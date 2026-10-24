Quảng bá di sản phở Việt Nam tại Nhật Bản

Các hoạt động không chỉ giới thiệu hương vị phở Việt đến công chúng Nhật Bản mà còn góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa, tri thức chế biến, tập quán thưởng thức và nỗ lực gìn giữ, phát huy di sản ẩm thực Việt Nam trong đời sống đương đại.

Các đại biểu cắt băng khai mạc Vietnam Food Festival 2026

Phát biểu tại lễ khai mạc, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu cho biết, trong ba năm công tác tại Nhật Bản, ông nhận thấy ẩm thực Việt Nam được người dân sở tại yêu thích, trong khi người Việt Nam cũng dành nhiều tình cảm cho ẩm thực Nhật Bản. Sự giao thoa này giúp nhân dân hai nước hiểu hơn về văn hóa của nhau, qua đó thúc đẩy giao lưu và tăng cường sự gắn kết song phương.

Đại sứ nhấn mạnh, ngày 24.11 là Ngày Văn hóa Việt Nam, vì vậy, Vietnam Food Festival 2026 là sự kiện để hưởng ứng, là cơ hội để quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc của Việt Nam tới công chúng Nhật Bản, đồng thời góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Theo ông Trương Minh Tiến, Chủ tịch Hiệp hội UNESCO thành phố Hà Nội, Trưởng đoàn công tác Việt Nam, phở không chỉ là món ăn quen thuộc mà còn là tinh hoa văn hóa được kết tinh, sáng tạo và bồi đắp qua nhiều thế hệ người Việt.

Trong đó, phở Hà Nội với hương vị thanh tao góp phần thể hiện nét hào hoa, thanh lịch của con người và mảnh đất Thăng Long – Hà Nội ngàn năm văn hiến. Vì vậy, giới thiệu phở tại Tokyo không đơn thuần là quảng bá một món ăn nổi tiếng mà còn mở ra cơ hội để công chúng Nhật Bản tìm hiểu sâu hơn về văn hóa, con người Việt Nam.

Việt Nam và Nhật Bản có nhiều nét tương đồng trong văn hóa ẩm thực, cùng đề cao sự tinh tế, trân trọng thiên nhiên và hướng tới sức khỏe con người. Trong bối cảnh quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước ngày càng phát triển, giao lưu văn hóa, ẩm thực được kỳ vọng tiếp tục trở thành cầu nối quan trọng giữa nhân dân hai nước.

Tại tọa đàm “Di sản văn hóa ẩm thực phở Việt Nam”, các đại biểu tập trung làm rõ giá trị văn hóa của phở, những tri thức và kỹ nghệ chế biến được tích lũy qua nhiều thế hệ, cũng như vai trò của cộng đồng trong gìn giữ, trao truyền và quảng bá di sản.

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu phát biểu tại sự kiện

Bà Bùi Thị Hương Thủy, Trưởng phòng Nghệ thuật và Công nghiệp văn hóa, Sở VHTTDL Hà Nội cho rằng, phở là di sản văn hóa gắn bó mật thiết với đời sống thường ngày của người Hà Nội nói riêng và người Việt Nam nói chung. Những tri thức, tập quán thưởng thức phở gắn với nhịp sống của mỗi người, từ khi sinh ra, trưởng thành đến tuổi già, khiến món ăn trở thành một phần ký ức và bản sắc văn hóa của nhiều thế hệ.

Theo bà Bùi Thị Hương Thủy, Hà Nội xác định ẩm thực là một trong những lĩnh vực trọng tâm để phát triển công nghiệp văn hóa. Thành phố đang xây dựng bản đồ ẩm thực nhằm giúp du khách tiếp cận, khám phá những câu chuyện văn hóa đằng sau các món ăn, đặc biệt là phở – món ăn góp phần kể câu chuyện về người Hà Nội thanh lịch, văn minh, thân thiện và hiếu khách.

Hà Nội hiện có gần 700 quán phở với thâm niên hơn 20 năm. Đây là nguồn lực quan trọng để bảo tồn những tri thức, kỹ nghệ và tập quán ẩm thực được lưu truyền trong cộng đồng. Bên cạnh các hoạt động quảng bá trong nước, việc giới thiệu phở tại Nhật Bản cũng nhằm đưa di sản ẩm thực Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

Tại sự kiện, bên cạnh câu chuyện về tri thức, kỹ nghệ, tập quán, ký ức và cộng đồng phở Việt, đoàn Việt Nam còn giới thiệu những bức ký họa về phở do các bạn trẻ sáng tác. Những tác phẩm này mở ra cách tiếp cận sáng tạo, góp phần chuyển tải giá trị di sản ẩm thực qua ngôn ngữ nghệ thuật đương đại.

Toạ đàm "Di sản văn hoá ẩm thực phở Việt Nam"

Ông Morimoto Junichi, Giám đốc Khối Marketing Công ty cổ phần Acecook Việt Nam cho biết, sau hơn 30 năm hoạt động tại Việt Nam, doanh nghiệp nhận thấy phở có sức kết nối mạnh mẽ với người Việt và bạn bè quốc tế. Từ tình yêu dành cho phở Việt, Acecook phát triển sản phẩm ăn liền Phở Đệ Nhất với mong muốn đưa hương vị truyền thống đến gần hơn với người tiêu dùng hiện đại.

Bên cạnh phát triển sản phẩm, doanh nghiệp còn đồng hành cùng Sở VHTTDL Hà Nội, các nghệ nhân và tổ chức chuyên môn trong quá trình xây dựng hồ sơ hướng tới ghi danh phở Việt Nam vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Chia sẻ tại cuộc tọa đàm, ông Nguyễn Trường Quân, Chủ tịch Hiệp hội Dạy nghề và Việc làm đầu bếp Việt Nam, giới thiệu năm nguyên tắc tạo nên một bát phở ngon, từ lựa chọn bánh phở, nguyên liệu, kỹ thuật ninh nước dùng, phối trộn gia vị đến cách phục vụ. Những yếu tố này cho thấy sự tinh tế trong chế biến và kinh nghiệm được tích lũy, trao truyền qua nhiều thế hệ.

Toạ đàm "Di sản văn hoá ẩm thực phở Việt Nam"

Theo ông Nguyễn Trường Quân, giá trị của phở không chỉ nằm ở hương vị mà còn thể hiện qua tập quán thưởng thức, nhịp sống thường ngày và ký ức gia đình. Đây là những yếu tố làm nên bản sắc riêng của phở Việt Nam, cần được gìn giữ và lan tỏa trong quá trình hội nhập quốc tế.

Thông qua Vietnam Food Festival 2026 và tọa đàm về di sản phở, các đơn vị tổ chức mong muốn thúc đẩy giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa Việt Nam và Nhật Bản trong bảo tồn, phát huy di sản văn hóa, đồng thời mở rộng cơ hội giới thiệu ẩm thực Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Hành trình đưa phở ra thế giới vì thế không chỉ là hành trình quảng bá một món ăn, mà còn là nỗ lực gìn giữ những tri thức, tập quán và ký ức cộng đồng làm nên giá trị của di sản.

Các nghệ sĩ biểu diễn trong chương trình

Diễn ra trong hai ngày 24 – 25.10 tại Công viên Shiba, Vietnam Food Festival 2026 giới thiệu nhiều món ăn đặc trưng như bún chả, phở, cà phê Việt Nam, bánh mì… cùng các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật với sự tham gia của nghệ sĩ hai nước, trong đó có ca sĩ Min, ban nhạc Bức Tường và một số nghệ sĩ Nhật Bản.

Vietnam Food Festival 2026 góp phần đưa văn hóa ẩm thực Việt Nam đến gần hơn với công chúng Nhật Bản, tăng cường giao lưu nhân dân và quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.