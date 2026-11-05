Quảng bá di sản Dân ca Quan họ Bắc Ninh tại châu Âu

Tại Cộng hòa Séc, đoàn nghệ sĩ Bắc Ninh tham gia biểu diễn trong chương trình khai mạc và bế mạc Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức tại châu Âu. Sự kiện diễn ra tại Thủ đô Praha, quy tụ đại diện cộng đồng người Việt Nam đến từ 29 quốc gia. Trong khuôn khổ chương trình, đoàn gặp gỡ Hội đồng hương Bắc Ninh tại Séc và tổ chức biểu diễn phục vụ tại Trung tâm Thương mại Sapa.

Đoàn nghệ sĩ Bắc Ninh tham gia Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam tại châu Âu.

Tiếp nối các hoạt động tại Séc, đoàn nghệ sĩ Bắc Ninh đến Lisbon (Bồ Đào Nha), Berlin và Cottbus (Đức) để triển khai chuỗi chương trình biểu diễn, giao lưu và quảng bá di sản. Điểm nhấn là chương trình biểu diễn Dân ca Quan họ Bắc Ninh tại Nhà hát Bảo tàng Oriente (Lisbon), diễn ra từ 19 giờ 30 phút đến 21 giờ ngày 5/11. Nhân dịp này, đoàn đến chào xã giao Đại sứ Việt Nam tại Bồ Đào Nha và làm việc với Bảo tàng Oriente nhằm trao đổi kinh nghiệm trong công tác bảo tồn di sản, phát triển du lịch.

Tại Đức, các chương trình biểu diễn dự kiến diễn ra tại thành phố Cottbus ngày 6/11 và Trung tâm Thương mại Thái Bình Dương (Berlin) ngày 7/11. Thông qua chuỗi hoạt động biểu diễn quảng bá di sản tại châu Âu, Bắc Ninh tiếp tục khẳng định vai trò của ngoại giao văn hóa trong quảng bá hình ảnh địa phương, kết nối cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, thúc đẩy giao lưu văn hóa, mở rộng hợp tác quốc tế và xúc tiến du lịch.