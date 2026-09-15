Quảng bá các sản phẩm thế mạnh của Thái Nguyên tại thị trường Nga
Ngày 15-9, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Liên bang Nga và Cộng hòa Pháp, Đoàn công tác tỉnh Thái Nguyên do đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, làm trưởng đoàn cùng đại diện các cơ quan Trung ương và địa phương tham dự Lễ khai trương Khu gian hàng Việt Nam tại Hội chợ WorldFood Moscow 2026, tổ chức tại Trung tâm Crocus Expo, thủ đô Moskva, Liên bang Nga.
Tại Lễ khai trương, đồng chí Nguyễn Đăng Bình cùng lãnh đạo Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương; lãnh đạo Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh; Tham tán thương mại và đại diện Thương vụ Việt Nam tại Liên bang Nga tham gia cắt băng khai trương Khu gian hàng Việt Nam.
Hội chợ WorldFood Moscow là một trong những sự kiện thương mại chuyên ngành thực phẩm lớn, tạo cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam giới thiệu sản phẩm, kết nối với các đối tác và tìm kiếm cơ hội mở rộng thị trường tại Nga. Đây là một dịp để Thái Nguyên quảng bá tiềm năng, thế mạnh về sản phẩm nông nghiệp, đặc biệt là các sản phẩm trà nổi tiếng của địa phương; đồng thời tìm kiếm thêm cơ hội hợp tác, mở rộng thị trường xuất khẩu.
Cùng ngày, Đoàn công tác tỉnh Thái Nguyên làm việc với đại diện Foodcity - trung tâm bán buôn, bán lẻ nông sản, thực phẩm lớn tại Liên bang Nga. Tại buổi làm việc, hai bên trao đổi về nhu cầu thị trường, khả năng kết nối tiêu thụ và đưa các sản phẩm nông nghiệp, thực phẩm của Việt Nam nói chung và Thái Nguyên nói riêng vào hệ thống phân phối tại thị trường Nga.
Hoạt động này nằm trong chương trình công tác của Đoàn tại Liên bang Nga và Cộng hòa Pháp, góp phần tăng cường kết nối thương mại, tìm kiếm đối tác và mở rộng đầu ra cho các sản phẩm có thế mạnh của tỉnh Thái Nguyên tại thị trường quốc tế.
Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/quang-ba-cac-san-pham-the-manh-cua-thai-nguyen-tai-thi-truong-nga