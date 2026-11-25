Ông Nông Đức Kiên, Trưởng ban Quản lý Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn và Xúc tiến du lịch cho biết: Để những giá trị địa chất, văn hóa, lịch sử được truyền tải sinh động, dễ tiếp cận, chúng tôi đang từng bước ứng dụng công nghệ số, nhất là trí tuệ nhân tạo (AI) vào hoạt động giới thiệu, quảng bá. Tại 3 trung tâm thông tin Công viên địa chất, hệ thống màn hình trình chiếu, bảng biển thuyết minh sử dụng hình ảnh được thiết kế với sự hỗ trợ của AI đã góp phần đổi mới phương thức cung cấp thông tin. Thay vì chỉ tiếp nhận nội dung qua bảng giới thiệu, ấn phẩm truyền thống, du khách có thể quan sát hình ảnh trực quan, chủ động tra cứu và tìm hiểu sâu hơn về các điểm di sản.

Du khách quét mã QR để tìm hiểu các điểm du lịch trong vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn

Đáng chú ý, AI còn được ứng dụng trong thiết kế sách giới thiệu 38 điểm thuộc 4 tuyến du lịch của Công viên địa chất; xây dựng hình ảnh minh họa về các cổ sinh vật, di sản văn hóa phi vật thể; thiết kế bộ nhận diện thương hiệu Công viên địa chất với những hình ảnh mang đặc trưng văn hóa địa phương. Công nghệ cũng được sử dụng trong thiết kế sách hoạt hình 3D, hình ảnh sinh vật tiền sử và một số nội dung giới thiệu di sản trên hệ thống pano, biển thông tin.

Cùng với đó, Ban Quản lý Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn chú trọng xây dựng, số hóa và hệ thống hóa dữ liệu các điểm di sản, từng bước hình thành nguồn tư liệu phục vụ công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Từ tháng 4/2024, đơn vị đã phối hợp với các chuyên gia, đơn vị tư vấn triển khai dự án “Khoanh vùng bảo vệ di sản địa chất khu vực Công viên địa chất Lạng Sơn”, trong đó có nội dung xây dựng, biên tập, số hóa cơ sở dữ liệu và bản đồ khoanh vùng các điểm, cụm điểm di sản. Bản đồ du lịch số cũng được xây dựng và tích hợp trên trang thông tin điện tử của Công viên địa chất, cung cấp thông tin về các điểm tham quan, tuyến du lịch, hỗ trợ du khách chủ động tìm kiếm, tra cứu và lựa chọn hành trình phù hợp.

Chị Nguyễn Thị Phương, du khách đến từ phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình cho biết: Trong hành trình khám phá Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn tôi có dừng chân tại Trung tâm thông tin Công viên địa chất Lạng Sơn đặt tại phường Tam Thanh. Bên cạnh tìm hiểu các giá trị địa chất, văn hóa, lịch sử qua hệ thống tranh ảnh, hiện vật trưng bày, tôi còn được tiếp cận thông tin bằng cách quét mã QR được bố trí tại khu vực giới thiệu.

Từ trải nghiệm thực tế của du khách, có thể thấy việc ứng dụng công nghệ không chỉ làm phong phú cách tiếp cận di sản mà còn mở ra hướng khai thác, quảng bá các giá trị Công viên địa chất hiệu quả hơn. Đồng thời, việc quảng bá Công viên địa chất trên môi trường mạng cũng được chú trọng, trang thông tin điện tử langsongeopark.com.vn, fanpage Công viên địa chất Lạng Sơn có trên 23.000 người theo dõi và kênh YouTube với hàng chục nghìn lượt xem đang trở thành những kênh thông tin quan trọng để giới thiệu hình ảnh, giá trị di sản và các hoạt động xây dựng, phát triển Công viên địa chất. Thông qua việc đăng tải hình ảnh, video clip, trailer và thông tin về các điểm đến, công chúng có thể tiếp cận vùng di sản ở nhiều không gian, thời điểm khác nhau. Các nền tảng số còn được khai thác phục vụ giáo dục, nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo tồn di sản. Ban Quản lý đã sử dụng phần mềm Kahoot để xây dựng câu hỏi tìm hiểu về công viên địa chất tương tác với du khách và trong các buổi tập huấn. Bên cạnh đó, các trò chơi số giáo dục di sản như Quiz Game, Puzzle Game, Na Dương Quest, dự án website học liệu tương tác đa chiều cũng được thiết kế nhằm đa dạng hóa hình thức tiếp cận, đưa kiến thức về di sản đến cộng đồng.

Thời gian tới, Ban Quản lý tiếp tục nghiên cứu triển khai các màn hình cảm ứng giới thiệu điểm tham quan, đẩy mạnh chia sẻ, liên thông dữ liệu; tăng cường phối hợp, huy động nguồn lực phát triển các sản phẩm văn hóa trên nền tảng công nghệ.