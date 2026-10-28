Quảng bá điểm đến điện ảnh Việt Nam tại Liên hoan phim quốc tế Tokyo

Đại biểu tham dự khai trương gian hàng Điện ảnh Việt Nam tại Nhật. Ảnh: HÀ TRUNG

Năm nay, sự kiện có 322 đơn vị triển lãm và gần 4.600 người tham dự đến từ 46 quốc gia, vùng lãnh thổ. Gian hàng Việt Nam nằm tại khu vực trưng bày trung tâm, được thiết kế tạo không gian để các nhà làm phim và doanh nghiệp trong nước gặp gỡ đối tác quốc tế, giới thiệu dự án và tìm kiếm cơ hội hợp tác sản xuất, phát hành phim.

TS Ngô Phương Lan và bà Kaori Ikeda, Giám đốc điều hành TIFFCOM tại gian hàng điện ảnh Việt Nam. Ảnh: HÀ TRUNG

Lễ khai trương gian hàng do TS Ngô Phương Lan, Chủ tịch VFDA, chủ trì, với sự tham dự của Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu, lãnh đạo TP Hải Phòng, TP Quảng Ninh cùng đại diện các doanh nghiệp điện ảnh và nhà làm phim quốc tế.

TS Ngô Phương Lan nhấn mạnh, VFDA chủ động kết nối các địa phương, doanh nghiệp và đơn vị đồng hành để duy trì sự hiện diện của điện ảnh Việt Nam tại các sự kiện quốc tế. Gian hàng được định hướng trở thành điểm gặp gỡ chung, giúp các nhà sản xuất Việt Nam giới thiệu tác phẩm, tìm kiếm đối tác và mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường nước ngoài.

Sự tham gia trực tiếp của đại diện các địa phương giúp kết nối hoạt động quảng bá cảnh quan với việc trao đổi về điều kiện tổ chức sản xuất phim tại Việt Nam.

Các đối tác quốc tế chia sẻ, tìm kiếm những cơ hội kết nối trực tiếp với các hoạt động điện ảnh tại Việt Nam. Ảnh: HÀ TRUNG

Trong ngày khai trương, gian hàng đón nhiều doanh nghiệp đến tìm hiểu và trao đổi, trong đó có Gateway Entertainment, NTT DOCOMO Studio & Live của Nhật Bản và TVB Limited của Hồng Công (Trung Quốc)...

Gian hàng cũng giới thiệu dự án phim hoạt hình “Lớp học mật ngữ: Cuộc đua Sao Chổi”, do nhà sản xuất Lương Minh Hằng giới thiệu, đạo diễn Nguyễn Phi Phi Anh thực hiện, hợp tác sản xuất với Dee Dee Studio và có CGV là đối tác phát hành chiến lược.

Ngày 29-10, VFDA dự kiến tổ chức hội thảo “Điện ảnh Việt Nam trong một châu Á kết nối: Bản sắc văn hóa, sáng tạo và hợp tác quốc tế”, quy tụ các nhà làm phim, nhà sản xuất và chuyên gia Việt Nam, Nhật Bản cùng các nước khác. Hội thảo tập trung vào việc giữ gìn bản sắc văn hóa trong tác phẩm, đồng thời mở rộng hợp tác phát triển dự án, sản xuất phim và tiếp cận thị trường quốc tế.