trì, Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư TP.HCM (HCMC C4IR) tổ chức và đồng thương hiệu cùng Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), dự kiến thu hút hơn 1.500 đại biểu trong nước và quốc tế tham dự.

Không gian đổi mới sáng tạo Rising Star Arena thuộc Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2026 tại TP.HCM sẽ quy tụ hơn 30 giải pháp công nghệ đột phá, tăng cường kết nối các doanh nghiệp công nghệ.

Ở nhóm công nghệ AI và an ninh mạng cho doanh nghiệp, TOTM từ Singapore giới thiệu nền tảng TOTM AI hỗ trợ triển khai AI an toàn trên quy mô lớn tích hợp tùy chỉnh, quản lý quyền truy cập và kiểm soát cấp doanh nghiệp.

Cyfendo (công ty Mỹ hoạt động trong lĩnh vực AI và an ninh mạng) mang đến nền tảng bảo mật ứng dụng AI tự động phát hiện, xác thực và vá lỗ hổng mã nguồn.

Trong khi đó, Locaith Solution Tech (VGHT, doanh nghiệp trong nước) giới thiệu Locaith Bio-Memory, là hệ điều hành bộ nhớ dùng chung cho các mô hình AI tích hợp LLM và RAG tối ưu cho Việt Nam, hỗ trợ soạn thảo văn bản pháp lý.

Cũng tại không gian Rising Star Arena, MyCena từ Anh Quốc sẽ trình diễn những giải pháp kiểm soát thông tin xác thực và kiểm soát quá trình tuân thủ trong doanh nghiệp...