Quảng bá bản sắc văn hóa làng xã xứ Quảng

Phần thi "Vui cùng nhà nông" hấp dẫn, đầy màu sắc tại số một gameshow "Quê mình xứ Quảng" mùa thứ 10 - năm 2026.

Hào hứng, hấp dẫn

Mùa thứ 10 của gameshow "Quê mình xứ Quảng" là sự trở lại và tiếp nối của gameshow này từ các làng xã, sóng truyền hình QRT của tỉnh Quảng Nam (cũ) đến làng xã và sóng truyền hình DRNT của TP Đà Nẵng hơn một năm sau sáp nhập.

Số đầu tiên của gameshow "Quê mình xứ Quảng" năm 2026 diễn ra hào hứng, sôi nổi với sự tham gia của hơn 100 diễn viên, vận động viên của hai đội chơi; sự cổ vũ nhiệt tình của hàng trăm cổ động viên và khán giả trong và ngoài địa phương. Sự chuẩn bị chu đáo từ kịch bản, quá trình tập luyện, biểu diễn hết mình trên tinh thần tự hào về quê hương, hai đội chơi Hội An và Phú Lâm đã mang đến những hoạt cảnh dân ca - bài chòi xứ Quảng, kể về vùng đất giàu truyền thống văn hóa, cách mạng của Sơn Cẩm Hà. Hơn nửa thế kỷ sau ngày quê hương giải phóng, nơi đây son sắc thủy chung viết tiếp bài ca xây đời mới để Sơn Cẩm Hà hôm nay đang tự tin bứt phá, xây dựng một vùng nông thôn văn minh, hiện đại.

Tiếp đó, phần thi "Khéo tay - giỏi nghề" cũng diễn ra hào hứng, hấp dẫn với việc trổ tài chế biến món ăn (món gỏi) từ trái măng cụt, một loại trái cây đặc sản và mang lại hiệu quả kinh tế cao tại xã Sơn Cẩm Hà hơn 10 năm trở lại đây. Hấp dẫn, sôi động và không kém gay cấn là phần thi "Vui cùng nhà nông", với 3 trò chơi vận động liên hoàn: gánh bưởi qua sông, chuyền bòn bon bằng muỗng, kẹp cam về đích. Kết thúc các phần thi, đội chơi Phú Lâm xuất sắc đoạt giải Nhất; đội Hội An về Nhì.

Nhà báo Nguyễn Hữu Đổng - Phó Giám đốc DRNT, Phó Ban tổ chức gameshow cho biết: "Vượt qua những khó khăn sau sáp nhập và thực hiện chính quyền 2 cấp, xã Sơn Cẩm Hà đã tích cực phối hợp đồng bộ để tổ chức thành công tốt đẹp Chương trình khai mạc và gameshow số đầu tiên "Quê mình xứ Quảng" mùa thứ 10 - năm 2026. Đây là những vùng đất giàu truyền thống văn hóa, cách mạng, đang từng ngày phát triển trên hành trình mới".

"Sân chơi" bổ ích của làng xã xứ Quảng

Gameshow "Quê mình xứ Quảng" là sân gameshow truyền hình thân thuộc của bà con nông dân và khán giả xứ Quảng; nơi quảng bá những bản sắc văn hóa văn nghệ dân gian, làng nghề của một vùng đất - nơi đã hằn in trong tâm thức mỗi người về câu ca: "Đất Quảng Nam chưa mưa đà thấm/ Rượu Hồng Đào chưa nhấm đà say".

Theo Ban tổ chức gameshow "Quê mình xứ Quảng", từ số đầu tiên mùa thứ 1 - năm 2016 (tổ chức tại xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cũ) đến nay, gameshow đã trải qua 9 mùa thành công, với 52 số tại 52 xã, phường trên địa bàn Quảng Nam trước đây và nay thuộc TP Đà Nẵng. "Quê mình xứ Quảng" đã trở thành sân chơi bổ ích, lành mạnh dành cho bà con nông dân, cùng hội viên các đoàn thể xã hội, mang đậm bản sắc văn hóa làng quê xứ Quảng; đã góp phần khơi dậy tinh thần đoàn kết cộng đồng, ý thức trách nhiệm của cá nhân với quê hương, làng xóm; tạo nên không khí hân hoan từ miền xuôi lên miền ngược, hội tụ bản sắc núi, đồng, sông biển.

Tiếp nối thành công của 9 mùa do QRT và Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam (cũ) tổ chức, trong năm 2026 này, DRNT phối hợp với Đảng ủy, UBND các địa phương thực hiện 5 số gameshow "Quê mình xứ Quảng" tại các xã: Sơn Cẩm Hà, Thu Bồn, Tam Hải, Tam Mỹ và Điện Bàn Tây. Cách thức tổ chức của gameshow "Quê mình xứ Quảng" năm nay vẫn là 4 phần thi chính: Vui cùng nhà nông (hoạt cảnh dân ca - bài chòi, hát múa), Kiến thức nhà nông, Khéo tay - giỏi nghề (thi sản xuất sản phẩm làng nghề, ẩm thực truyền thống của địa phương), Nhà nông đua tài (3 trò chơi vận động liên hoàn) và phần giao lưu dành cho khán giả. "Các phần thi được thiết kế tinh tế nhằm khai thác sự đa dạng và độc đáo về văn hóa và đời sống, phản ánh cuộc sống tinh thần của người dân địa phương thông qua sự trình diễn ấn tượng các điệu dân ca hò vè, điệu múa, cùng các bài hát ca ngợi quê hương… Thông qua đó, cổ vũ, động viên nhân dân các địa phương phấn đấu xây dựng nông thôn mới và sáng tạo trong sản xuất nông nghiệp, trong chế tác sản phẩm OCOP, phát triển làng nghề truyền thống" - nhà báo Nguyễn Hữu Đổng chia sẻ.

Một trong những thành công và thú vị của gameshow "Quê mình xứ Quảng" là sự gần gũi đã tạo nên bầu không khí chân thật, ấm áp và khiến người dân cảm thấy mình là một phần quan trọng của chương trình. Mỗi phần thi không chỉ mang tính giải trí mà còn truyền tải kiến thức, khơi dậy niềm tự hào quê hương. Lời bài hát viết riêng, đưa vào logo chương trình, thể hiện tinh thần đó: "Bạn hỡi ta là người nông dân. Dẫu bao nhọc nhằn đâu quản chi. Ta xây cuộc sống mới vang tiếng ca yêu đời, cho bao niềm vui tới. Xóm làng rộn rã tiếng cười. Nay mai mùa màng tới ta góp công chăm lo. Nông dân là thế đó. Quyết lòng vun đắp quê hương…".