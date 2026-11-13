Quảng bá dịch vụ qua website, mạng xã hội có phải tiếp thị liên kết trên nền tảng số không?

Hỏi:

Công ty chúng tôi hiện đang hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ cho thuê hạ tầng công nghệ (hosting, VPS, cloud server,...). Trong quá trình hoạt động kinh doanh, công ty có triển khai chương trình cho cá nhân tham gia giới thiệu dịch vụ (tiếp thị liên kết - Affiliate).

Cụ thể như sau: • Cá nhân đăng ký tham gia chương trình tiếp thị liên kết và tiến hành quảng bá dịch vụ cho thuê hosting của công ty trên các nền tảng cá nhân như Website, Blog, Mạng xã hội, v.v. • Khi có khách hàng nhấp vào đường dẫn (link) giới thiệu riêng của cá nhân đó, tiến hành mua hàng và thanh toán thành công dịch vụ, hệ thống của công ty ghi nhận và công ty sẽ chi trả hoa hồng giới thiệu sản phẩm cho cá nhân đó dựa trên doanh thu thực tế phát sinh.

Câu hỏi 1: Hoạt động tiếp thị liên kết (Affiliate) đối với dịch vụ cho thuê hosting của công ty có được coi là hoạt động tiếp thị liên kết trên nền tảng thương mại điện tử , nền tảng số hay không?

Câu hỏi 2: Nghĩa vụ khấu trừ, kê khai và nộp thuế đối với khoản hoa hồng chi trả cho cá nhân làm tiếp thị liên kết được quy định như thế nào?

Trả lời:

Thuế cơ sở 16 Tp. Hồ Chí Minh hướng dẫn như sau:

Căn cứ Điều 3 Luật Thương mại điện tử số 122/2025/QH15 ngày 10/12/2025 quy định về nền tảng thương mại điện tử và dịch vụ tiếp thị liên kết trong thương mại điện tử;

“Điều 3. Giải thích từ ngữ

…2. Nền tảng thương mại điện tử là nền tảng số được thiết lập để thực hiện hoạt động thương mại điện tử, bao gồm: nền tảng thương mại điện tử kinh doanh trực tiếp, nền tảng thương mại điện tử trung gian, mạng xã hội hoạt động thương mại điện tử và nền tảng thương mại điện tử tích hợp.

…12. Dịch vụ tiếp thị liên kết trong thương mại điện tử là việc quảng cáo hàng hóa, dịch vụ thông qua đường dẫn truy cập, mã giới thiệu hoặc phương thức tương tự được liên kết với nền tảng thương mại điện tử…”,

Căn cứ khoản 1 Điều 8 và khoản 2 Điều 50 Nghị định số 253/2026/NĐ-CP ngày 30/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân;

“Điều 8. Thu nhập từ tiền lương, tiền công

Thu nhập từ tiền lương, tiền công quy định tại khoản 2 Điều 3 của Luật Thuế thu nhập cá nhân bao gồm:

1. Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công mà người lao động nhận được từ người sử dụng lao động dưới mọi hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền. …

Điều 50. Khấu trừ thuế

…2. Tổ chức, cá nhân trả tiền lương, tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng (bao gồm cả trường hợp thử việc hưởng lương, thu nhập khác cho người lao động đã chấm dứt hợp đồng lao động) mà mức chi trả thu nhập từ 05 triệu đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế và nộp số thuế đã khấu trừ của cá nhân theo tỷ lệ 10% trên thu nhập trước khi trả thu nhập cho cá nhân. Trường hợp mức chi trả thu nhập dưới 05 triệu đồng/lần thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập được khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% khi cá nhân có yêu cầu…”,

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty ký hợp đồng đối với cá nhân không kinh doanh để thực hiện dịch vụ tiếp thị liên kết thì khi chi trả tiền thù lao cho cá nhân từ 05 triệu đồng/lần trở lên phải khấu trừ thuế và nộp số thuế đã khấu trừ của cá nhân theo tỷ lệ 10% trên thu nhập trước khi trả thu nhập cho cá nhân. Trường hợp mức chi trả thu nhập dưới 05 triệu đồng/lần thì công ty được khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% khi cá nhân có yêu cầu…

Đề nghị Công ty căn cứ vào tình hình thực tế và đối chiếu với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên để thực hiện đúng quy định. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn có sửa đổi, bổ sung, thay thế thì áp dụng theo văn bản mới.