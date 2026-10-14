Quảng bá điện ảnh Việt Nam tại Liên hoan phim quốc tế Busan 2026

Đoàn đại biểu tham dự lễ khai trương Gian hàng Điện ảnh Việt Nam.

Những vị khách đặc biệt của gian hàng Điện ảnh Việt Nam

Lễ khai trương đã diễn ra với sự chủ trì của Tiến sĩ Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội. Tham dự có bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng; bà Đoàn Phương Lan, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Busan; cùng đông đảo khách mời, đối tác quốc tế.

Các vị khách đặc biệt có ông Brillante Ma Mendoza, nhà sản xuất, đạo diễn nổi tiếng, CEO, Chủ tịch Center Stage Productions (CSP) Co., Philippines; ông Jean-Marc Thérouanne, đồng sáng lập, Giám đốc Nghệ thuật và Điều hành Liên hoan phim quốc tế Véoul về Điện ảnh châu Á (VIFFAC), Pháp; bà Irini Dewi Wanti, Giám đốc Phân cục Điện ảnh, Âm nhạc và Nghệ thuật thuộc Cục Phát triển, Khai thác và Nâng cao Năng lực Văn hóa, Bộ Văn hóa Indonesia, dẫn đầu đoàn Indonesia tham dự sự kiện.

Ngay sau lễ khai trương, gian hàng đã thu hút đông đảo nhà sản xuất, nhà làm phim và đối tác quốc tế đến tìm hiểu, trao đổi cơ hội hợp tác. Đạo diễn Dastan Zhapar Ryskeldi (Kyrgyzstan), gương mặt gắn bó với DANAFF qua hai mùa liên tiếp, cũng đến thăm và gặp gỡ lãnh đạo, đồng nghiệp VFDA. Đây là vị đạo diễn từng giành giải Phim châu Á xuất sắc nhất tại DANAFF III năm 2025 với bộ phim "Giao dịch miền biên giới" (Deal at the Border).

Kết nối điện ảnh Việt Nam với quốc tế

Gian hàng Điện ảnh Việt Nam được thực hiện, ngoài việc giới thiệu tổng quan về điện ảnh Việt Nam, các hoạt động của VFDA và Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF), Gian hàng đồng thời giới thiệu môi trường sản xuất, khả năng hỗ trợ đoàn phim và Chỉ số Thu hút sản xuất phim (Production Attraction Index - PAI), cung cấp thêm cơ sở để các đối tác tìm hiểu điều kiện triển khai dự án. Qua những cuộc gặp trực tiếp tại ACFM, VFDA hướng tới xác định nhu cầu, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các cơ hội hợp tác cụ thể.

Trọng tâm không chỉ là quảng bá tác phẩm, sự kiện và hình ảnh đất nước, mà còn kết nối đối tác trong sản xuất, đồng sản xuất, phát hành phim và đưa đoàn phim quốc tế đến Việt Nam quay phim.

Liên hoan phim châu Á-Đà Nẵng cũng là điểm nhấn quảng bá của Gian hàng Điện ảnh Việt Nam tại Liên hoan phim quốc tế Busan 2026.

Hệ thống hình ảnh, video và ấn phẩm cung cấp thông tin về các dự án, hoạt động điện ảnh nổi bật, chương trình DANAFF V, các sáng kiến phát triển tài năng và dự án phim. Hình ảnh Việt Nam, đặc biệt là Hà Nội và Đà Nẵng, giúp đối tác quốc tế tìm hiểu thêm về văn hóa, cảnh quan và tiềm năng lựa chọn bối cảnh quay phim tại Việt Nam.

Đạo diễn Dastan Zhapar Ryskeldi (Kyrgyzstan) tại Gian hàng Điện ảnh Việt Nam.

Liên hoan phim châu Á-Đà Nẵng (DANAFF), sáng kiến do VFDA phối hợp với UBND TP Đà Nẵng tổ chức từ năm 2023. Qua 4 kỳ tổ chức, DANAFF từng bước phát triển thành không gian gặp gỡ giữa điện ảnh Việt Nam, điện ảnh châu Á và các đối tác quốc tế, đồng thời mở rộng hoạt động phát triển tài năng, dự án phim và kết nối công nghiệp điện ảnh.

Không chỉ là chủ nhà của liên hoan phim thường niên châu Á-Đà Nẵng, Đà Nẵng còn là điểm đến, bối cảnh của nhiều đoàn làm phim quốc tế, điển hình là "Love in Vietnam" của điện ảnh Ấn Độ năm 2025. Sự hiện diện trực tiếp của lãnh đạo Đà Nẵng là Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Anh Thi tại các sự kiện của Gian hàng càng minh chứng thêm nỗ lực chào đón các nhà làm phim, nhà sản xuất quốc tế đến với thành phố này.

Giới thiệu DANAFF tại BIFF 2026 góp phần đưa hình ảnh Đà Nẵng đến gần hơn với mạng lưới điện ảnh quốc tế, mở rộng quan hệ với các nhà làm phim, chuyên gia, tổ chức điện ảnh và đối tác tiềm năng. VFDA hướng tới phát triển DANAFF không chỉ là sự kiện thường niên, mà còn là nền tảng kết nối chuyên môn, hỗ trợ phát triển dự án và thúc đẩy hợp tác trong khu vực.

Hiệu quả xúc tiến không chỉ được đo bằng số lượng khách tham quan hay mức độ nhận diện tại sự kiện, mà còn ở khả năng duy trì đối thoại, tiếp tục trao đổi sau các cuộc gặp và từng bước hình thành dự án hợp tác cụ thể.

Việc tổ chức Gian hàng Điện ảnh Việt Nam tại BIFF 2026 nằm trong định hướng duy trì sự hiện diện có trọng điểm của VFDA tại các thị trường điện ảnh quốc tế. Sau Busan, VFDA dự kiến tiếp tục hoạt động xúc tiến tại Liên hoan phim quốc tế Tokyo vào cuối tháng 10.