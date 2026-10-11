Quảng bá điện ảnh Việt Nam tại Liên hoan phim quốc tế Busan 2026

Đoàn đại biểu tham dự lễ khai trương Gian hàng Điện ảnh Việt Nam. (Ảnh: VFDA)

Gian hàng Điện ảnh Việt Nam do Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) thực hiện, tại Chợ Nội dung và Phim châu Á (ACMF), Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Busan (BEXCO), Hàn Quốc đã chính thức khai trương ngày 10/10, trong khuôn khổ Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 31 (BIFF 2026).

Những vị khách đặc biệt của điện ảnh quốc tế tại Gian hàng Điện ảnh Việt Nam

Lễ khai trương đã diễn ra với sự chủ trì của Tiến sĩ Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội. Tham dự có bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng; bà Đoàn Phương Lan, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Busan; cùng đông đảo khách mời, đối tác quốc tế.

Ông Brillante Ma Mendoza trao đổi cùng Tiến sĩ Ngô Phương Lan, Chủ tịch VFDA; Nhà sản xuất Trần Thị Bích Ngọc, Ủy viên Ban thường vụ VFDA, thành viên Ban Giám khảo BIFF 2026.

Các vị khách đặc biệt có ông Brillante Ma Mendoza, nhà sản xuất, đạo diễn nổi tiếng, CEO, Chủ tịch Center Stage Productions (CSP) Co., Philippines; ông Jean-Marc Thérouanne, đồng sáng lập, Giám đốc Nghệ thuật và Điều hành Liên hoan phim quốc tế Véoul về Điện ảnh châu Á (VIFFAC), Pháp; bà Irini Dewi Wanti, Giám đốc Phân cục Điện ảnh, Âm nhạc và Nghệ thuật thuộc Cục Phát triển, Khai thác và Nâng cao Năng lực Văn hóa, Bộ Văn hóa Indonesia, dẫn đầu đoàn Indonesia tham dự sự kiện.

Gian hàng còn đón chào vị khách mời đặc biệt, nhà làm phim Kim Dong Ho, cựu Chủ tịch BIFF, nhà hoạt động điện ảnh có uy tín quốc tế của Hàn Quốc đến thăm gian hàng. Ông cho biết sẽ tham dự hội thảo do VFDA tổ chức lúc 16 giờ ngày 11/10, trước khi đi Seoul công tác.

Đạo diễn Dastan Zhapar Ryskeldi (Kyrgyzstan) tại Gian hàng Điện ảnh Việt Nam

Ngay sau lễ khai trương, gian hàng đã thu hút đông đảo nhà sản xuất, nhà làm phim và đối tác quốc tế đến tìm hiểu, trao đổi cơ hội hợp tác. Đạo diễn Dastan Zhapar Ryskeldi (Kyrgyzstan), gương mặt gắn bó với DANAFF qua hai mùa liên tiếp, cũng đến thăm và gặp gỡ lãnh đạo, đồng nghiệp VFDA. Đây là vị đạo diễn từng giành giải Phim châu Á xuất sắc nhất tại DANAFF III năm 2025 với bộ phim “Giao dịch miền biên giới” (Deal at the Border).

Tại DANAFF IV năm 2026, dự án Zholdogu Bala (Stuck Like Babies) của ông tiếp tục đoạt giải cao nhất hạng mục Dự án phim nghệ thuật châu Á tại Vườn ươm dự án DANAFF Talents, với phần thưởng 8.600 USD).

Kết nối điện ảnh Việt Nam với quốc tế

Mở cửa từ ngày 10 đến 13/10 tại gian B4, BEXCO, Gian hàng Điện ảnh Việt Nam giới thiệu tổng quan về điện ảnh Việt Nam, các hoạt động của VFDA và Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF).

Đoàn Indonesia do bà Irini Dewi Wanti, Giám đốc Phân cục Điện ảnh, Âm nhạc và Nghệ thuật thuộc Cục Phát triển, Khai thác và Nâng cao năng lực văn hóa, Bộ Văn hóa Indonesia dẫn đoàn.

Gian hàng đồng thời giới thiệu môi trường sản xuất, khả năng hỗ trợ đoàn phim và Chỉ số Thu hút sản xuất phim (Production Attraction Index – PAI), cung cấp thêm cơ sở để các đối tác tìm hiểu điều kiện triển khai dự án. Qua những cuộc gặp trực tiếp tại ACFM, VFDA hướng tới xác định nhu cầu, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các cơ hội hợp tác cụ thể.

Trọng tâm không chỉ là quảng bá tác phẩm, sự kiện và hình ảnh đất nước, mà còn kết nối đối tác trong sản xuất, đồng sản xuất, phát hành phim và đưa đoàn phim quốc tế đến Việt Nam quay phim

Gian hàng Điện ảnh Việt Nam.

Liên hoan phim châu Á-Đà Nẵng cũng là điểm nhấn quảng bá của Gian hàng Điện ảnh Việt Nam tại Liên hoan phim quốc tế Busan 2026.

Hệ thống hình ảnh, video và ấn phẩm cung cấp thông tin về các dự án, hoạt động điện ảnh nổi bật, chương trình DANAFF V, các sáng kiến phát triển tài năng và dự án phim. Hình ảnh Việt Nam, đặc biệt là Hà Nội và Đà Nẵng, giúp đối tác quốc tế tìm hiểu thêm về văn hóa, cảnh quan và tiềm năng lựa chọn bối cảnh quay phim tại Việt Nam.

Liên hoan phim châu Á-Đà Nẵng (DANAFF), sáng kiến do VFDA phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức từ năm 2023. Qua 4 kỳ tổ chức, DANAFF từng bước phát triển thành không gian gặp gỡ giữa điện ảnh Việt Nam, điện ảnh châu Á và các đối tác quốc tế, đồng thời mở rộng hoạt động phát triển tài năng, dự án phim và kết nối công nghiệp điện ảnh.

Từ trái qua phải: Ông Jean-Marc Thérouanne, đồng sáng lập, Giám đốc Nghệ thuật và Điều hành Liên hoan phim quốc tế Vesoul về Điện ảnh châu Á (VIFFAC), Pháp; Tiến sĩ Ngô Phương Lan, Chủ tịch VFDA, Tiến sĩ Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Đà Nẵng; Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Busan Đoàn Phương Lan.

Không chỉ là chủ nhà của liên hoan phim thường niên châu Á-Đà Nẵng, Đà Nẵng còn là điểm đến, bối cảnh của nhiều đoàn làm phim quốc tế, điển hình là “Love in Vietnam” của điện ảnh Ấn Độ năm 2025. Sự hiện diện trực tiếp của lãnh đạo Đà Nẵng là Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thị Anh Thi tại các sự kiện của Gian hàng càng minh chứng thêm nỗ lực chào đón các nhà làm phim, nhà sản xuất quốc tế đến với thành phố này.

Giới thiệu DANAFF tại BIFF 2026 góp phần đưa hình ảnh Đà Nẵng đến gần hơn với mạng lưới điện ảnh quốc tế, mở rộng quan hệ với các nhà làm phim, chuyên gia, tổ chức điện ảnh và đối tác tiềm năng. VFDA hướng tới phát triển DANAFF không chỉ là sự kiện thường niên, mà còn là nền tảng kết nối chuyên môn, hỗ trợ phát triển dự án và thúc đẩy hợp tác trong khu vực.

Cùng với thông tin về DANAFF, Hà Nội, Đà Nẵng và các địa điểm quay phim tại Việt Nam, gian hàng giới thiệu những điều kiện cần thiết để đối tác quốc tế tiếp cận điện ảnh Việt Nam trên nhiều phương diện: tác phẩm, tài năng, dự án, sự kiện và năng lực sản xuất.

Gian hàng Việt Nam thu hút đông đảo khách tham quan quốc tế đến tìm hiểu, trao đổi thông tin và kết nối hợp tác.

Trong thời gian diễn ra ACFM, đại diện VFDA tiếp tục gặp gỡ nhà sản xuất, đơn vị phát hành, tổ chức điện ảnh, liên hoan phim và đối tác quốc tế để trao đổi về hợp tác sản xuất, đồng sản xuất, phát hành và cơ hội đưa các dự án nước ngoài đến quay tại Việt Nam.

Ông Park Kwang Su - Chủ tịch Liên hoan phim quốc tế Busan tại Gian hàng Điện ảnh Việt Nam.

Hiệu quả xúc tiến không chỉ được đo bằng số lượng khách tham quan hay mức độ nhận diện tại sự kiện, mà còn ở khả năng duy trì đối thoại, tiếp tục trao đổi sau các cuộc gặp và từng bước hình thành dự án hợp tác cụ thể.

Việc tổ chức Gian hàng Điện ảnh Việt Nam tại BIFF 2026 nằm trong định hướng duy trì sự hiện diện có trọng điểm của VFDA tại các thị trường điện ảnh quốc tế. Sau Busan, VFDA dự kiến tiếp tục hoạt động xúc tiến tại Liên hoan phim quốc tế Tokyo vào cuối tháng 10.