Quảng bá di sản, mở rộng sinh kế trên môi trường số tại xã Thư Lâm

Lớp đào tạo kỹ năng kinh doanh trực tuyến trên nền tảng TikTok, dành cho người lao động có nhu cầu học nghề, chuyển đổi sinh kế và nâng cao kỹ năng số tại 34 thôn trên địa bàn. Ảnh: Thành Luân

Đưa sản phẩm địa phương đến gần hơn với thị trường

Phát huy giá trị di sản văn hóa, làng nghề truyền thống và các sản phẩm đặc trưng không chỉ góp phần gìn giữ bản sắc địa phương mà còn mở ra hướng phát triển kinh tế cho người dân. Tại xã Thư Lâm, việc ứng dụng các phương thức quảng bá mới, nhất là thông qua nền tảng số, đang được triển khai theo hướng gắn bảo tồn văn hóa với hỗ trợ sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm.

Một trong những hoạt động cụ thể là chương trình livestream với chủ đề "Một ngày trải nghiệm di sản văn hóa Thư Lâm - Qua các miền di sản, cùng review ẩm thực và khám phá tinh hoa làng nghề" do Hội Nông dân xã chủ trì, phối hợp với Hội LHPN xã tổ chức. Thông qua hình thức giới thiệu trực tuyến kết hợp trải nghiệm thực tế, chương trình đưa những giá trị văn hóa, sản phẩm làng nghề và đặc sản địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng.

Trong chương trình, khán giả có dịp khám phá nghề đồ gỗ mỹ nghệ qua phần giao lưu với Nghệ nhân Ưu tú Đỗ Văn Cường; tìm hiểu nghệ thuật chế tác con rối và thưởng thức những màn biểu diễn múa rối nước đặc sắc của làng Đào Thục cùng nghệ nhân Nguyễn Thế Nghị. Bên cạnh đó, sản phẩm giò chả Mạnh Cường của Cơ sở chế biến thực phẩm Mạnh Cường cùng các đặc sản địa phương cũng được giới thiệu, góp phần quảng bá nét riêng trong văn hóa ẩm thực quê hương.

Điểm đáng chú ý của chương trình không chỉ nằm ở việc giới thiệu sản phẩm mà còn ở cách kể câu chuyện phía sau mỗi sản phẩm. Qua những chia sẻ chân thực của nghệ nhân và người làm nghề, người xem hiểu thêm về quy trình chế tác, giá trị lao động, sự khéo léo và tâm huyết của những người đang gìn giữ nghề truyền thống. Mỗi sản phẩm vì thế không đơn thuần là một mặt hàng để mua bán mà còn mang theo câu chuyện về văn hóa, con người và bản sắc của vùng đất Thư Lâm.

Đặc biệt, việc kết hợp quảng bá trực tuyến với trải nghiệm thực tế tại điểm trưng bày tạo điều kiện để người dân, du khách trực tiếp tìm hiểu, đánh giá và lựa chọn sản phẩm. Đây cũng là cách thu hẹp khoảng cách giữa người sản xuất với khách hàng, giúp các hộ kinh doanh có thêm kênh giới thiệu hàng hóa, tiếp nhận phản hồi và tìm kiếm cơ hội tiêu thụ sản phẩm.

Từ hoạt động quảng bá sản phẩm truyền thống, Thư Lâm tiếp tục mở rộng hỗ trợ người dân tiếp cận phương thức kinh doanh mới. Ủy ban MTTQ Việt Nam xã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã và Công ty L’Oréal Việt Nam tổ chức khai giảng lớp đào tạo kỹ năng kinh doanh trực tuyến trên nền tảng TikTok, dành cho người lao động có nhu cầu học nghề, chuyển đổi sinh kế và nâng cao kỹ năng số tại 34 thôn trên địa bàn.

Trang bị kỹ năng số, tạo nền tảng sinh kế lâu dài

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thư Lâm Phạm Văn Nam, chuyển đổi số đang mở ra những phương thức phát triển kinh tế mới, nhất là đối với các hộ sản xuất, kinh doanh nhỏ và cá nhân khởi nghiệp. Trước đây, việc tiêu thụ sản phẩm chủ yếu phụ thuộc vào thị trường truyền thống, các mối quan hệ quen biết và khả năng tiếp cận trực tiếp khách hàng. Hiện nay, thương mại điện tử và các nền tảng số đã tạo thêm cơ hội quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường, kết nối người bán với người tiêu dùng mà không bị giới hạn bởi khoảng cách địa lý.

Tuy nhiên, cơ hội chỉ thực sự mang lại hiệu quả kinh tế khi người dân có đủ kiến thức và kỹ năng để khai thác. Đối với nhiều hộ kinh doanh nhỏ, cá nhân mới tiếp cận môi trường số, khó khăn không chỉ nằm ở việc sử dụng công nghệ mà còn ở cách xây dựng nội dung giới thiệu sản phẩm, tổ chức bán hàng trực tuyến, tương tác với khách hàng và xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình giao dịch.

Bên cạnh đó, người kinh doanh cần nhận thức rõ trách nhiệm về tính trung thực của thông tin, chất lượng sản phẩm, bảo đảm an toàn thông tin và quyền lợi người tiêu dùng. Theo ông Phạm Văn Nam, điều quan trọng là giúp người dân chuyển từ nhận thức sang khả năng ứng dụng thực tế, hiểu và sử dụng công nghệ để phục vụ sản xuất, kinh doanh, thay vì chạy theo những xu hướng nhất thời. Việc lựa chọn nền tảng số cần phù hợp với điều kiện, quy mô và mặt hàng kinh doanh của từng hộ, đồng thời gắn với kiến thức pháp luật và trách nhiệm trong hoạt động thương mại.

Từ góc độ tổ chức thực hiện, ông Phạm Văn Nam cho rằng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội có vai trò quan trọng trong tuyên truyền, kết nối và hỗ trợ người dân tiếp cận phương thức kinh doanh mới. Hoạt động ở cơ sở không nên chỉ dừng lại ở việc phổ biến chủ trương, chính sách mà cần đi sâu nắm bắt nhu cầu thực tế, nhận diện khó khăn của từng nhóm đối tượng để kết nối nguồn lực, kiến thức và kinh nghiệm phù hợp. Những mô hình kinh doanh số hiệu quả, an toàn, tuân thủ pháp luật cần được phát hiện, giới thiệu để người dân trao đổi, học hỏi và nhân rộng.